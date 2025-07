Žilinčan všetkých šokoval, aj Calzonu. Má úžasnú mentalitu, tvrdí manažér. Ponuka zatiaľ neprišla

Mali za sebou famóznu jeseň, boli pripravení vyzvať Slovan v boji o titul. Žilinčania však na jar vybuchli. Čo sa stalo? „Zastihli nás nepríjemné udalosti v podobe vážneho zranenia Adriána Kaprálika či odchody Jamesa Ndjeungoueho a Ericka Bileho. Boli to veľké zásahy do tímu. Jar bola ako na hojdačke,” tvrdí v rozhovor športový manažér MŠK Žilina KAROL BELANÍK. Ako s odstupom času hodnotíte európsky šampionát do 21 rokov? Z hľadiska organizácie, infraštruktúry, kvality zápasov a návštevnosti veľmi pozitívne. Stretli sme sa s predstaviteľmi iných krajín a vyslovili nám veľké poďakovanie za to, ako sme zorganizovali šampionát.

Čo sa týka športovej stránky, mali sme ambície spraviť maximum pre postup do štvrťfinále. Nepodarilo sa to, ale chlapci zanechali veľmi pozitívny dojem. Bolo to vidieť na reakcii divákov, ktorí ich po zápasoch vytlieskali. V dueloch so Španielskom a Talianskom boli blízko k bodom. Chalani spravili maximum, aby stretnutia zvládli. Chýbalo len viac športového šťastia.

Samuel Kopásek (Slovensko) a hráč Cher Ndour (Taliansko) v zápase Slovensko - Taliansko v skupine A na EURO U21 2025 (ME vo futbale do 21 rokov). (Autor: TASR)

Adrián Kaprálik nastúpil na turnaji do základnej zostavy len proti Rumunsku. Odohral kvalitný zápas. Mrzelo ho, že pre januárové zranenie prišiel o podstatnú časť turnaja? Aďo mal veľkú smolu. Bol z toho nešťastný, ale tým, že mu doktori dali nádej, že môže stihnúť šampionát, sa po operácii naplno pustil do rehabilitácie. Spravil maximu preto, aby bol pripravený na šampionát. Pred turnajom chcel v lige odohrať jeden či dva zápasy, aby si získal sebavedomie.

Nebol úplne pripravený, ale v dueli s Rumunskom naznačil hlad. Túžbu presadiť sa. Žiaľ, aj v tomto zápase sa zranil. Dodnes má dozvuky po zákroku rumunského hráča. Ešte sa nepripravuje plnohodnotne s mužstvom, skôr individuálne. Uvidíme, kedy bude k dispozícii. Najviac chváleným Žilinčanom bol Samuel Kopásek. Prekvapil vás svojimi výkonmi? Samo sa v jesennej časti ukázal vo veľmi dobrom svetle. Je to hráč, ktorý má skvelú mentalitu. Je ochotný behať, šprintovať po čiare. V drese Žiliny odohral takmer celú sezónu. Je na ňom vidieť, že sa zdokonaluje a napreduje. Bol príjemným prekvapením šampionátu. Prekvapil všetkých. Je zaujímavý typ do budúcnosti, a to aj pre A-tím reprezentácie. Na to ale musí odstrániť niektoré nedostatky. Vie, o aké nedostatky ide. Má však úžasnú mentalitu.

V predošlej sezóne mal okolo seba skúsených reprezentantov Petra Pekaríka či Tomáša Hubočana. Ako sa podpísali pod jeho rozvoj? Samo bol v sezóne 2023/2024 na hosťovaní v Prešove, aby získal väčšiu zápasovú prax. Vrátil sa vyhratejší a vyzretejší. Odkedy sa vrátil, vybojoval si miesto v základnej zostave. Príchodom Petra Pekaríka zostal v úzadí, ale záver jesene mal úžasný. Či už v klube alebo v reprezentácii do 21 rokov.

Športový manažér futbalového klubu MŠK Žilina Karol Belaník. (Autor: TASR)

Ukázal potenciál, ktorý v ňom drieme. Je logické, že keď má okolo seba hráčov, ktorí sú významní reprezentanti a významní hráči, tak vám len pomôžu. Dali mu cenné skúsenosti a rady. Obaja majú skúsenosti s jeho pozíciou.

V rozhovore sa dočítate: Zaujímajú sa európske kluby o slovenský zjav domáceho EURO U21? Ktorý zo Žilinčanov je pripravený na prestup? Aká je budúcnosť Timoteja Jambora v Rumunsku? Prečo manažér nepresvedčil Michala Ščasného, aby zostal? Čo prinesie do Žiliny nový tréner Petr Ruman? Aké má klub ciele v Konferenčnej lige? Čo vraví Belaník na vylúčenie DAC z pohárovej Európy? Aké kroky robia v Žiline pre návrat ultras na štadión? Prečo sa nedohodli so Slovanom?

Evidujete o Kopáska zvýšený záujem krátko po turnaji? Už v zime sme registrovali záujem o jeho služby. Momentálne však žiadna ponuka neprišla. Dohodli sme sa na novej zmluve. Potreboval by odohrať ešte jednu dobrú sezónu v slovenskej lige a potom by bol ďaleko lepšie pripravenejší.

Veľa štartov v našej najvyššej súťaži zatiaľ nemá. Máme skúsenosť, že hráči by mali odohrať minimálne dve, tri sezóny na úrovni, ako je naša súťaž, a potom by mali spraviť ďalší krok. Pripravuje sa na novú sezónu s mužstvom. Nedá sa ale vylúčiť nič. Ak by prišla dobrá ponuka pre klub a pre neho, boli by sme otvorení diskusii. Tak sme sa spolu dohodli. Nechceme hráčom brániť v rozvoji.

Môj názor ale je, že ešte nemá toľko odohraných zápasov na úrovni našej najvyššej súťaže, aby spravil takýto krok. Prospela by mu ešte minimálne jedna kvalitná sezóna. Za tým si stojím. Ľubomír Belko niekoľkokrát na turnaji podržal slovenský tím. V žilinskej bráne je už štyri roky jednotka, a to má len 23 rokov. Už v mládežníckych kategóriach ukázal svoj talent a potenciál. Teraz ho zúročuje. V mladom veku odchytal už viac ako sto zápasov v Niké lige. Už dnes má potenciál spraviť prestup do kvalitnejšej súťaže.

Prednedávnom sme s ním predĺžili zmluvu na ďalšie obdobie. Nie je typ, ktorý chce za každú cenu odísť do zahraničia. Pred rokom mal niekoľko ponúk, ale povedal, že sa ešte necíti byť pripravení. Vnímam to tak, že je z hľadiska skúseností a kvality pripravený spraviť ďalší krok do kvalitnej súťaže.

Na snímke zľava futbalista Talianska Cesare Casadei, ktorý strieľa gól, prizerajú sa brankár a kapitán Slovenska Ľubomír Belko a hráč Slovenska Jakub Jakubko počasSr zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Taliansko. (Autor: TASR)

Dominik Javorček spravil tento krok prestupom do Slavia Praha. Žiaľ, podobne ako pred troma rokmi, aj teraz si poranil krížny väz v kolene. Ako vnímate tento prestup? Je to pre neho veľké nešťastie, taká futbalová tragédia. Mať v takom mladom veku druhý ťažký úraz. Bude sa s tým musieť popasovať. Verím, že Dominik je dostatočne mentálne silný a podarí sa mu prekonať toto ťažké obdobie. Verím, že sa po zranení vráti ešte silnejší.

Máme informácie, že Malick El-Diouf rokuje s West Hamom. Je veľmi pravdepodobné, že opustí Slaviu. Dominik si tam mal rozdať súboj o miesto na ľavej strane obrany s Ondřejom Zmrzlým. Tým, že Slavia bude hrať Ligu majstrov, českú ligu a pohár, tak by šancu určite dostal. Záležalo by od neho, ako by to zúročil. My mu samozrejme držíme palce. Timotej Jambor odohral po návrate do Žiliny aj zopár zápasov za rezervu. Ako mu pomohlo hosťovanie? Ukázalo sa, že transfer do Rumunska mu úplne nevyšiel. Po trénerskej zmene v Rapide Bukurešť nedostával toľko priestoru ako očakával. Verili sme, že si hosťovaním pomôžeme vzájomne. Jemu tým, že lepšie pripraví na ME vo futbale do 21 rokov. Očakávania, ktoré sme mali, nevyšli. Nestal sa hráčom v základnej zostave na európskom šampionáte. Ani on s tým nebol úplne spokojný. Vrátil sa do Rapidu. Svoju budúcnosť bude pravdepodobne riešiť prestupom alebo hosťovaním niekde inde.

Po odchode Mária Sauera do Toulouse prišiel do Žiliny skúsený Michal Faško. Čo si od neho sľubujete? Mário odohral v najvyššej súťaži množstvo zápasov. Dostal veľkú príležitosť od Toulouse, ktorú chcel zrealizovať. Mišo Faško si prešiel aj českou ligou. Má množstvo skúseností. Má výbornú ľavú nohu, skvelú kopaciu technicku. Cíti hru, je veľmi dobrý v medzihre. Vie ukľudniť či zrýchliť hru. Mišo je hráč, ktorý je okamžite pripravený nastúpiť a je kvalitatívne veľmi dobrý typ.

Zľava Kristián Bari, Michal Faško a Adama Drame v zápase MŠK Žilina - FC Košice v dohrávke 5. kola skupiny o titul v Niké lige. (Autor: TASR)

Ako hodnotíte vlaňajší ročník v klube MŠK Žilina? Zhrnul by som to do dvoch častí. Jesenná časť bola veľmi nadštandardná. Dokázali sme konkurovať Slovanu. Dvakrát sme ho zdolali. Tím mal skvelú výkonnosť, na predvedenú hru sa dalo pozerať.

V jarnej časti nás zastihli nepríjemné udalosti v podobe vážneho zranenia Adriána Kaprálika či odchody Jamesa Ndjeungoueho a Ericka Bileho. Boli to veľké zásahy do tímu. Jar bola ako na hojdačke. Mali sme slabšie, ale aj lepšie úseky. Záver sme nezvládli i keď náznak zlepšenia tam bol. Kouč Michal Ščasný si pochvaľoval žilinské podmienky a zázemie. Jeho odchod do Trnavy bol prekvapením. Vraj vám to oznámil z dovolenky. Áno. Ozval sa mi s tým, že ho kontaktovala Trnava. Po odchode Michala Gašparíka mala o neho záujem a chcel s ňou rokovať. Cítil som z neho, že chce zmenu. S Trnavou mal asi dobrú skúsenosť z minulosti. Tiež sme ale vnímali, že bol spokojný s profesionálnymi podmienkami v našom klube. Cítil som však z neho, že by chcel absolvovať zmenu. Keď tréner prejaví záujem odísť do konkurenčného klubu a necítite z neho, že tu chce ostať, tak nemá význam ho tu držať nasilu. Dohodol sa s Trnavou a museli sme to riešiť.

Ščasného vystriedal Petr Ruman. Prečo práve on? V nemeckom futbale pôsobil dvadsať rokov. Je ovplyvnený filozofiou nemeckého futbalu. Veríme, že to prenesie aj do nášho futbalu. S Petrom sme mali pohovor pred piatimi rokmi, keď tréner Jaroslav Kentoš odišiel do reprezentácie do 21 rokov.

Hlavný tréner MŠK Žilina Petr Ruman. (Autor: TASR)

Vnímali sme jeho pohľad a názor na futbal, ale rozhodli sme sa vtedy pre Pavla Staňu. Oživili sme debaty a prišlo to do štádia, že sme sa dohodli na spolupráci. Čaká vás kvalifikácia do Konferenčnej ligy. V druhom predkole vyzvete poľský Rakow. Aké máte európske ciele? Máme pred sebou veľmi silného protivníka, ktorý pravidelne bojuje do posledných kôl v poľskej súťaži o titul. V kádri má hádam dvadsať legionárov. Má obrovskú kvalitu. Sledovali sme ho v prípravnom zápase s Podbrezovou. Je to veľmi dobre organizovaný tím.

Takticky dobre pripravený s mnohými kvalitnými individualitami. Žreb k nám bol nemilosrdný, že nám nadelil takého silného protivníka. Sme ale športovci. Chceme sa s tým popasovať a uvidíme, či to bude s našou kvalitou stačiť. Dunajská Streda pravdepodobne pripravila Slovensko o miesto v pohárovej Európe. Ako to vnímate? Je to veľká strata. DAC sa odvolal na Športový arbitrážny súd (CAS), takže uvidíme, aký bude verdikt. Hrozí, že nám nepustia iného účastníka do pohárovej Európy. Nepredpokladám, že to UEFA dovolí. Taký je môj názor. Rád by som sa ale mýlil. Prednedávnom ste mali stretnutie s fanúšikmi, z ktorého nešli von žiadne informácie. Viete prezradiť, ako to dopadlo? Bolo to interné posedenie s ľudmi, ktorí sa dlhé roky zúčastňujú na našich zápasoch. Chceli sme im umožniť prostredníctvom diskusie spýtať sa na veci z našej kuchyne.

Sú totiž veci, ktoré nemôžeme medializovať. Bolo to veľmi plnohodnotné. Dobre sme si podebatovali a povedali sme si svoje názory a pohľady. Chceli sme to mať v uzavretom spoločenstve.

Hráči Žiliny sa radujú z gólu v zápase 7. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - FC Spartak Trnava. (Autor: TASR)

Ako sa snažíte priviesť ultras späť na štadión? Príchodom marketingového manažéra Tomáša Hlucha sa snažíme zintenzívniť kontakt s fanúšikmi. Aj toto stretnutie bola jedna z tých akcií. Chceme na tom dlhodobo pracovať, koncepčne a systematicky, aby sa nám podarilo prilákať divákov na tribúny. Hráči potrebujú podporu domáceho prostredia. Verím, že si diváci časom nájdu cestu na štadión. Verím, že marketingové akcie, ktoré rozbieha klub, sa podarí naplniť. V produkcii hráčov vám výrazne konkuruje Podbrezová. Potvrdujú to prestupy Yirajang či Sanusiho. Z Podbrezovej znie, že je dôležité, aby sa otvoril vnútorný trh a najlepší hráči išli do najlepších klubov. Niektorí ľudia vyčítajú práve Žiline, že má vysoké nároky, ako tomu bolo napríklad v prípade Adriána Kaprálika. Keď máme možnosť predať hráča priamo do zahraničia, prečo by sme tak nespravili (smiech). Pre niektorých hráčov je ten medzistupienok fajn, ale to sa posudzuje individuálne.