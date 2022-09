Všetko zmeniť a hneď mať úspech? To nedokázal ani Guardiola, vraví Lobotka

Predtým sa mu to podarilo ešte v novembri 2018 pod taktovkou Pavla Hapala, keď sa presadil elegantnou pätičkou do siete Ukrajiny taktiež v Lige národov.

Budem aj naďalej pracovať i v klube a teším sa už na ďalší zraz," povedal po zápase útočník Warty Poznaň, ktorého dosiahnuté výsledky počas reprezentačného zrazu nemohli uspokojiť, no cíti, že tím napreduje.

"V druhom polčase sme mali proti Bielorusom množstvo šancí. Povedali sme si, že sa budeme tlačiť do šestnástky, rýchlo prechádzať do útoku. Myslím, že sa nám to darilo. Výsledky to neukazujú, ale progres je vidno."