Možný tromf Slovenska mal výrazné komplikácie. Posledné noci ani nespal

Útočník ADAM GRIGER , jeden zo strojcov minuloročného úspechu na majstrovstvách Európy do 19 rokov, bude súčasťou slovenského tímu aj na MS do 20 rokov v Argentíne (20. máj – 11. jún).

Na jeseň sa z rakúskeho LASK Linz pobral na hosťovanie do Cagliari. Na Sardínii má za sebou vydarené obdobie. Trénoval s A-tímom, ktorý bojuje o postup do Serie A a vedie ho svetoznámy tréner Claudio Ranieri.

Nejde o asociačný termín, kluby preto neboli povinné uvoľniť svojich hráčov pre potreby reprezentácie. Vašu nomináciu sprevádzal otáznik do poslednej chvíle. Ako ste to prežívali?

Ak by sme v sobotu vyhrali s Bolognou a Atalanta by prehrala, mohol som ísť spolu s tímom cez víkend. Keďže sa tak nestalo, cestovať budem po zápase proti AS Rím.

Reprezentačný tím pritom cestoval v nedeľu a momentálne je už v dejisku turnaja. Čakal som aj na to, či to bude vyhovovať trénerovi, takže definitívu som sa dozvedel v hodine dvanástej.

Z Ríma budem letieť do Buenos Aires v stredu večer. Mal by ísť so mnou aj pán tréner Mlynár. Z Buenos Aires by sme sa potom mali dostať do San Juanu.

Ani to nie je maličkosť. San Juan sa nachádza na západe Argentíny, neďaleko hraníc s Čile. Z Buenos Aires je to vyše tisíc kilometrov.