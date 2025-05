Sú platení kráľovsky, ako v druhej Bundeslige. Slovan musel, Kmotrík dal výkričník

Ivan Kmotrík priznal rozpočet okolo dvadsaťpäť miliónov eur, čo je mnohonásobne viac ako majú jeho konkurenti. Titul tak bol pre Slovan povinnosťou, všetko ostatné by bolo považované ako senzácia, či blamáž.

„Ak by sme sa nestali majstrami, bol by to pre nás životaohrozujúci stav,“ priznal Ivan Kmotrík, generálny riaditeľ.

Nový štadión a začal hegemón

Ak by sme vytvorili rebríček piatich najlepšie platených hráčov Niké ligy, tak by zrejme všetky miesta obsadili futbalisti bratislavského klubu. Možno by to platilo aj o desiatke.

„Na slovenské pomery sú zaplatení kráľovsky. A to vďaka Kmotríkovi,“ vravel tréner Vladimír Weiss už viackrát.