V takejto situácii sme nikdy neboli. Čaká nás najťažšie obdobie, tvrdí Kmotrík

„Je cítiť, že tím potrebuje razantnejšiu obmenu. To znamená priniesť nových hráčov, ktorí sú hladní po úspechu, možno aj mladších. Inak to vyskladať.“

Posledné sezóny bola kostra Slovana stabilná, zmeny boli minimálne. Toto leto by malo veľa zmeniť.

„Nebavíme sa o príchode jedného, či dvoch hráčoch. Tu ide o šesť, sedem, či osem hráčov, ktorých budeme musieť v lete do Slovanu angažovať. Všetko bude záležať od toho, ako si upraceme hráčov, ktorých v klube máme.“

Podľa jeho slov zadefinovali presné profily futbalistov, ktoré im budú sedieť do systému. Kmotrík tvrdí, že majú veľa hráčov, ktorí im vypadli z dátových analýz. Sledujú ich a kontaktujú.

Hráči zmenili postoj

„V minulosti tu skauting nefungoval a my tvoríme niečo nové. Prvé ovocie by malo prísť naozaj v lete. Verím, že ukážeme, že to vieme robiť a privedieme hráčov, s ktorými budú ľudia spokojní. A budú aj výsledky,“ opisoval Kmotrík.

Priznal, že sledujú hráčov z rôznych kútov sveta. „Trebárs z Brazílie, z anglických, francúzskych nižších súťaží. Ide ozaj o kvantum hráčov."