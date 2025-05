Slovan oslavuje zisk titulu. Na Tehelnom poli predviedol obrat hodný majstra

Ivan Kmotrík, generálny riaditeľ Slovana: "Opäť hektický zápas, pocity sú o to pozitívnejšie a emotívnejšie. Krásna bodka, pre divákov úžasný zápas. Nakoniec sme to zvládli a získali siedmy titul za sebou. Úžasná robota za nami. Sezóna je určite historická, tam niet čo dodať. Zisk titulu bol náš primárny cieľ, veľmi sa z toho tešíme. Som presvedčený, že ďalšia sezóna bude úspešná, urobíme všetko pre to, aby sme poskladali ešte lepšie mužstvo."

David Strelec, útočník Slovana a autor hetriku: „Vojtko mi dal fantastickú loptu a dobre som to vyriešil. Z tréningu to máme nacvičené, som rád, že to vyšlo pätičkou. Som veľmi rád, že som dal hetrik a pomohol mužstvu. Vyhrali sme a môžeme oslavovať. Bude to určite náročný večer, oslavy budú pokračovať zajtra a možno aj pozajtra. Výborná sezóna, sme majstri, aj keď nás čakajú ešte dva zápasy.“

Róbert Mak, krídelník Slovana: „Pre mňa je to premiérový titul na Slovensku. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo. Uplynulé zápasy boli pre nás náročné po fyzickej stránke, aj tento duel nás vyčerpal. Sme radi, že sme to otočili. Vyrastal som tu, je to pre mňa niečo špeciálne, chceme si užiť oslavy s fanúšikmi.“

Boris Kitka, asistent trénera Slovana: „Žilina nám to sťažila, museli sme ísť na dno síl. V prvom polčase sme boli ľahkovážni, veľa súbojov sme prehrávali, Žilina útočila do otvorenej obrany a dostávali sme lacné góly. Druhý polčas sme to už mali pod kontrolou. Sme šťastní, že sme to ukončili pred našimi fanúšikmi víťazstvom.“