Slovan utrpel najvyššiu prehru v histórii, Žilina mu dala päť gólov

Boris Kitka, asistent trénera Slovana: "Gratulujem hráčom Žiliny k predvedenému výkonu. Toto je zápas, ktorý je krutý pre nás všetkých, ale športový život prináša aj takéto výsledky. Prehra neznamená, že všetko robíte zle. Chcem sa jednoznačne postaviť za tím a hráčov za to, čo za uplynulé mesiace dokázali. Keď dnes niekto zlyhal, sme to my tréneri. Nedokázali sme mužstvo pripraviť, aby zápas zvládlo. Je to facka, ale nebudem hodnotiť individuálne výkony hráčov, hoci boli podpriemerné. Pred štyrmi dňami však boli hrdinovia, a preto si dnes nezaslúžia byť podrobení kritike."



Vladimír Weiss, stredopoliar Slovana: "Ťažko sa to hodnotí. Pred zápasom som chalanom povedal, že toto mužstvo potrebuje motiváciu. Bolo ňou neprehrať v lige zápas a my dostaneme 0:5... Prístup musí byť iný, 25 minút bolo v pohode, ale po góle Kaprálika sa zápas zlomil. Nejdem hádzať špinu na mužstvo, vo futbale sa to stáva. Musíme sa ospravedlniť fanúšikom."

Michal Ščasný, tréner Žiliny: "Veľmi dobre sa mi hodnotí zápas. Ešte predtým by som však chcel pogratulovať Slovanu za neskutočnú robotu, postupom do LM potešili celé Slovensko. Rešpektujeme, že domáci boli unavení. Nám to vyhovovalo, máme mladé a dravé mužstvo. Chalani boli odolní, silní na lopte, Slovan nás nevedel vypressovať. Výsledok je pre Slovan krutý, nás môže posunúť k naštartovaniu víťaznej šnúry."

Adrián Kaprálik, útočník Žiliny a autor prvého gólu: "Určite sme nečakali, že vyhráme 5:0. Mali v nohách ťažký zápas, ale to nič nemení na našom víťazstve. Oni postúpili do LM, ale dnes sa tešíme my. Prvý gól vždy niečo zlomí, hra sa viac otvorila. Gól po dlhom čase ma teší, bude sa mi hrať ľahšie. Užívam si každý zápas proti Slovanu, je to motivácia naviac. Tento rok máme vysoké ciele, konečne sa nám podarilo vyhrať aj vonku a verím, že po reprezentačnej prestávke príde aj nejaká dlhšia víťazná šnúra."