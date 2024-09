Príjemný dobrý deň z Bratislavy, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 6. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti ŠK Šlovan Bratislava privítajú na domácom štadióne hráčov MŠK Žilina. Zápas sa začína o 15:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Slovanu patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže prvé miesto so ziskom 12 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho zvíťazili v Banskej Bystrici nad Duklou 2:0 (góly Slovana Metsoko, Barseghyan). Najlepším strelcom tímu je Tigran Barseghyan, ktorý má na svojom konte 4 presné zásahy. Futbalistom Slovana sa v týždni podarilo postúpiť do ligovej fázy Ligy majstrov, čaká ich teda mimoriadne zaujímavá jeseň, počas ktorej si zmerajú sily napríklad s Manchestrom City, Bayernom Mníchov, Atléticom Madrid či AC Miláno.



Žiline patrí v tabuľke Niké ligy druhé miesto so ziskom 8 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Michala Ščasného zvíťazili na domácom trávniku nad AS Trenčín 4:1 (góly MŠK Gidi, Káčer, D. Javorček, Alijagić). Najlepším strelcom tímu je Eric Bile, ktorý má na svojom konte 2 góly.



Zápas sa začína o 15:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.