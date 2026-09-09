Koeficient ťahá najmä Slovan. Ako ďaleko je Slovensko od ďalšej miestenky v Lige majstrov?

Futbalisti Slovana Bratislava sa po dvoch rokoch opäť predstavia v Lige majstrov. Čo to môže znamenať pre budúcnosť slovenského majstra na európskej scéne ako ovplyvní postup Slovana do prestížnej súťaže koeficient Slovenska v európskych súťažiach?
Kde začne slovenský majster?
Slovan v posledných dvoch sezónach vstupoval do kvalifikácie Ligy majstrov až v 2. kole. To však nemusí byť v budúcnosti samozrejmosť.
Prvému kvalifikačnému kolu sa vyhol vďaka svojmu dobrému koeficientu a tiež vďaka tomu, že Liga majstrov prešla úpravou nasadzovania. Vyšší koeficient mu zabezpečil aj to, že bol nasadený vo všetkých troch kvalifikačných kolách majstrovskej vetvy a mohol dostať prijateľnejších súperov.
Až od druhého kvalifikačného kola hral Slovan aj preto, že víťaz Ligy majstrov Paríž SG zároveň vyhral domácu súťaž a pri nasadzovaní klubov došlo k tzv. vyváženiu.
Teraz však nastáva zaujímavá situácia. Srbsko sa v posledných rokoch so svojim koeficientom prepadlo, a tak by jeho majster od budúceho roka začínal už od 1. predkola.
Slovan má pritom veľmi podobný koeficient ako Crvena Zvezda Belehrad, alebo napríklad aj azerbajdžanský Karabach, čo znamená, že v budúcej sezóne - ak by tieto tri tímy vyhrali svoje domáce súťaže - zviedli by zrejme súboj o to, kto bude priamo nasadený do 2. kvalifikačného kola a kto začne už v prvom.
Slovan si môže ešte zlepšiť svoj koeficient v Lige majstrov, CZ Belehrad sa predstaví v Konferenčnej lige.
Ak by sa stal slovenským majstrom iný klub ako Slovan, s istotou začne v 1. kole kvalifikačnom kole.
Slovenský koeficient ťahá najmä Slovan
Koeficient Slovenska v európskych pohároch má v súčasnosti hodnotu 21,250.
Slovan k nemu v tejto sezóne prispel najvýraznejšie zo štvorice slovenských klubov na európskej scéne - 11 bodmi. Postupom do ligovej fázy Ligy majstrov získal 6 bodov, k tomu pridal ďalších 5 bodov už v kvalifikačných kolách za 4 výhry a 2 remízy.
Slovan má v tejto sezóne zatiaľ druhý najväčší prínos do národného koeficientu spomedzi všetkých tímov – viac prispel do národného koeficientu iba azerbajdžanský Sabah (12 bodmi).
Ostatné slovenské kluby dovedna nazbierali iba 5,5 bodu – Trnava 1 bod (dve remízy proti CSKA 1922 Sofia), Žilina 2 body (výhry proti Splitu a Katoviciam) a DAC 2,5 bodu (dve výhry proti Veležu Mostar a remíza proti Twente).
Za túto sezónu si Slovensko zatiaľ pripísalo do národného koeficientu 4,125 bodu. Táto hodnota sa vypočítala ako súčet bodov všetkých tímov krajiny vydelený počtom týchto tímov. V prípade Slovenska to znamenalo 16,5/4= 4,125.
Túto môže ešte v prípade dobrých výsledkov vylepšiť Slovan účinkovaním v ligovej fáze Ligy majstrov (za výhry a remízy v Lige majstrov, aj za umiestnenie v tabuľke).
Národný koeficient sa zbiera v päťročnom cykle a najstaršia hodnota sa z neho vždy odpíše.
Slovensko si za sezónu 2021/22 odpíše z koeficientu hodnotu 4,125 - zhodou okolností rovnakú, ako tento rok zatiaľ nazbieralo.
Výrazný posun v nedohľadne
Budúci rok čaká slovenské tímy náročná úloha – zo sezóny 2022/23 obhajujú hodnotu 6,000. Šanca na výraznejší posun, ale aj prepad v rebríčku národných koeficientov je však veľmi malá.
Slovensko sa momentálne nachádza na 27. mieste rebríčka, čo znamená, že v európskych pohároch má štyri tímy. Postupom na 23. miesto v rebríčku by už mal slovenský majster garantovanú pozíciu až v druhom kvalifikačnom kole.
Postupom na 20. miesto by víťaz Slovnaft Cupu začínal až v druhom kvalifikačnom kole Európskej ligy.
Krajiny od 15. miesta v rebríčku vyššiu už majú dva kluby v Lige majstrov, resp. v jej kvalifikačných kolách. Táto méta je však pre slovenský futbal zatiaľ v nedohľadne.
Česi a Poliaci sú ďaleko
Zo susedných krajín sú na tom v rebríčku najlepšie Česi a Poliaci. Česko figurovalo pred touto sezónou na 9. mieste, vďaka čomu má v európskych súťažiach päť klubov.
Majster (Slavia Praha) priamo nasadený do ligovej fázy Ligy majstrov a Sparta Praha (druhý tím uplynulej sezóny v českej lige) hral v kvalifikačných kolách Ligy majstrov v nemajstrovskej vetve.
Ďalšie dva kluby (Plzeň, Hradec Králové) hrali kvalifikačné kolá Európskej ligy a Jablonec bojoval o účasť v ligovej fáze Konferenčnej ligy.
Päť tímov nasadzovali do európskych pohárov aj Poliaci, ktorí boli pred sezónou na 15. mieste.
Výrazne im pomohlo zavedenie Konferenčnej ligy, kde mali pred dvoma rokmi dva tímy (Legia Varšava, Bialystok) vo štvrťfinále súťaže.