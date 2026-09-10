Sauerov spoluhráč dosiahol prvý hetrik v novej edícii. Mohli sme hrať lepšie, priznal útočník

Hetrik v priebehu 12 minút urobil z bosnianskeho reprezentanta Ermedina Demiroviča prvého trojgólového strelca v novej edícii Ligy majstrov 2026/2027.
Dvadsaťosemročný útočník vystrelil triumf svojmu tímu VfB Stuttgart nad nórskym Vikingom Stavanger 3:1.
Ďalšie minúty v drese účastníka Bundesligy pridal slovenský reprezentant Leo Sauer, ktorý naskočil do hry v 71. minúte.
VIDEO: Zostrih zápasu Stuttgart - Viking
Jeho krajan Ľubomír Belko na strane hostí sledoval duel iba z lavičky náhradníkov a prednosť v bránke Vikingu dostal 35-ročný Nór Arild Östbö.
Stuttgart položil základ úspechu už v prvom polčase. V ňom bol hrdinom domáci kanonier Demirovič. Dva góly mu vypracoval Deniz Undav.
Demirovič: Perfektný začiatok
„Pre mňa osobne to bol perfektný začiatok a rovnako aj pre celý tím. Myslím si, že sme mohli počas zápasu hrať lepšie, ale zároveň si myslím, že musíme byť radi, že sme späť v Lige majstrov.
Získali sme tri body a odohrali solídny zápas. Náš tréner to dnes večer asi až tak veľmi neocenil, ale myslím si, že s odstupom času môžeme byť veľmi spokojní,“ uviedol Demirovič v rozhovore pre televíznu stanicu DAZN.
Súper ukázal, že má kvalitných hráčov
Za hostí dokázal odpovedať len Zlatko Tripič. „Mám zmiešané pocity. Bol to ťažký zápas vonku proti naozaj dobrému tímu.
Myslím si, že začiatok bol pozitívny, hrali sme odvážne, ale už pri svojej prvej šanci súper ukázal, že má kvalitných hráčov,“ povedal Tripič, kapitán Vikingu.
V druhom dejstve už nedokázal nórsky šampión zdramatizovať duel. Naopak, po prihrávke Sauera mohol zvýšiť náskok Undav, no v dobrej šanci tesne minul bránu.
V nadstavenom čase sa dostal k streleckému pokusu aj slovenský krídelník, jeho „delovka“ presvišťala ponad brvno.
Dvadsaťročný Slovák sa po prestupe z Feyenoordu Rotterdam zotavoval zo zranenia, pre ktoré zatiaľ odohral iba 12 minút v ligovom dueli proti Kolínu nad Rýnom.
Stuttgart bol pred dvoma rokmi súčasťou prvého ročníka nového ligového formátu LM s 36-člennou tabuľkou. Bundesligista skončil na 26. mieste a nepostúpil do vyraďovacej fázy.
„Vieme, čo sme urobili zle a tento rok chceme byť lepší,“ povedal Demirovič, ktorého tím narazí v ďalšom zápase na ŠK Slovan Bratislava, „belasí" ho privítajú na Tehelnom poli 14. októbra.
Vlani v januári v hlavnom meste Slovenska zvíťazil Stuttgart v siedmom dueli spomínaného ročníka LM nad slovenským šampiónom 3:1. Viking privíta Bayern Mníchov vo svojom prvom domácom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov.