Slovanista sa predal ako nik. Čo si to vyvádzal? Brutálne. Čistá extratrieda, híkali experti

Medzi futbalistami Slovana a PSG je priepastný rozdiel. Potvrdil to aj výsledok. Slovenský majster v prvom zápase hlavnej fázy Ligy majstrov prehral na pôde Paríža Saint-Germain 1:6.
Jeden slovanista však medzi najväčšími hviezdami svetového futbalu stíhal. A nielen to. Suleiman Camara predviedol v Parku Princov niekoľko momentov, z ktorých sa dá zostaviť veľmi pútavý zostrih. Nebol to len jeho gól.
Práve on najviac zamestnával defenzívu úradujúceho šampióna. Trikrát ho zastavili iba faulom, mal tri úspešné driblingy a pripísal si päť streleckých pokusov, z toho dva na bránu.
VIDEO: Camara a jeho hodnotenie
Takmer si vypýtal aj penaltu, no rozhodca to videl inak. Mohol pridať aj druhý gól, ale brankár Safonov jeho pokus vyrazil.
Jeho gól bol famózny. Camara sa v šestnástke parádne uvoľnil, oklamal Zabarnyjho a presne zakončil. Bol to moment, ktorý sa vyrovnal najväčším svetovým hviezdam. Bola ta rýchlosť, bol tam um.
Čo si to vyvádzal? Brutálne
„Aký gól dal v Parku Princov proti PSG. Čo si to vyvádzal? Brutálne,“ napísal na sociálnej sieti španielsky novinár Pablo Puente.
Camara po zápase priznal, že sa snažil využiť priestor, ktorý dostal.
„Snažil som sa dať do toho všetko, ísť dopredu a niečo vytvoriť. Atmosféra na štadióne bola skvelá. Dúfam, že ešte strelím viac takýchto gólov.“
V štúdiu CBS Sports Golazo sledovali jeho zásah bývalé futbalové hviezdy Thierry Henry, Jamie Carragher a Micah Richards. Pri opakovanom zábere Camarovej akcie reagovali s obrovským nadšením a jeden cez druhého komentovali každý detail:
„Sledujte to! Pozrite sa, ako si loptu prebral a okamžite vyrazil dopredu. Premení to? Ooo, áno! Wow, to je neuveriteľné!
Presne o tomto hovorím – obranca vôbec netuší, kde mu hlava stojí. Ten dribling a kľučka, to bola čistá extratrieda. A to zakončenie? Skvostné!“
Nebola to náhoda. Camara mal už v predkole Ligy majstrov niekoľko veľkých momentov.
S Mjällby takmer sám rozhodol dvojzápas
Jeho nákup sa Slovanu začal splácať už v 3. predkole Ligy majstrov proti Mjällby. Ofenzívne dvojzápas prakticky rozhodol sám. Dal dva góly a asistoval.
Najmä jeho zásah na Tehelnom poli, keď vyškolil troch protihráčov, bol úžasný. Urobil to spôsobom, aký býva zvykom u Lionela Messiho.
V Paríži sa potom ukázal znovu.
VIDEO: Zostrih zápasu PSG - Slovan Bratislava
„Mal som dobré možnosti na strelenie ďalších gólov, takže som si zápas trochu užil. Ale ako tím sme mali veľké problémy v defenzíve a nedarilo sa nám nájsť správne riešenia. Snažili sme sa, ale bolo to náročné.“
Slovan sa proti PSG dostal do situácie, v ktorej bolo potrebné zvládnuť úplne inú úroveň futbalu. Camara si z nej odniesol aj jasné ponaučenie.
„Ako tím sme sa naučili, že musíme byť kompaktnejší a agresívnejší. Sme v tejto súťaži nový tím, takže sa musíme učiť. Máme na to čas. Z takýchto zápasov si musíme zobrať ponaučenie a budeme sa zlepšovať.“
Gól v Lige majstrov je splnený sen
Pre 24-ročného futbalistu bol zápas v Paríži zároveň premiérou v Lige majstrov. A hneď proti víťazovi súťaže.
A hrať tu v Paríži proti takým veľkým hviezdam?
„Je to niečo neuveriteľné. Bol to môj prvý zápas v Lige majstrov. Je to sen. A streliť gól na tomto štadióne je úžasné. Je to neuveriteľný pocit.“
Neskôr ešte dodal:
„Je to možno najväčší gól, aký som doteraz v kariére strelil.“
Camara pritom dobre vedel, proti komu nastupuje.
„Vieme, že sme hrali proti Parížu Saint-Germain, víťazovi Ligy majstrov. Čo musíme v ďalších zápasoch zlepšiť? Ako som už povedal, musíme byť ako tím agresívnejší a kompaktnejší.
Musíme byť aj múdrejší, vedieť správne vystúpiť do pressingu. V Európe je úroveň tímov veľmi vysoká a nemôžeme robiť chyby, aké sme urobili dnes, pretože súperi nás za ne potrestajú. To sa musíme ako tím naučiť.“
Dembélé? Možno najlepší hráč celého tímu
PSG ho navyše neprekvapilo úplne.„Myslím si však, že boli ešte lepší, než som očakával. Vedeli sme, akú majú kvalitu, ale je veľmi ťažké proti nim hrať. Snažili sme sa, naozaj sme sa snažili.“
Keď sa ho po zápase pýtali na najťažšieho súpera, nemusel dlho premýšľať.
„Asi Dembélé. Strelil dva góly a na ďalšie dva prihral. Je to úžasný hráč, veľmi, veľmi dobrý. Je neuveriteľný. Myslím si, že možno je najlepším hráčom celého tímu,“ dodal Camara.
Parížska noc však nebola iba o domácich hviezdach. Camara si v nej urobil meno aj on sám.
Atmosféra na Parku Princov bola obrovská. Napriek tomu počul aj svojich.
„Spievali veľa a veľmi nám pomáhajú, či už vonku, alebo na našom štadióne. Som im za to veľmi vďačný.“
Dnes môže mať oveľa vyššiu cenu
Podľa serveru Transfermarkt zaňho Slovan zaplatil milión eur. Ak je suma pravdivá, patrí medzi najdrahšie transfery v dejinách Slovana.
VIDEO: Camara proti PSG
Má iba 24 rokov, takže predstavuje aj potenciálnu investíciu. Jeho trhová cena môže výrazne stúpnuť. A po zápase proti PSG isto aj stúpla.
To sa nedalo prehliadnuť. Camara si v Paríži urobil obrovskú reklamu. Už dnes stojí oveľa viac v porovnaní s tým, za čo ho slovenský majster kúpil. Kontrakt so Slovanom podpísal až do leta 2030.
Do Bratislavy prišiel začiatkom augusta z Racingu Santander, ktorý v minulej sezóne vyhral druhú najvyššiu španielsku súťaž a postúpil do La Ligy.
Hoci má silné africké korene a reprezentuje Gambiu, Camara má španielske občianstvo.
V lige zatiaľ také momenty nepredviedol
V postupovej sezóne odohral v Segunda División 33 zápasov a strelil dva góly. Až v 29 prípadoch nastúpil z lavičky náhradníkov a na ihrisku strávil v priemere necelých 25 minút na zápas.
Namiesto vysedávania na lavičke v La Lige si vybral Slovan.
Narodil sa v Sant Celoni v Barcelone v Katalánsku. V roku 2018 sa pripojil k mládežníckej akadémii Girony FC, kam prišiel z CE Sabadell FC.
Práve tu je však druhá strana Camarovho príbehu. Veľké veci musí opakovať častejšie. V slovenskej lige odohral tri zápasy, z toho iba jeden v základnej zostave – celkovo 131 minút. V Niké lige zatiaľ také hviezdne okamihy nemal.
PSG však ukázal, čo v ňom je. Teraz musí ukázať, že to nebola iba jedna parížska noc.