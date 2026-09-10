    PSG
    PSG
    Liga majstrov
    09.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    6 - 1
    3:0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Lucas Digne bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan.
    Slovanista sa predal ako nik. Čo si to vyvádzal? Brutálne. Čistá extratrieda, híkali experti
    Yaya Touré počas pozápasovej tlačovej konferencie po zápase PSG - Slovan Bratislava v Lige majstrov.
    Teší ma, že najlepší tím na svete hral proti nám na 100 percent, vraví Touré. Sklamal ho Dembelé
    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo), ktorého fauluje hráč Paríža St. Germain Lucas Digne.
    PSG valcoval, kapitán bol úprimný: Nič si neužil. Jeden slovanista mal svetový okamih
    Na snímke brankár Slovana Dominik Takáč (uprostred) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé (tretí sprava), ktorý strelil gól na 2:0 počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava.
    Lajdácky Blackman, behavý a bojovný Camara. V čom zlyhal Slovan proti PSG?
    Fanúšikovia Paríža St. Germain počas zápasu so Slovanom Bratislava v Lige majstrov.
    Slovanisti nechceli v Paríži provokovať. Camara ich potešil gólovým sólom
    Na snímke hráč Slovana Andraž Šporar (uprostred) a hráč Paríža St. Germain Senny Mayulu bojujú o loptu.
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    Slovanista sa predal ako nik. Čo si to vyvádzal? Brutálne. Čistá extratrieda, híkali experti

    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Lucas Digne bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan.
    Fotogaléria (55)
    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Lucas Digne bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan. (Autor: TASR)
    Pavol Spál, Matej Hank|10. sep 2026 o 10:40
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    Boli ešte lepší, než som očakával.

    Medzi futbalistami Slovana a PSG je priepastný rozdiel. Potvrdil to aj výsledok. Slovenský majster v prvom zápase hlavnej fázy Ligy majstrov prehral na pôde Paríža Saint-Germain 1:6.

    Jeden slovanista však medzi najväčšími hviezdami svetového futbalu stíhal. A nielen to. Suleiman Camara predviedol v Parku Princov niekoľko momentov, z ktorých sa dá zostaviť veľmi pútavý zostrih. Nebol to len jeho gól.

    Práve on najviac zamestnával defenzívu úradujúceho šampióna. Trikrát ho zastavili iba faulom, mal tri úspešné driblingy a pripísal si päť streleckých pokusov, z toho dva na bránu.

    VIDEO: Camara a jeho hodnotenie

    Takmer si vypýtal aj penaltu, no rozhodca to videl inak. Mohol pridať aj druhý gól, ale brankár Safonov jeho pokus vyrazil.

    Jeho gól bol famózny. Camara sa v šestnástke parádne uvoľnil, oklamal Zabarnyjho a presne zakončil. Bol to moment, ktorý sa vyrovnal najväčším svetovým hviezdam. Bola ta rýchlosť, bol tam um. 

    Čo si to vyvádzal? Brutálne

    „Aký gól dal v Parku Princov proti PSG. Čo si to vyvádzal? Brutálne,“ napísal na sociálnej sieti španielsky novinár Pablo Puente.

    Camara po zápase priznal, že sa snažil využiť priestor, ktorý dostal.

    „Snažil som sa dať do toho všetko, ísť dopredu a niečo vytvoriť. Atmosféra na štadióne bola skvelá. Dúfam, že ešte strelím viac takýchto gólov.“

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    V štúdiu CBS Sports Golazo sledovali jeho zásah bývalé futbalové hviezdy Thierry Henry, Jamie Carragher a Micah Richards. Pri opakovanom zábere Camarovej akcie reagovali s obrovským nadšením a jeden cez druhého komentovali každý detail:

    „Sledujte to! Pozrite sa, ako si loptu prebral a okamžite vyrazil dopredu. Premení to? Ooo, áno! Wow, to je neuveriteľné!

    Presne o tomto hovorím – obranca vôbec netuší, kde mu hlava stojí. Ten dribling a kľučka, to bola čistá extratrieda. A to zakončenie? Skvostné!“

    Nebola to náhoda. Camara mal už v predkole Ligy majstrov niekoľko veľkých momentov. 

    S Mjällby takmer sám rozhodol dvojzápas

    Jeho nákup sa Slovanu začal splácať už v 3. predkole Ligy majstrov proti Mjällby. Ofenzívne dvojzápas prakticky rozhodol sám. Dal dva góly a asistoval.

    Najmä jeho zásah na Tehelnom poli, keď vyškolil troch protihráčov, bol úžasný. Urobil to spôsobom, aký býva zvykom u Lionela Messiho.

    V Paríži sa potom ukázal znovu.

    VIDEO: Zostrih zápasu PSG - Slovan Bratislava

    „Mal som dobré možnosti na strelenie ďalších gólov, takže som si zápas trochu užil. Ale ako tím sme mali veľké problémy v defenzíve a nedarilo sa nám nájsť správne riešenia. Snažili sme sa, ale bolo to náročné.“

    Slovan sa proti PSG dostal do situácie, v ktorej bolo potrebné zvládnuť úplne inú úroveň futbalu. Camara si z nej odniesol aj jasné ponaučenie.

    „Ako tím sme sa naučili, že musíme byť kompaktnejší a agresívnejší. Sme v tejto súťaži nový tím, takže sa musíme učiť. Máme na to čas. Z takýchto zápasov si musíme zobrať ponaučenie a budeme sa zlepšovať.“

    Gól v Lige majstrov je splnený sen

    Pre 24-ročného futbalistu bol zápas v Paríži zároveň premiérou v Lige majstrov. A hneď proti víťazovi súťaže.

    A hrať tu v Paríži proti takým veľkým hviezdam?

    „Je to niečo neuveriteľné. Bol to môj prvý zápas v Lige majstrov. Je to sen. A streliť gól na tomto štadióne je úžasné. Je to neuveriteľný pocit.“

    Fotogaléria zo zápasu PSG - Slovan Bratislava v Lige majstrov (ligová fáza, 1. kolo)
    PSG players celebrate the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Ousmane Dembele celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Ousmane Dembele, right, celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Nuno Mendes kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    55 fotografií
    PSG's Ousmane Dembele celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, left, and PSG's Nuno Mendes celebrate the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes eyes the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Maghnes Akliouche , center, challenges with Slovan's Svetozar Markovic, right, during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes, left, and Slovan's Tigran Barseghyan challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, left, and Slovan's Sandro Cruz challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, right, challenges with Slovan's Svetozar Markovic during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, left, and Slovan's Sandro Cruz challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke sprava hráči Paríža St. Germain kapitán Ašraf Hakimí a Nuno Mendes sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Ousmane Dembélé počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč ŠK Slovan Bratislava Suleiman Camara (vpravo) a kapitán Paríža St. Germain Ašraf Hakimí bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG players poses before the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč ŠK Slovan Bratislava Svetozar Markovič (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč ŠK Slovan Bratislava Tigran Barseghjan (vľavo)a hráč Paríža St. Germain Fabián Ruiz bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Ferran Torres celebrates with PSG's Achraf Hakimi after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres walks on the pitch after the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrates after defeating Slovan Bratislava during their Champions League opening phase soccer in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrates after defeating Slovan Bratislava during their Champions League opening phase soccer in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Paríža St. Germain Fabián Ruiz (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Fabian Ruiz, center left, celebrates with teammates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz, center right, celebrates with teammates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Maghnes Akliouche, left, challenges with Slovan's Sandro Cruz during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Slovana Andraž Šporar (vpravo) a hráč Paríža St. Germain Willian Pacho bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Mika Godts, left, is challenged by Slovan's Peter Pokorny during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, center, kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke tréner Slovana Yaya Touré gestikuluje počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vpravo) a hráč Paríža St. Germain Nuno Mendes bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Paríža St. Germain Ferran Torres (uprostred) sa teší z hetriku počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé (vpravo) sa teší z hetriku, ktorý strelil jeho spoluhráč Ferran Torres počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Maghnes Akliouche runs during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres, left, challenges with Slovan's Peter Pokorny during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo), ktorého fauluje hráč Paríža St. Germain Lucas Digne počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Slovana Peter Pokorný (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Ferran Torres celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, and Slovan's Peter Pokorny battle for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres scores during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Slovana Sandro Cruz (vpravo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Suleiman Camara počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Slovana Sandro Cruz (vpravo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Suleiman Camara počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáSlovan's goalkeeper Dominik Takac, left, makes a save as PSG's Ousmane Dembele kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, and Slovan's goalkeeper Dominik Takac eye the ball after a kick during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres intercepts the ball as Slovan's Cesar Blackman jumps during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke brankár Slovana Dominik Takáč, ktorý inkasuje gól počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Ferran Torres celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres, is congratulated by PSG's Ousmane Dembele, top, after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke brankár Slovana Dominik Takáč (uprostred) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé (tretí sprava), ktorý strelil gól na 2:0 počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke sprava brankár Slovana Dominik Takáč, hráč Slovana Svetozar Markovič a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé, ktorý strelil úvodný gól počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáSlovan's goalkeeper Dominik Takac dives during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke sprava tréner Slovana Yaya Touré a tréner Paríža St. Germain Luis Enrique reagujú počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráči Slovana sprava Kenan Bajrič, Svetozar Markovič, Sandro Cruz a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Dro Fernandez, left, kicks the ball past to Slovan's Svetozar Markovic during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Neskôr ešte dodal:

    „Je to možno najväčší gól, aký som doteraz v kariére strelil.“

    Camara pritom dobre vedel, proti komu nastupuje. 

    „Vieme, že sme hrali proti Parížu Saint-Germain, víťazovi Ligy majstrov. Čo musíme v ďalších zápasoch zlepšiť? Ako som už povedal, musíme byť ako tím agresívnejší a kompaktnejší.

    Musíme byť aj múdrejší, vedieť správne vystúpiť do pressingu. V Európe je úroveň tímov veľmi vysoká a nemôžeme robiť chyby, aké sme urobili dnes, pretože súperi nás za ne potrestajú. To sa musíme ako tím naučiť.“

    Dembélé? Možno najlepší hráč celého tímu

    PSG ho navyše neprekvapilo úplne.„Myslím si však, že boli ešte lepší, než som očakával. Vedeli sme, akú majú kvalitu, ale je veľmi ťažké proti nim hrať. Snažili sme sa, naozaj sme sa snažili.“

    Keď sa ho po zápase pýtali na najťažšieho súpera, nemusel dlho premýšľať.

    „Asi Dembélé. Strelil dva góly a na ďalšie dva prihral. Je to úžasný hráč, veľmi, veľmi dobrý. Je neuveriteľný. Myslím si, že možno je najlepším hráčom celého tímu,“ dodal Camara.

    Parížska noc však nebola iba o domácich hviezdach. Camara si v nej urobil meno aj on sám.

    Atmosféra na Parku Princov bola obrovská. Napriek tomu počul aj svojich.

    „Spievali veľa a veľmi nám pomáhajú, či už vonku, alebo na našom štadióne. Som im za to veľmi vďačný.“

    Dnes môže mať oveľa vyššiu cenu

    Podľa serveru Transfermarkt zaňho Slovan zaplatil milión eur. Ak je suma pravdivá, patrí medzi najdrahšie transfery v dejinách Slovana.

    VIDEO: Camara proti PSG

    Má iba 24 rokov, takže predstavuje aj potenciálnu investíciu. Jeho trhová cena môže výrazne stúpnuť. A po zápase proti PSG isto aj stúpla.

    To sa nedalo prehliadnuť. Camara si v Paríži urobil obrovskú reklamu. Už dnes stojí oveľa viac v porovnaní s tým, za čo ho slovenský majster kúpil. Kontrakt so Slovanom podpísal až do leta 2030.

    Do Bratislavy prišiel začiatkom augusta z Racingu Santander, ktorý v minulej sezóne vyhral druhú najvyššiu španielsku súťaž a postúpil do La Ligy.

    Hoci má silné africké korene a reprezentuje Gambiu, Camara má španielske občianstvo.

    V lige zatiaľ také momenty nepredviedol

    V postupovej sezóne odohral v Segunda División 33 zápasov a strelil dva góly. Až v 29 prípadoch nastúpil z lavičky náhradníkov a na ihrisku strávil v priemere necelých 25 minút na zápas.

    Namiesto vysedávania na lavičke v La Lige si vybral Slovan.

    Teší ma, že najlepší tím na svete hral proti nám na 100 percent, vraví Touré. Sklamal ho Dembelé
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    Narodil sa v Sant Celoni v Barcelone v Katalánsku. V roku 2018 sa pripojil k mládežníckej akadémii Girony FC, kam prišiel z CE Sabadell FC.

    Práve tu je však druhá strana Camarovho príbehu. Veľké veci musí opakovať častejšie. V slovenskej lige odohral tri zápasy, z toho iba jeden v základnej zostave – celkovo 131 minút. V Niké lige zatiaľ také hviezdne okamihy nemal.

    PSG však ukázal, čo v ňom je. Teraz musí ukázať, že to nebola iba jedna parížska noc.

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    Slovan padol na dno už po prvom zápase. Pozrite si tabuľku Ligy majstrovPozrite si tabuľku Ligy majstrov po zápasoch úvodného 1. kola ligovej fázy. Na ktorom mieste je Slovan Bratislava?
    st 23:04
    Na snímke uprostred tréner ŠK Slovan Bratislava Yaya Touré počas tréningu pred stredajším zápasom 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov proti Parížu St. Germain.
    Pavol Spálst 14:20|1
    Slovan má tajnú zbraň, šéf ho vyzval: Idú vážne veci. Ako to urobíme? O Slovane sa takmer nebavia.
    Pavol Spál|st 14:20|1
    Šéf PSG Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi oslavuje triumf v Lige majstrov.
    Pavol Spálut 07:00|9
    Kmotrík a najmocnejší muž začali spolu éru, čo nemá páru. Ako Slovan míňal? Prvý a druhý najdrahší v dejinách.
    Pavol Spál|ut 07:00|9
    Hráči základnej zostavy ŠK Slovan Bratislava v play-off Ligy majstrov.
    ut 10:00
    Slovan v Lige majstrov takmer na dne rebríčka. Európskemu futbalu kraľuje jeho prvý súperThe Athletic zostavil rebríček všetkých účastníkov prestížnej súťaže.
    ut 10:00
    Momentka pred zápasom Slovan Bratislava - Manchester City.
    Martin Kozinkast 07:00|43
    Slovan je absolútny outsider, počítač ho nazval najmenšou rybou. Inšpiruje sa cyperským návodom?Čo musí spraviť Slovan, aby z Ligy majstrov nevyšiel opäť s prázdnymi rukami?
    Martin Kozinka|st 07:00|43
    Cristian Martínez rozhodol o postupe Slovana Bratislava do hlavnej časti Ligy majstrov.
    Pavol Spálut 09:10|28
    Kmotrík verí, že padne magická hranica: Touré povedal, že talent má hodnotu 15 miliónovMali sme mladíkov zabiť?
    Pavol Spál|ut 09:10|28
    Luis Enrique.
    ut 16:58
    Máme katastrofálny úvod. Enrique pred Slovanom hovorí o nespravodlivom futbaleEnrique pred zápasom proti Slovanu priznal problematický vstup do sezóny, no verí, že jeho tím dokáže na ihrisku potvrdiť rolu favorita.
    ut 16:58
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Martin Ödegaard (v strede) sa teší z gólu proti Neapolu.
    Martin Ödegaard (v strede) sa teší z gólu proti Neapolu.
    Ödegaard opäť udrel a Arsenal začal úspešne v Lige majstrov. Arteta: Má tú správnu iskru
    dnes 11:38
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Slovanista sa predal ako nik. Čo si to vyvádzal? Brutálne. Čistá extratrieda, híkali experti