VIDEO: Vavrov zákrok rozdelil trénerov. Osemnásťročný obranca zaujal a vyslúžil si pochvalu

Dohrávka 5. kola futbalovej ligy medzi domácim Hradcom Králové a Plzňou góly nepriniesla. O najväčší rozruch sa tak v závere postaral obranca hostí Denis Vavro ostrým sklzom na Abdullahiho Umara.
Hlavný rozhodca Dalibor Černý slovenského reprezentanta vylúčil a červenú kartu neprehodnotil ani po porade s videorozhodcom a zhliadnutí opakovaných záberov.
Tréneri sa na tlačovej konferencii na správnosti verdiktu nezhodli, hoci plzenský kouč Radoslav Kováč mal pre vylúčenie pochopenie. Podľa domáceho kormidelníka Davida Horejšu bol Vavrov faul jednoznačne „červený“.
VIDEO: Zostrih zápasu, zákrok Vavra od 1:55 min
Vavro v 90. minúte pri postrannej čiare „vletel“ pod nohy unikajúcemu Umarovi. Nigérijský útočník stihol vyskočiť, plzenský stopér však ešte zdvihol nohu a súpera zasiahol.
„Myslím si, že je to jasná červená karta. Ten chlapec, keby nevyskočil, tak je zle. Jasná červená karta,“ uviedol Horejš.
„On ho vlastne netrafil, ale rozhodca hovoril, že intenzita bola taká veľká, že keby nevyskočil... tak toto nechce. Hovoril som, že tomu rozumiem, ale stále si myslím, že to bola žltá karta,“ poznamenal Kováč.
Černý si stál za svojím pôvodným rozhodnutím napriek tomu, že ho videorozhodca privolal k obrazovke, aby si pozrel opakované zábery. V podobných prípadoch hlavný rozhodca väčšinou verdikt zmení.
„Čo som videl, tak on tam priletel v hroznej intenzite, vyzeralo to nebezpečne. Podľa mňa išlo o zdravie hráča,“ povedal domáci záložník Vladimír Darida, ktorý ako kapitán komunikoval s rozhodcom aj Vavrom.
„Hovoril, že ho poriadne netrafil, a ja som mu zase hovoril, že pre mňa to vyzeralo ako veľmi nebezpečný zákrok. Emócie ani neboli až také veľké, dokázali sme si to vysvetliť.
Rozhodca nám potom povedal, ako to videl a že červená karta platí,“ opísal účastník letných majstrovstiev sveta, ktorý si proti svojmu materskému klubu pripísal stý štart v českej lige.
Vavro nastúpil za Plzeň iba druhýkrát po nedávnom prestupe z Wolfsburgu. V oboch zápasoch Viktoria udržala čisté konto, hoci v Hradci Králové bola horším tímom.
VIDEO: Pališčák po zápase
„Z nášho výkonu som sklamaný, na Plzeň je to málo. Pozitívny je iba bod a nula vzadu. A musím pochváliť aj mladého Pališčáka, bol to pre neho tu v Hradci náročný test, ale zvládol ho veľmi dobre,“ ocenil Kováč ďalšieho slovenského obrancu, iba osemnásťročného Tobiáša Pališčáka.
Západočesi pod novým koučom neprehrali ani štvrtý súťažný zápas a po siedmich kolách sú na deviatom mieste tabuľky. Hradec je na tom o bod a jednu priečku lepšie.