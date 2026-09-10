    PSG
    PSG
    Liga majstrov
    09.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    6 - 1
    3:0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Yaya Touré počas pozápasovej tlačovej konferencie po zápase PSG - Slovan Bratislava v Lige majstrov.
    Teší ma, že najlepší tím na svete hral proti nám na 100 percent, vraví Touré. Sklamal ho Dembelé
    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo), ktorého fauluje hráč Paríža St. Germain Lucas Digne.
    PSG valcoval, kapitán bol úprimný: Nič si neužil. Jeden slovanista mal svetový okamih
    Na snímke brankár Slovana Dominik Takáč (uprostred) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé (tretí sprava), ktorý strelil gól na 2:0 počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava.
    Lajdácky Blackman, behavý a bojovný Camara. V čom zlyhal Slovan proti PSG?
    Fanúšikovia Paríža St. Germain počas zápasu so Slovanom Bratislava v Lige majstrov.
    Slovanisti nechceli v Paríži provokovať. Camara ich potešil gólovým sólom
    Hráč ŠK Slovan Bratislava Svetozar Markovič (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé
    VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Paríž St. Germain - Slovan Bratislava v Lige majstrov
    Ferran Torres a Peter Pokorný
    Slovan padol na dno už po prvom zápase. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov
    PrehľadKde sledovať?PreviewZostavyOnline prenosSumárSúvisiace

    Teší ma, že najlepší tím na svete hral proti nám na 100 percent, vraví Touré. Sklamal ho Dembelé

    Yaya Touré počas pozápasovej tlačovej konferencie po zápase PSG - Slovan Bratislava v Lige majstrov.
    Fotogaléria (55)
    Yaya Touré počas pozápasovej tlačovej konferencie po zápase PSG - Slovan Bratislava v Lige majstrov. (Autor: Ryan Pierse - UEFA/UEFA via Getty Images)
    Matej Hank|10. sep 2026 o 07:10
    ShareTweet0

    Rozhovor s trénerom Slovana Bratislava Yayom Tourém.

    Počas celého zápasu stál na okraji svojho vyhradeného priestoru pre trénera. YAYA TOURÉ zažil krst ohňom v Lige majstrov.

    Ako prvý africký tréner viedol slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava v zápase 1. kola ligovej fázy proti úradujúcemu šampiónovi z Paríža St. Germain.

    Jeho zverencom sa však v úvodnom zápase nepodarilo bodovať a proti PSG nemal nárok ani podať solídny výkon a prehral 1:6.

    "Moji hráči dali zo seba to najlepšie, ale nebolo to jednoduché – od obrany cez zálohu až po útok predvádzajú výnimočné výkony," povedal na tlačovej konferencii.

    Ako ste v krátkosti videli tento duel?

    Bol to náročný zápas. Mnoho vecí sa musíme naučiť a vo mnohých aspektoch sa musíme zlepšiť.

    VIDEO: Yaya Touré po zápase s PSG

    Prehrali ste rovnakým výsledkom ako tím do 19 rokov. Prevláda vo vás po tomto večere v Lige majstrov viac ľútosti, alebo ste si z neho odniesli veľa poučení?

    Podľa mňa sme hrali proti jednému z najlepších tímov v celej súťaži. Treba byť úprimný – vo všetkých aspektoch hry sú výrazne nad nami.

    Dnešný zápas mi dal veľa, veľa som videl. Dnes presne viem, aký veľký odstup máme od tejto súťaže. To, čo nám zostáva, je pracovať a snažiť sa postupne približovať, hoci to nebude ľahké. Cesta bude ešte veľmi dlhá.

    PSG valcoval, kapitán bol úprimný: Nič si neužil. Jeden slovanista mal svetový okamih
    Súvisiaci článok
    PSG valcoval, kapitán bol úprimný: Nič si neužil. Jeden slovanista mal svetový okamih

    Nemrzí vás niečo z tohto zápasu? V druhom polčase ste zatlačili a podarilo sa vám streliť gól.

    Nie, žiadnu ľútosť necítim. Hrali sme totiž proti niekomu, kto bol dnes večer oveľa silnejší než my. Podľa môjho skromného názoru má Paríž opäť veľmi blízko k zisku tejto trofeje, pretože vo všetkých herných činnostiach boli extrémne silní.

    Moji hráči dali zo seba to najlepšie, ale nebolo to jednoduché – od obrany cez zálohu až po útok predvádzajú výnimočné výkony. V ich tíme je desať hráčov zo širšej nominácie na Zlatú loptu. To je mimoriadne náročné.

    Moji chlapci odovzdali maximum. Sme mladý tím s mnohými hráčmi, ktorí v Lige majstrov iba začínajú, rovnako ako ja v úlohe trénera. Keď sa porovnáme s Parížom – koľko rokov už hrajú Ligu majstrov s hráčmi, ktorí sú majstrami sveta?

    Ten rozdiel je úprimne obrovský. Dnes sa musíme veľa učiť, no zároveň sme hrdí, že môžeme súťažiť s takýmto tímom, pretože to nám umožní rásť, napredovať a dosiahnuť naše ciele.

    Aký odkaz musíte dať týmto hráčom, aby mali chuť ísť bojovať a vyhrať v nasledujúcich zápasoch?

    Keď hráte proti niekomu, kto je silnejší než vy, pochopíte to. Už z lavičky som videl, že aj hráči to pochopili. Najdôležitejší je teraz nasledujúci zápas a oni to dobre vedia. Musia sa odčiniť.

    Preferujem hrať takéto zápasy, kde prehrám, kde hľadám odpovede na svojej úrovni a viem, na čom mám pracovať, než hrať proti tímu, kde som na rovnakej úrovni alebo kde mi dajú nádej, zápas skončí remízou a ja si budem myslieť, aký som skvelý, a potom dostanem facku v štyroch alebo piatich zápasoch po sebe.

    Pre mňa je kľúčové hrať proti takýmto tímom, pretože sa z toho dá nesmierne veľa naučiť a pochopiť. Môj odkaz hráčom je jasný. Vzhľadom na moje skúsenosti a vedomosti ich môj jazyk niekedy môže presahovať, ale keď uvidia realitu ako dnes, automaticky pochopia, že toto je tá najvyššia úroveň.

    Paríž je dnes večer jedným z najlepších tímov, akým môžete čeliť. Je tu veľa vecí na učenie, veľa na prijatie a hlavne musíme ísť ďalej.

    Čo sa vám ako trénerovi na tomto Paríži najviac páči? Čo by ste od nich najradšej okopírovali?

    Všetko! Je neuveriteľné, ako tréner tento tím vybudoval a ako s ním pracuje. Je to impresívne. Je to stroj od obrany cez stred až po útok. Sú kompletní. Nemôžete ich napádať vysokým presingom – ak ich zatlačíte, dostanú sa vám za chrbát.

    Vždy vytvárajú prečíslenie, perfektne sa poznajú, pohybujú sa spoločne. Pre nás ako nováčika v Lige majstrov s hráčmi, ktorí nemajú veľa skúseností, je to zložité, ale je dobré sa učiť. Učíme sa a budeme sa snažiť posúvať vpred.

    Fotogaléria zo zápasu PSG - Slovan Bratislava v Lige majstrov (ligová fáza, 1. kolo)
    PSG players celebrate the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Ousmane Dembele celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Ousmane Dembele, right, celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Nuno Mendes kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    55 fotografií
    PSG's Ousmane Dembele celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, left, and PSG's Nuno Mendes celebrate the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes eyes the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Maghnes Akliouche , center, challenges with Slovan's Svetozar Markovic, right, during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes, left, and Slovan's Tigran Barseghyan challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, left, and Slovan's Sandro Cruz challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, right, challenges with Slovan's Svetozar Markovic during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, left, and Slovan's Sandro Cruz challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke sprava hráči Paríža St. Germain kapitán Ašraf Hakimí a Nuno Mendes sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Ousmane Dembélé počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč ŠK Slovan Bratislava Suleiman Camara (vpravo) a kapitán Paríža St. Germain Ašraf Hakimí bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG players poses before the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč ŠK Slovan Bratislava Svetozar Markovič (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč ŠK Slovan Bratislava Tigran Barseghjan (vľavo)a hráč Paríža St. Germain Fabián Ruiz bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Ferran Torres celebrates with PSG's Achraf Hakimi after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres walks on the pitch after the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrates after defeating Slovan Bratislava during their Champions League opening phase soccer in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrates after defeating Slovan Bratislava during their Champions League opening phase soccer in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Paríža St. Germain Fabián Ruiz (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Fabian Ruiz, center left, celebrates with teammates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz, center right, celebrates with teammates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Maghnes Akliouche, left, challenges with Slovan's Sandro Cruz during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Slovana Andraž Šporar (vpravo) a hráč Paríža St. Germain Willian Pacho bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Mika Godts, left, is challenged by Slovan's Peter Pokorny during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, center, kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke tréner Slovana Yaya Touré gestikuluje počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vpravo) a hráč Paríža St. Germain Nuno Mendes bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Paríža St. Germain Ferran Torres (uprostred) sa teší z hetriku počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé (vpravo) sa teší z hetriku, ktorý strelil jeho spoluhráč Ferran Torres počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Maghnes Akliouche runs during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres, left, challenges with Slovan's Peter Pokorny during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo), ktorého fauluje hráč Paríža St. Germain Lucas Digne počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Slovana Peter Pokorný (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Ferran Torres celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, and Slovan's Peter Pokorny battle for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres scores during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Slovana Sandro Cruz (vpravo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Suleiman Camara počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Slovana Sandro Cruz (vpravo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Suleiman Camara počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáSlovan's goalkeeper Dominik Takac, left, makes a save as PSG's Ousmane Dembele kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, and Slovan's goalkeeper Dominik Takac eye the ball after a kick during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres intercepts the ball as Slovan's Cesar Blackman jumps during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke brankár Slovana Dominik Takáč, ktorý inkasuje gól počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Ferran Torres celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres, is congratulated by PSG's Ousmane Dembele, top, after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke brankár Slovana Dominik Takáč (uprostred) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé (tretí sprava), ktorý strelil gól na 2:0 počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke sprava brankár Slovana Dominik Takáč, hráč Slovana Svetozar Markovič a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé, ktorý strelil úvodný gól počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáSlovan's goalkeeper Dominik Takac dives during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke sprava tréner Slovana Yaya Touré a tréner Paríža St. Germain Luis Enrique reagujú počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráči Slovana sprava Kenan Bajrič, Svetozar Markovič, Sandro Cruz a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Dro Fernandez, left, kicks the ball past to Slovan's Svetozar Markovic during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Spomenuli ste, že PSG má viacero hráčov nominovaných na Zlatú loptu, vrátane Achrafa Hakimiho, ktorý bol dnes kapitánom. Ako sa ako bývalá africká legenda dívate na jeho zápas a jeho status?

    Achraf je pre mňa jedným z najlepších hráčov v Afrike, ak nie vôbec najlepší, najmä po sezóne a posledných dvoch rokoch v Paríži. Je to pôsobivé. Osobne ho nepoznám, ale veľa som o ňom počul od svojich marockých priateľov, ktorí s ním hrajú. Je výnimočný.

    Vidieť ho hrať je radosť, pretože odovzdáva maximum, je vždy pozitívny a príkladný. Dnes môžem povedať, že Paríž nás rešpektoval, pretože hrali naplno. A presne to si želám – chcem, aby tímy, ktoré sú silnejšie než my, hrali proti nám na 100 percent.

    Len tak dokážem pochopiť úroveň svojich hráčov aj úroveň tímu, ktorému čelíme. Bol to dobrý, chlapský boj, ktorý nás posúva vpred. Viem, že máme veľa nedostatkov a musíme sa v mnohom zlepšiť. Viem, že ma čaká obrovské množstvo práce, ale som na to pripravený.

    Čo si myslíte o výkone Ousmana Dembélého, ktorý bol dnes vo skvelej forme?

    To bolo dnes pre mňa sklamanie, pretože v dvoch či troch zápasoch, ktoré som si pred zápasom pozeral, nebol v ideálnej forme. Dnes však hral na 200 percent. A neskutočne nám ublížil. Je to skvelý, vynikajúci hráč.

    Úroveň Paríža je neuveriteľná. Som rád, že im moji hráči čelili, pretože takto pochopia, čo znamená skutočná svetová úroveň. Dva roky po sebe vyhrali Ligu majstrov s takmer rovnakým kádrom, sú zohratí, pohyby sú plynulé, porozumenie v hre je okamžité.

    Ja pracujem so svojimi hráčmi len 2-3 mesiace. Je jasné, že to nie je ľahké, no odovzdali mi veľa, a preto som na nich hrdý. Budeme pracovať ďalej, pretože rozdiel je obrovský.

    Lajdácky Blackman, behavý a bojovný Camara. V čom zlyhal Slovan proti PSG?
    Súvisiaci článok
    Lajdácky Blackman, behavý a bojovný Camara. V čom zlyhal Slovan proti PSG?

    Ako sa stredový obranca pripravuje na zápas, keď čelí najlepšiemu hráčovi na svete Dembélému a vidí jeho technickú súhru s Ferranom Torresom?

    Ako sa pripraviť? Buď sa pripravíte, alebo nie... Títo hráči sú vždy v správnom čase na správnom mieste. Pri jeho skúsenostiach a kvalite – a naviac držiteľovi Zlatej lopty – čo môžete spraviť?

    Nemôžem na neho nasadiť dvoch, troch alebo štyroch hráčov, pretože potom vznikajú voľné priestory inde. Ako som povedal včera: chcem, aby môj tím hral svoju hru. Nechcel som sa sústrediť len na jedného alebo dvoch hráčov, ale myslieť na PSG ako na celý tím.

    Najdôležitejšie pre mňa bolo, ako sa zachovajú moji hráči proti špičkovému tímu. Odovzdali maximum. Cítil som z nich poctivosť v každom šprinte a súboji.

    To mi ukázalo, že odstup je obrovský a musíme sa veľa učiť. Ak chceme mať v tejto súťaži rešpekt, musíme sa pokúsiť potrápiť aj tie najväčšie tímy.

    Aký je stav Kenana Bajriča a ako hodnotíte výkon brankára Dominika Takáča, ktorý predviedol niekoľko skvelých zákrokov?

    Čo sa týka zranenia, má problém s pravou nohou. Zajtra absolvuje vyšetrenia a uvidíme, aký je rozsah zranenia. A Dominik Takáč?

    Odviedol maximum! Myslím si, že len v prvom polčase na neho letelo asi 25 striel. Boli naozaj pri chuti a nesmierne nám to skomplikovali.

    Moji hráči sa však snažili zo všetkých síl. Proti PSG dokáže v súčasnosti konkurovať len máloktorý tím na svete. Beriem si z toho pozitíva – chápeme, že pred sebou máme dlhú cestu a musíme tvrdo pracovať.

    Verejnosť často sledovala zápas očami fanúšika, no vy ste ho sledovali z lavičky očami trénera. Čo vás ako trénera najviac ohúrilo na taktike a aktivite PSG na ihrisku?

    Kompaktný, skúsený tím, ktorý dokáže perfektne držať loptu a zakladať akcie už od vlastného brankára. Sú prispôsobiví, nesmierne silní a majú výnimočné individuality. Bolo veľmi ťažké ich prečítať.

    Ale presne o tomto je Liga majstrov. To je to, čo pociem svojim hráčom – budeme stretávať len veľké tímy a skvelých hráčov. Ak chceme tento rozdiel zmenšiť, musíme robiť ešte viac. Viem, že pri rozpočtoch klubov je to zložité, ale z Paríža si musíme veľa vziať a poučiť sa.

    Dnešok mi dal veľmi veľa odpovedí o súperovi, ale aj o tom, kde sú súčasné limity môjho tímu. Moji hráči hrali naplno, súvisí to skrátka s tým, že tím proti nám bol príliš silný.

    Očakávali ste takýto priebeh?

    Áno, ale chcel som vidieť aj reakciu svojich hráčov. Chcel som vidieť, ako zareagujú, pretože hrať proti európskemu šampiónovi nie je jednoduché.

    Máme voči nim rešpekt, dali sme do toho maximum, ale dnes bol súpr skrátka nad naše sily.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    3
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    4
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    5
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    6
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    7
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    8
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    9
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    10
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    11
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    12
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    13
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    26
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    27
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    28
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    30
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    31
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    32
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    33
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    34
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    35
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Yaya Touré počas pozápasovej tlačovej konferencie po zápase PSG - Slovan Bratislava v Lige majstrov. rozhovor
    Yaya Touré počas pozápasovej tlačovej konferencie po zápase PSG - Slovan Bratislava v Lige majstrov. rozhovor
    Teší ma, že najlepší tím na svete hral proti nám na 100 percent, vraví Touré. Sklamal ho Dembelé
    Matej Hankdnes 07:10
    Na snímke uprostred tréner ŠK Slovan Bratislava Yaya Touré počas tréningu pred stredajším zápasom 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov proti Parížu St. Germain.
    Pavol Spálst 14:20|1
    Slovan má tajnú zbraň, šéf ho vyzval: Idú vážne veci. Ako to urobíme? O Slovane sa takmer nebavia.
    Pavol Spál|st 14:20|1
    Šéf PSG Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi oslavuje triumf v Lige majstrov.
    Pavol Spálut 07:00|9
    Kmotrík a najmocnejší muž začali spolu éru, čo nemá páru. Ako Slovan míňal? Prvý a druhý najdrahší v dejinách.
    Pavol Spál|ut 07:00|9
    Hráči základnej zostavy ŠK Slovan Bratislava v play-off Ligy majstrov.
    ut 10:00
    Slovan v Lige majstrov takmer na dne rebríčka. Európskemu futbalu kraľuje jeho prvý súperThe Athletic zostavil rebríček všetkých účastníkov prestížnej súťaže.
    ut 10:00
    Momentka pred zápasom Slovan Bratislava - Manchester City.
    Martin Kozinkast 07:00|43
    Slovan je absolútny outsider, počítač ho nazval najmenšou rybou. Inšpiruje sa cyperským návodom?Čo musí spraviť Slovan, aby z Ligy majstrov nevyšiel opäť s prázdnymi rukami?
    Martin Kozinka|st 07:00|43
    Cristian Martínez rozhodol o postupe Slovana Bratislava do hlavnej časti Ligy majstrov.
    ut 09:10|28
    Kmotrík verí, že padne magická hranica: Touré povedal, že talent má hodnotu 15 miliónovMali sme mladíkov zabiť?
    ut 09:10|28
    Luis Enrique.
    ut 16:58
    Máme katastrofálny úvod. Enrique pred Slovanom hovorí o nespravodlivom futbaleEnrique pred zápasom proti Slovanu priznal problematický vstup do sezóny, no verí, že jeho tím dokáže na ihrisku potvrdiť rolu favorita.
    ut 16:58
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Yaya Touré počas pozápasovej tlačovej konferencie po zápase PSG - Slovan Bratislava v Lige majstrov. rozhovor
    Yaya Touré počas pozápasovej tlačovej konferencie po zápase PSG - Slovan Bratislava v Lige majstrov. rozhovor
    Teší ma, že najlepší tím na svete hral proti nám na 100 percent, vraví Touré. Sklamal ho Dembelé
    Matej Hankdnes 07:10
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Teší ma, že najlepší tím na svete hral proti nám na 100 percent, vraví Touré. Sklamal ho Dembelé