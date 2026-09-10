Teší ma, že najlepší tím na svete hral proti nám na 100 percent, vraví Touré. Sklamal ho Dembelé

Počas celého zápasu stál na okraji svojho vyhradeného priestoru pre trénera. YAYA TOURÉ zažil krst ohňom v Lige majstrov.
Ako prvý africký tréner viedol slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava v zápase 1. kola ligovej fázy proti úradujúcemu šampiónovi z Paríža St. Germain.
Jeho zverencom sa však v úvodnom zápase nepodarilo bodovať a proti PSG nemal nárok ani podať solídny výkon a prehral 1:6.
"Moji hráči dali zo seba to najlepšie, ale nebolo to jednoduché – od obrany cez zálohu až po útok predvádzajú výnimočné výkony," povedal na tlačovej konferencii.
Ako ste v krátkosti videli tento duel?
Bol to náročný zápas. Mnoho vecí sa musíme naučiť a vo mnohých aspektoch sa musíme zlepšiť.
VIDEO: Yaya Touré po zápase s PSG
Prehrali ste rovnakým výsledkom ako tím do 19 rokov. Prevláda vo vás po tomto večere v Lige majstrov viac ľútosti, alebo ste si z neho odniesli veľa poučení?
Podľa mňa sme hrali proti jednému z najlepších tímov v celej súťaži. Treba byť úprimný – vo všetkých aspektoch hry sú výrazne nad nami.
Dnešný zápas mi dal veľa, veľa som videl. Dnes presne viem, aký veľký odstup máme od tejto súťaže. To, čo nám zostáva, je pracovať a snažiť sa postupne približovať, hoci to nebude ľahké. Cesta bude ešte veľmi dlhá.
Nemrzí vás niečo z tohto zápasu? V druhom polčase ste zatlačili a podarilo sa vám streliť gól.
Nie, žiadnu ľútosť necítim. Hrali sme totiž proti niekomu, kto bol dnes večer oveľa silnejší než my. Podľa môjho skromného názoru má Paríž opäť veľmi blízko k zisku tejto trofeje, pretože vo všetkých herných činnostiach boli extrémne silní.
Moji hráči dali zo seba to najlepšie, ale nebolo to jednoduché – od obrany cez zálohu až po útok predvádzajú výnimočné výkony. V ich tíme je desať hráčov zo širšej nominácie na Zlatú loptu. To je mimoriadne náročné.
Moji chlapci odovzdali maximum. Sme mladý tím s mnohými hráčmi, ktorí v Lige majstrov iba začínajú, rovnako ako ja v úlohe trénera. Keď sa porovnáme s Parížom – koľko rokov už hrajú Ligu majstrov s hráčmi, ktorí sú majstrami sveta?
Ten rozdiel je úprimne obrovský. Dnes sa musíme veľa učiť, no zároveň sme hrdí, že môžeme súťažiť s takýmto tímom, pretože to nám umožní rásť, napredovať a dosiahnuť naše ciele.
Aký odkaz musíte dať týmto hráčom, aby mali chuť ísť bojovať a vyhrať v nasledujúcich zápasoch?
Keď hráte proti niekomu, kto je silnejší než vy, pochopíte to. Už z lavičky som videl, že aj hráči to pochopili. Najdôležitejší je teraz nasledujúci zápas a oni to dobre vedia. Musia sa odčiniť.
Preferujem hrať takéto zápasy, kde prehrám, kde hľadám odpovede na svojej úrovni a viem, na čom mám pracovať, než hrať proti tímu, kde som na rovnakej úrovni alebo kde mi dajú nádej, zápas skončí remízou a ja si budem myslieť, aký som skvelý, a potom dostanem facku v štyroch alebo piatich zápasoch po sebe.
Pre mňa je kľúčové hrať proti takýmto tímom, pretože sa z toho dá nesmierne veľa naučiť a pochopiť. Môj odkaz hráčom je jasný. Vzhľadom na moje skúsenosti a vedomosti ich môj jazyk niekedy môže presahovať, ale keď uvidia realitu ako dnes, automaticky pochopia, že toto je tá najvyššia úroveň.
Paríž je dnes večer jedným z najlepších tímov, akým môžete čeliť. Je tu veľa vecí na učenie, veľa na prijatie a hlavne musíme ísť ďalej.
Čo sa vám ako trénerovi na tomto Paríži najviac páči? Čo by ste od nich najradšej okopírovali?
Všetko! Je neuveriteľné, ako tréner tento tím vybudoval a ako s ním pracuje. Je to impresívne. Je to stroj od obrany cez stred až po útok. Sú kompletní. Nemôžete ich napádať vysokým presingom – ak ich zatlačíte, dostanú sa vám za chrbát.
Vždy vytvárajú prečíslenie, perfektne sa poznajú, pohybujú sa spoločne. Pre nás ako nováčika v Lige majstrov s hráčmi, ktorí nemajú veľa skúseností, je to zložité, ale je dobré sa učiť. Učíme sa a budeme sa snažiť posúvať vpred.
Spomenuli ste, že PSG má viacero hráčov nominovaných na Zlatú loptu, vrátane Achrafa Hakimiho, ktorý bol dnes kapitánom. Ako sa ako bývalá africká legenda dívate na jeho zápas a jeho status?
Achraf je pre mňa jedným z najlepších hráčov v Afrike, ak nie vôbec najlepší, najmä po sezóne a posledných dvoch rokoch v Paríži. Je to pôsobivé. Osobne ho nepoznám, ale veľa som o ňom počul od svojich marockých priateľov, ktorí s ním hrajú. Je výnimočný.
Vidieť ho hrať je radosť, pretože odovzdáva maximum, je vždy pozitívny a príkladný. Dnes môžem povedať, že Paríž nás rešpektoval, pretože hrali naplno. A presne to si želám – chcem, aby tímy, ktoré sú silnejšie než my, hrali proti nám na 100 percent.
Len tak dokážem pochopiť úroveň svojich hráčov aj úroveň tímu, ktorému čelíme. Bol to dobrý, chlapský boj, ktorý nás posúva vpred. Viem, že máme veľa nedostatkov a musíme sa v mnohom zlepšiť. Viem, že ma čaká obrovské množstvo práce, ale som na to pripravený.
Čo si myslíte o výkone Ousmana Dembélého, ktorý bol dnes vo skvelej forme?
To bolo dnes pre mňa sklamanie, pretože v dvoch či troch zápasoch, ktoré som si pred zápasom pozeral, nebol v ideálnej forme. Dnes však hral na 200 percent. A neskutočne nám ublížil. Je to skvelý, vynikajúci hráč.
Úroveň Paríža je neuveriteľná. Som rád, že im moji hráči čelili, pretože takto pochopia, čo znamená skutočná svetová úroveň. Dva roky po sebe vyhrali Ligu majstrov s takmer rovnakým kádrom, sú zohratí, pohyby sú plynulé, porozumenie v hre je okamžité.
Ja pracujem so svojimi hráčmi len 2-3 mesiace. Je jasné, že to nie je ľahké, no odovzdali mi veľa, a preto som na nich hrdý. Budeme pracovať ďalej, pretože rozdiel je obrovský.
Ako sa stredový obranca pripravuje na zápas, keď čelí najlepšiemu hráčovi na svete Dembélému a vidí jeho technickú súhru s Ferranom Torresom?
Ako sa pripraviť? Buď sa pripravíte, alebo nie... Títo hráči sú vždy v správnom čase na správnom mieste. Pri jeho skúsenostiach a kvalite – a naviac držiteľovi Zlatej lopty – čo môžete spraviť?
Nemôžem na neho nasadiť dvoch, troch alebo štyroch hráčov, pretože potom vznikajú voľné priestory inde. Ako som povedal včera: chcem, aby môj tím hral svoju hru. Nechcel som sa sústrediť len na jedného alebo dvoch hráčov, ale myslieť na PSG ako na celý tím.
Najdôležitejšie pre mňa bolo, ako sa zachovajú moji hráči proti špičkovému tímu. Odovzdali maximum. Cítil som z nich poctivosť v každom šprinte a súboji.
To mi ukázalo, že odstup je obrovský a musíme sa veľa učiť. Ak chceme mať v tejto súťaži rešpekt, musíme sa pokúsiť potrápiť aj tie najväčšie tímy.
Aký je stav Kenana Bajriča a ako hodnotíte výkon brankára Dominika Takáča, ktorý predviedol niekoľko skvelých zákrokov?
Čo sa týka zranenia, má problém s pravou nohou. Zajtra absolvuje vyšetrenia a uvidíme, aký je rozsah zranenia. A Dominik Takáč?
Odviedol maximum! Myslím si, že len v prvom polčase na neho letelo asi 25 striel. Boli naozaj pri chuti a nesmierne nám to skomplikovali.
Moji hráči sa však snažili zo všetkých síl. Proti PSG dokáže v súčasnosti konkurovať len máloktorý tím na svete. Beriem si z toho pozitíva – chápeme, že pred sebou máme dlhú cestu a musíme tvrdo pracovať.
Verejnosť často sledovala zápas očami fanúšika, no vy ste ho sledovali z lavičky očami trénera. Čo vás ako trénera najviac ohúrilo na taktike a aktivite PSG na ihrisku?
Kompaktný, skúsený tím, ktorý dokáže perfektne držať loptu a zakladať akcie už od vlastného brankára. Sú prispôsobiví, nesmierne silní a majú výnimočné individuality. Bolo veľmi ťažké ich prečítať.
Ale presne o tomto je Liga majstrov. To je to, čo pociem svojim hráčom – budeme stretávať len veľké tímy a skvelých hráčov. Ak chceme tento rozdiel zmenšiť, musíme robiť ešte viac. Viem, že pri rozpočtoch klubov je to zložité, ale z Paríža si musíme veľa vziať a poučiť sa.
Dnešok mi dal veľmi veľa odpovedí o súperovi, ale aj o tom, kde sú súčasné limity môjho tímu. Moji hráči hrali naplno, súvisí to skrátka s tým, že tím proti nám bol príliš silný.
Očakávali ste takýto priebeh?
Áno, ale chcel som vidieť aj reakciu svojich hráčov. Chcel som vidieť, ako zareagujú, pretože hrať proti európskemu šampiónovi nie je jednoduché.
Máme voči nim rešpekt, dali sme do toho maximum, ale dnes bol súpr skrátka nad naše sily.