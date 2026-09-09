Kapitán bol úprimný: Nič si neužil. Jeden slovanista však mal svetový okamih

Po zápase sa tréner Slovana Yaya Touré objal s protivníkom na strane súpera Luisom Enriquem. Hráči Slovana po záverečnom hvizde jemne poskakovali a kričali pokrik spolu so svojimi fanúšikmi, ktorí pricestovali do Paríža.
Výsledok 1:6 však hovoril jasnou rečou.
Slovanisti kruto pocítili, aké je to hrať v najlepšej klubovej súťaži sveta. Proti najlepšiemu tímu sveta. V prvom zápase hlavnej fázy Ligy majstrov prehrali na pôde úradujúceho šampióna.
„Zápas nám nastavil zrkadlo, že ešte nie sme tak vysoko, ako si myslíme. Je pred nami ešte veľa učenia a tvrdej roboty,“ priznal stredopoliar Peter Pokorný.
Ak to berieme reálne, nebol to prekvapujúci výsledok.
Francúzsky majster bol vo všetkom lepší. Dominoval vo všetkých štatistikách – v držaní lopty, v počte streleckých pokusov 35:9 aj v počte striel na bránu 13:4.
Ale to všetko sa čakalo. Iba sa to potvrdilo na ihrisku.
Bez gólu vydržali necelých 17 minút
Slovan inkasoval prvý gól pred uplynutím 17. minúty. Tréner Luis Enrique pritom nechal zo základnej zostavy tri veľké hviezdy – kapitána Marquinhosa, dribléra Kvaratšeliju i Désirého Douého.
Ani to však slovenskému majstrovi nepomohlo.
VIDEO: Zostrih zápasu PSG - Slovan
V sezóne 1962/63 prehral Slovan v už neexistujúcom Pohári víťazov pohárov na pôde Tottenhamu Hotspur 0:6. To je najväčší debakel Slovana v európskych pohároch. Tento negatívny rekord odolal.
Pred dvoma rokmi PSG zmietlo vo finále Ligy majstrov Inter Miláno 5:0. Prehrať na pôde PSG nie je pre Slovan hanba. Je to realita.
Slovan pred dvoma rokmi ešte pod vedením trénera Vladimíra Weissa prehral štyrikrát rozdielom triedy. Najväčší rozdiel inkasoval na pôde Celticu Glasgow (1:5) a doma s Manchestrom City (0:4).
Tentoraz to bolo ešte vyššie.
Takáč chytil možno tri góly
Slovan podržal brankár Dominik Takáč. Chytil možno tri góly a celkovo mal sedem úspešných zákrokov.
„Najťažší zápas kariéry? Rýchlo sa nad tým zamyslím, ale je to možné, pretože to bolo naozaj obrovské. S niečím takým sme počítali. Paríž je veľmi kvalitný tím, hráči toho majú v celej súťaži odohrané dosť a o niečom to svedčí,“ opisoval pre Nova Sport brankár Dominik Takáč.
Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava 6:1 (3:0)
Góly: 31., 47. a 57. Torres, 17. a 23. Dembele, 88. Ruiz - 59. Su. Camara
Rozhodovali: Balakin - Berkut, Matyaš (Ukr.), ŽK: Blackman
Diváci: 46 547
PSG: Safonov - Hakimi (64. Mayulu), Zabarnyj, Pacho (64. Hernandez), Mendes (64. Digne) - Dro Fernandez, Vitinha, Ruiz - Torres (73. Beraldo), Dembele (64. Godts), Akliouche
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič (22. Sa. Camara), Markovič, Cruz - Martinez (80. Gajdoš), Pokorný, Ibrahim (60. Mustafič) - Barseghjan (59. Marcelli), Šporar (80. Maroš), Su. Camara
Najviac ho mrzeli štandardné situácie.
„Možno nás môže mrzieť, že sme dostali až tri góly zo štandardných situácií. Myslím si, že úplne zbytočné, dalo sa to vyriešiť inak. Zároveň sme ustáli veľmi veľa ďalších nebezpečnejších situácií. Vedeli sme, že budeme v hlbšom bloku, a celkom to fungovalo. Preto mám také zmiešané pocity," dodal Takáč a priznal.
"Jasné, že sme nepočítali s tým, že si dnes odnesieme tri body. S tým sa asi nedalo počítať. Mal som však trochu inú predstavu o priebehu zápasu. Naozaj ma mrzia najmä tie góly z rohov, pretože to je niečo, z čoho sa musíme poučiť. Dostať šesť gólov je veľa. Som však rád, že sme aspoň skórovali aj my," dodal Takáč. Už pred dvoma rokmi čelil velikánom ako Manchester City, či Bayern Mníchov.
"Bol to jeden z najťažších súperov, na akých môžeme naraziť, takže ho máme za sebou. Verím, že sa teraz dobre pripravíme na ligu a potom aj na ďalšie zápasy.“
O svojich zákrokoch povedal:
„Niečo sa počítalo. Ak chceme byť nejakým spôsobom úspešní, takéto zákroky k tomu patria. Ale nebolo ich dosť, pretože gólov padlo šesť. Som rád, že som aspoň trochu pomohol mužstvu, ale šesť gólov je veľa," priznal. Toľko gólov v drese Slovana nikdy predtým nedostal.
Bajrič sa zranil, Camara prišiel
Už v 21. minúte Slovan stratil kľúčového hráča a šéfa obrany Kenana Bajriča, ktorý sa zranil.
Nahradil ho Sahmkou Camara. Predtým za Slovan neodohral ani minútu. Aj v Lige majstrov nastúpil prvýkrát.
Na ihrisko vybehol s veľkým úsmevom. Jeho prvý dotyk však nebol dobrý. Zle prihral a z následnej akcie pridal Paríž druhý gól.
Najbližšie zápasy Slovana v Lige majstrov
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
Práve muž s menom Camara (Suleiman - menovec) sa však napokon postaral o najkrajší moment zo slovanskej strany.
Paríž mal zápas pod kontrolou, ale Slovan dokázal predviesť jeden famózny záblesk.
Suleiman Camara sa parádne uvoľnil, v šestnástke oklamal Zabarnyjho a parádne trafil. Bol to gól, ktorý sa vyrovnal najväčším svetovým hviezdam.
Mohol dať aj druh gól
Camara mal niekoľko dobrých momentov, práve on najviac trápil defenzívu šampióna. Takmer si vypýtal aj penaltu, ale rozhodca to videl inak. Mohol pridať aj druhý gól, no brankár Safonov jeho pokus vyrazil.
Ak sa niekto zo slovanistov včera predal, tak to bol on. Trikrát ho zastavili iba faulom, mal tri úspešné driblingy. Pripísal si päť streleckých pokusov, z toho dva na bránu.
„Aj my sme tam mali takéto záblesky. Našťastie jeden jediný gól padol, takže je to taká malá útecha k tomuto zápasu, že sme dokázali Parížu streliť gól,“ hodnotil Camarov zásah Takáč.
A samotný strelec?
„Majú desať hráčov nominovaných na Zlatú loptu. Sú veľmi dobrí. Ako som už hovoril, sú číslo jeden. Dvakrát za sebou vyhrali Ligu majstrov. To je ten hlavný rozdiel,“ povedal krídelník Slovana Suleiman Camara.
Na otázku, ako mu chutí gól na takomto štadióne, odpovedal:
„Je to veľmi pekný pocit. Je to splnený sen. Nakoniec som však trošku sklamaný z výsledku. Ale bol to dobrý pocit.“
Šporar: V prvom polčase sme im darovali dva góly
Ako to videl kapitán Slovana Andraž Šporar?
„V prvom polčase sme im darovali dva góly, ale celkovo boli lepší, musím to priznať. Vyhrali zaslúžene.“
Kde videl najväčší rozdiel? Bolo to v osobných súbojoch priamo na ihrisku?
„Ťažko povedať, že ten rozdiel bol iba v jednej veci. Sú to dvojnásobní víťazi Ligy majstrov, šampióni Európy. Dnes sme videli, prečo sú tam, kde sú. A prečo má Dembélé Zlatú loptu a prečo ju vyhral. To hovorí za všetko.“
Šporar ocenil aj gól svojho spoluhráča.
„Veľmi pekný gól. Bola to dobrá akcia, dobre to chalani urobili. Išiel jeden na jedného a trafil to zo špičky. Dobrý gól.“
A čo atmosféra na Parku Princov?
„Jasné, bola to dobrá atmosféra, plný štadión, Liga majstrov. Ale ťažko sa to užívalo, keď sme po tridsiatich minútach prehrávali 0:3. Takže som si to veľmi neužil. Ale atmosféra bola výborná, oni majú veľmi dobrých fanúšikov. A počúvali sme počas celého zápasu aj našich.“
Dembélé si robil, čo chcel
Na druhej strane žiaril útočník PSG Ousmane Dembélé, ktorý v prvom polčase vybavil všetky tri góly. Celkovo si pripísal dva góly a dve asistencie.
Stále ešte posledný držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho hráča sveta si robil na ihrisku, čo chcel.
Tri góly strelil Ferlan Torres. Útočník, ktorý rozhodol posledné finále majstrovstiev sveta, prišiel pred sezónou z Barcelony. Ani jeden z nich zápas nedohral. Tréner Enrique ich stiahol z ihriska a šetril.
„Som veľmi šťastný, že ako sme v zápase vyzerali,“ opisoval Torres.
Ako videl hráčov Slovana?
„Hrali kvalitne a brali na seba riziko, ale boli sme oveľa lepší ako oni,“ dodal Torres.
Paríž tak Slovanu ukázal, čo znamená hrať proti absolútnemu európskemu vrcholu.
Rozdiel v hodnote kádrov je gigantický. Jedna miliarda eur. Na ihrisku to bolo vidieť.