Lajdácky Blackman, behavý a bojovný Camara. V čom zlyhal Slovan proti PSG?

Podobne ako pred dvomi rokmi, aj tentokrát vstúpili futbalisti Slovana Bratislava do ligovej fázy Ligy majstrov vysokou prehrou – 1:6 s Parížom St. Germain.
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Francúzsky veľkoklub na trávniku potvrdil úlohu favorita. Hral rýchlo, kombinačne, dominante. Slovan bol v zápase od úvodu stiahnutý, kompaktný, v hlbokom bloku.
Čelil až 35 strelám Parížanov, ktorí si v dueli medzi sebou rozdali až 40 percent všetkých prihrávok vo finálnej tretine ihriska. Číslo, ktoré podčiarkuje vysoko postavenú hru francúzskeho majstra.
Takáč zneškodnil tutovky
Ten mal prvú obrovskú príležitosť už v tretej minúte. Achraf Hakimi bol v medzipriestore pred šestnástkou dostúpený Kenanom Bajričom, pričom ho mal pri tejto situácii strážiť jeden zo stredopoliarov Slovana.
Nestalo sa tak, keďže si Hakimi nabehol spoza defenzívy Slovana a z pravej strany sa presunul na ľavú.
Prihrávku Maročana mohol následne využiť Ousmane Dembélé, ktorý však netrafil loptu. Dostal sa k nej 18-ročný Dro Fernández, ktorého gólový pokus (0,51xG) zneškodnil famóznym zákrokom Dominik Takáč.
VIDEO: Šanca PSG v úvode zápasu (zdroj: NovaSport)
V predzápasovej analýze Sportnet avizoval: „Ak chce Slovan získať v niektorom z duelov aspoň bod, Dominik Takáč bude musieť mať životný deň. Bude musieť zlikvidovať aj stopercentné tutovky a zákrokmi dodať tímu potrebnú istotu."
Zakončenia, ktoré majú väčšiu hodnotu ako 0,32xG, sa označujú za veľké príležitosti. Takáč zlikvidoval v stretnutí s PSG tri takéto šance súpera.
Čo stváral Blackman?
V sedemnástej minúte si však vyberal po prvýkrát loptu z bránky. Krátko po štandardnej situácii vystrelil Nuno Mendes spoza šestnástky. Loptu napálil do žrde a do bránky Slovana ju dorazil Dembélé, ktorý mal pri zakončení maximálny možný priestor a čas.
VIDEO: Gól PSG proti Slovanu na 1:0 (zdroj: NovaSport)
Na držiteľa Zlatej lopty pozabudol César Blackman, ktorý sa chcel z ľavej strany vrátiť na svoju pozíciu, zatiaľ čo ľavý obranca Sandro Cruz pokračoval v hre na pravej strane. Panamský obranca spravil v tomto smere chybu.
Aj druhý gól Dembélého (23. minúta) prišiel po odrazenej lopte. Najskôr prišla katastrofálna prihrávka striedajúceho Sahmkoua Camaru. Ten si o niekoľko sekúnd neskôr nedal pozične pozor na Dembélého, ktorý hlavou dopravil loptu do brány.
VIDEO: Gól PSG proti Slovanu na 2:0 (zdroj: NovaSport)
Absolútne mu však nepomohol Blackman, ktorý sa aj pri tomto góle iba prechádzal vo vlastnej šestnástke a nedohodol sa s Camarom.
Panamský futbalista bol po prvom polčase jediný hráč belasých, ktorý nevyhral ani jeden súboj, pričom stratil až päť lôpt.
Blackman mal spomedzi hráčov Slovana v lete najmenší priestor na oddych, keďže reprezentoval Panamu na MS vo futbale. Ide o pozíciu, na ktorej Slovan nemá posledné roky adekvátnu alternatívu.
Strela každé dve minúty
V 31. minúte zvýšil na 3:0 Ferran Torres, a to po svojom skvelom nábehu a výbornej centrovanej lopte z kopačky Dembélého.
VIDEO: Gól PSG proti Slovanu na 3:0 (zdroj: NovaSport)
Súčasný šampión Ligy majstrov mal v prvom polčase 21 streleckých pokusov. Vystrelil v priemere každú druhú minútu.
PSG si vytvoril šesť veľkých šancí a podľa dát viedol zaslúžene (3,31xG).
Jeho hráči si medzi sebou rozdali 336 úspešných prihrávok, z toho 146 vo finálnej tretine ihriska, čo je neuveriteľných 43 percent všetkých úspešných pokusov o prihrávku. Číslo, ktoré potvrdzuje, ako vysoko Parížania kombinovali.
Po vstupe do druhého dejstva udreli štvrtým gólom už po minúte, tentokrát nie kombináciou, ale po skvelej individuálnej práci krídelníka Maghnesa Akliouchea. Ten si spravil zo stredopoliarov Slovana kužele, keď následne loptu doslova priniesol na kopačku Ferrana Torresa, ktorý sa z hranice šestnástky nemýlil.
VIDEO: Gól PSG proti Slovanu na 4:0 (zdroj: NovaSport)
Pri prvom náznaku strely nachytal stopérsku dvojicu slovenského majstra, vďaka čomu mal čistý výhľad na bránu Takáča.
Polovica gólov z dorážok
Torres v 57. minúte skompletizoval hetrik, keď zlyhala zónová obrana belasých pri rohovom kope PSG.
VIDEO: Gól PSG proti Slovanu na 5:0 (zdroj: NovaSport)
O minútu neskôr však prišiel geniálny moment Suleimana Camaru, ktorý sa dostal k lopte pri rohovej zástavke po šikovnej prihrávke Tigrana Barseghjana.
VIDEO: Gól Suleimana Camaru proti PSG (zdroj: NovaSport)
Gambijský krídelník si na pohľad jednoducho, no famózne poradil s ukrajinským stopérom Ilyom Zabarnyim a z hranice päťky nekompromisne zakončil.
Camara bol v dueli s PSG najaktívnejším ofenzívnym hráčom Slovana. Často si nabiehal a pýtal dlhé prihrávky.
Svojou rýchlosťou komplikoval život parížskym obrancom, pričom do svojho gólového momentu v zápase vystrelil štyrikrát z celkového počtu piatich striel belasých.
Spomedzi slovanistov zaznamenal aj najviac úspešných driblingov (2), súbojov (14) čo dotykov v šestnástke súpera (6). S loptou na kopačke prešiel smerom vpred 156 metrov. Na opačnom krídle zaznamenal Tigran Barseghjan tretinu z tohto čísla (53 metrov).
Posledné slovo v stretnutí však mali Parížania, konkrétne stredopoliar Fabian Ruiz, ktorý sa dostal k zle odvrátenej lopte Cruzom.
VIDEO: Gól PSG proti Slovanu na 6:1 (zdroj: NovaSport)
Slovan tak inkasoval polovicu gólov od PSG po odrazených loptách. Tréner Yaya Touré bude musieť hráčom zdôrazniť, aby striktne pokrývali každého hráča súpera bez lopty v momente vstupu do šestnástky.