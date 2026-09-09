Slovan je absolútny outsider, počítač ho nazval najmenšou rybou. Inšpiruje sa cyperským návodom?

Slovan Bratislava začína svoju tohtosezónnu púť futbalovou Ligou majstrov zápasom s Parížom St. Germain. V úvodnom kole ligovej fázy vyzve zrejme najväčšieho favorita na triumf v celej súťaži.
Slovenský majster sa predstaví v najprestížnejšej európskej súťaži po dvoch rokoch. Naposledy v nej v sezóne 2024/25 prehral všetkých osem zápasov.
„To, čo bolo v nás, sme vydali. Dali sme do toho všetko, lúčime sa so vztýčenou hlavou,“ hodnotil vtedajší tréner Vladimír Weiss vystúpenie Slovana po poslednom zápase na pôde Bayernu Mníchov (1:3).
Jeho tím nezískal ani bod a zaznamenal negatívne skóre 7:27. Napriek tomu skončil na predposlednom 35. mieste pred švajčiarskym Young Boys Bern.
„Aj keď sme všetko prehrali, neskončili sme poslední,“ zasmial sa Weiss.
Najmenej striel či centrov
V čom sa Slovan naposledy v Lige majstrov najviac trápil?
Ofenzívne bol bezzubý. Vytvoril si najmenej streleckých pokusov v súťaži (63). Na bránky súperov vystrelil len sedemnásťkrát. Taktiež išlo o najmenšie číslo.
Napriek tomu skóroval sedemkrát. Až päť klubov zaznamenalo menej strelených gólov (3 - Young Boys Bern, 4 - Bologna, 5 - Salzburg, Sturm Graz, Girona).
Ťažko sa tvoria gólové príležitosti, ak si neviete prihrať. Belasí mali len 79-percentnú úspešnosť prihrávok (3. najnižšia v LM).
Výsledky Slovana v Lige majstrov 2024/2025
• Celtic 1:5
• Manchester City 0:4
• Girona 0:2
• Dinamo Záhreb 1:4
• AC Miláno 2:3
• Atlético Madrid 1:3
• VfB Stuttgart 1:3
• Bayern Mníchov 1:3
Taktiež druhé najmenšie držanie lopty (37,5%). Menej držala loptu v moci len Sparta Praha (36,9%).
Skórovať nemohli ani z centrovaných lôpt, keďže ich zaznamenali len trinásť úspešných. Taktiež najmenej v súťaži.
Cyperský návod pre Slovan
Cyperský Pafos, ktorý Slovan prednedávnom zdolal v generálke (3:2) pred začiatkom súťažného ročníka 2026/2027, nazbieral vo vlaňajšej edícii Ligy majstrov až deväť bodov, a to disponoval podobnou individuálnou kvalitou ako Slovan.
Podarilo sa mu remizovať s Olympiakosom (0:0), Kajratom (0:0), Monakom (2:2), porazil Villareal (1:0) a pražskú Slaviu (4:1).
Ako sa mu to podarilo?
Cyperčania hrali pod vedením Juana Carlosa Carceda, ktorý bol dlhé roky pravou rukou uznávaného trénera Unaia Emeryho, organizovaný, defenzívny futbal.
Využili aj slabšie obdobia súperov. Napríklad španielsky Villarreal skončil v ligovej fáze na spodku tabuľky s jediným bodom. Česká Slavia získala za osem zápasov len tri body.
V čom bol najvačší rozdiel?
Pafos delil od postupu do play-off len lepšie skóre súperov. Napriek tomu mu to prinieslo desiatky miliónov eur za bonusy od UEFA, čo bola pre cyperský klub obrovská injekcia.
Porovnanie štatistík Pafosu 25/26 a Slovana 24/25 v Lige majstrov:
Strelené góly
- Pafos: 8
- Slovan: 7
Inkasované góly
- Pafos: 11
- Slovan: 27
Strelecké pokusy (priemer na zápas)
- Pafos: 9,5
- Slovan: 7,8
Strely na bránu (priemer na zápas)
- Pafos: 3,5
- Slovan: 2,8
Inkasované strely
- Pafos: 157
- Slovan: 163
Držanie lopty (priemer na zápas)
- Pafos: 37,1%
- Slovan: 37,5%
Obranné zákroky (priemer na zápas)
- Pafos: 14,9
- Slovan: 16,5
Prekazené prihrávky (priemer na zápas)
- Pafos: 8,1
- Slovan: 12,3
Odvrátené lopty (priemer na zápas)
- Pafos: 33,8
- Slovan: 32,4
Najväčší rozdiel medzi Slovanom a Pafosom bol v pomere inkasovaných gólov. Zatiaľ čo Cyperčania inkasovali v ôsmich zápasoch len jedenásťkrát, Slovan až 27-krát.
Podľa dát očakávaných gólov (xG against) mal však Slovan v sezóne 2024/2025 inkasovať len 22-krát, Pafos o rok neskôr až 17-krát.
Kľúčovou postavou Pafosu bol David Luiz. Brazílsky stopér, víťaz Ligy majstrov z roku 2012, ktorý dovtedy odohral 53 zápasov v Lige majstrov a 213 v britskej Premier League.
Tímu dodal po príchode potrebnú mentálnu vzpruhu, priniesol pokoj do defenzívy a obrovské skúsenosti.
Najmenšia šanca na úspech
Pred ročníkom 2024/2025 mal Slovan podľa špecializovaného portálu Opta len 1,2-percentnú šancu prebojovať sa do osemfinále. Najnižšiu spomedzi všetkých tímov.
V tejto sezóne dáva superpočítať slovenskému majstrovi 3,4-percentnú šancu. Lepšie je na tom aj azerbajdžanský nováčik Sabah Baku (4,8%).
No oproti Sabahu má väčšiu šancu prebojovať sa do play-off (16,1%). Prečo? Na papieri má ľahší žreb v ligovej fáze. Baku vyzve Arsenal, Barcelonu, Manchester United, Borussiu Dortmund či Neapol.
V úvodnom zápase Ligy majstrov proti Parížu St. Germain má Slovan podľa Opty 6,3-percentnú šancu na víťazstvo a desaťpercentnú získať bod za remízu.
Podľa dát ide o najjednoznačnejší duel úvodného kola ligovej fázy.
„PSG malo po mimoriadne úspešnej poslednej sezóne katastrofálny štart do sezóny 2026/27. V prvých troch zápasoch Ligue 1 v tejto sezóne nevyhralo a v úvodnom zápase Trophée des Champions proti Lens v polovici augusta prehrali. Jediné „súťažné“ víťazstvo zaznamenali v Superpohári UEFA proti Aston Ville. Ich šťastie sa určite zmení v stredu, keď sa v Paríži stretnú s najmenšou rybou v rybníku Slovanom Bratislava a superpočítač Opta im dáva najväčšiu šancu na víťazstvo v prvom kole (83,6 %)," píše portál.
Životný výkon Takáča
Súperi Slovana v Lige majstrov disponujú ohromnou individuálnou kvalitou. Sú rýchlejší, silnejší, futbalovejší.
Potrestajú akúkoľvek chybu v zadných radoch. Aj preto budú musieť stopér Kenan Bajrić, Svetozar Markovič či Kevin Wimmer pripravení podať bezchybné výkony.
K nim sa musia pridať kraje obrany César Blackman a Sandro Cruz. Najdôležitejšou postavou v defenzívne Slovana však bude brankár.
Ak chce Slovan získať v niektorom z duelov aspoň bod, Dominik Takáč bude musieť mať životný deň. Bude musieť zlikvidovať aj stopercentné tutovky a zákrokmi dodať tímu potrebnú istotu.
Slovan nebude v zápasoch držať loptu častejšie ako súper. Preto musí byť pripravený udrieť z prechodovej fázy. Viesť rýchle kontry cez krídla Tigrana Barseghjana, Nina Marcelliho, Suleimana Camaru či Alasana Yirajanga, ktorý je podľa viacerých hráčov belasých ich najrýchlejší hráč.
Dvaja z nich budú v každom dueli figurovať na lavičke, pričom je veľmi pravdepodobné, že do duelu zasiahnu za negatívneho stavu. Úloha žolíka z lavičky môže byť pre Slovan kľúčová.
Monako ukázalo Slovanu recept
Hrotový útočník Andraž Šporar bude navyše musieť potvrdiť svoje chladnokrvné zakončovateľské schopnosti. V sezóne 2019/2020 strelil v šiestich zápasoch Európskej ligy päť gólov.
Mnohé z týchto vecí potvrdilo počas posledného víkendu vo francúzskej lige Monako, ktoré porazilo PSG 2:1.
Základom monackého úspechu bol fínsky brankár Lukáš Hradecký, ktorý zlikvidoval deväť striel na bránku.
Parížania síce viedli od 31. minúty po góle kapitána Marquinhosa, no Monako nespanikárilo, udržalo tesný stav a v druhom polčase udrelo, pričom k tomu pomohli striedajúci hráči.
Obom gólom predchádzala skvelá prechodová fáza a ohromná efektivita. Monako malo v druhom polčase dve strely na bránu. Obe skončili v bráne súpera.