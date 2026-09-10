Chceli ho v Madride, zostal v Liverpoole a rozhodol. Milujem dávať góly, hovorí Argentínčan

Deň po tom, čo vyjadril sklamanie z neponúknutia novej zmluvy, vyslal najlepšiu možnú odpoveď vedeniu FC Liverpool argentínsky futbalista Alexis Mac Allister.
Dvadsaťsedemročný stredopoliar v stredu zariadil prvé tri body pre „The Reds“ v novej edícii Ligy majstrov presným zásahom do siete Atletica Madrid, ktoré zástupca Premier League zdolal 2:1.
Liverpool musel otáčať nepriaznivé skóre proti madridskému klubu v zostave so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom.
VIDOE: Zostrih zápasu Liverpool - Atlético Madrid
Hostia sa ujali vedenia na Anfielde v 17. minúte zásluhou Marcosa Llorenteho, no pred odchodom do šatní vyrovnal Dominik Szoboszlai a krátko po prestávke v 50. minúte prišiel Mac Allisterov moment.
Mac Allister: Milujem dávať góly
Ľavou nohou sa oprel do odrazenej lopty a presnou strelou k žrdi nedal šancu Janovi Oblakovi.
„Zvyčajne, keď sa ocitnem v takýchto situáciách, rád strieľam. Nestáva sa to veľmi často, ale som šťastný, lebo milujem dávať góly.
Dnes bol pekný a bol dôležitý aj pre tím, čo je presne to, čo chcem,“ uviedol majster sveta z Kataru 2022 podľa agentúry AP.
Mac Allister len niekoľko hodín pred zápasom hovoril o svojej neistej budúcnosti v Liverpoole.
Klub mu totiž neponúkol predĺženie platnej zmluvy do roku 2028 a Argentínčan mal podľa vlastných slov možnosť odísť počas letného prestupového obdobia.
Najvýraznejšie sa spomínal práve odchod do Atletica Madrid, napokon sa však rozhodol zabojovať o priazeň vedenia i fanúšikov.
„Myslím si, že máme úžasný tím. Máme kvalitu, túžbu a všetko na to, aby sme boli úspešní. Musíme to však aj ukázať a byť všetci na jednej vlne.
Potom môžeme dosiahnuť veľké veci,“ dodal hráč, ktorý zariadil víťaznú premiéru v Lige majstrov pre nového trénera Liverpoolčanov Andoniho Iraolu.
Preukázali sme veľký charakter, hovorí Iraola
„Ťažko si môžem priať viac. Preukázali sme veľký charakter, najmä hráči, ktorí po náročnom úvode odohrali taký druhý polčas, aký odohrali.
Veľmi sa mi to páčilo. Atmosféra bola neuveriteľná a som šťastný, že som to mohol zažiť,“ vyhlásil 44-ročný baskický kormidelník podľa AFP.
Atletico Madrid sa nenaladilo ideálne na súboj proti Liverpoolu, keď v domácej La Lige prehralo 0:3 na ihrisku Athletic Bilbao.
Prvýkrát v tejto sezóne dostal príležitosť v základnej zostave „Los Colchoneros“ argentínsky útočník Julian Alvarez.
Ten mal počas leta eminentný záujem prestúpiť do konkurenčnej Barcelony, s čím však jeho zamestnávateľ nesúhlasil a transfer zatrhol.
Simeone: Julian bol fantastický
Svojej prvej šance v základnej jedenástke sa chopil dobre a po zápase dostal pochvalu od tréner madridského klubu Diega Simeoneho: „Myslím si, že Julian bol fantastický.
Od prvej do deväťdesiatej minúty chcel neustále loptu, čo ma veľmi teší. Presne takýto výkon od neho chcem vidieť.“
Iraola premiérovo zaradil do základu svoju najdrahšiu letnú posilu. Francúzsky krídelník Bradley Barcola hral do 60. minúty, pričom po zápase sa šírili informácie, že utrpel zranenie.
Iraola tieto špekulácie poprel a skorší odchod z ihriska pripísal kŕčom. „V prípade Bradleyho ide o budovanie jeho fyzickej kondície.
Naozaj nevieme, alebo sme to pravdepodobne až doteraz nevedeli, koľko môže odohrať, pretože v predsezónnej príprave v drese PSG neodohral ani minútu,“ povedal kouč Liverpoolu.
Barcola sa krátko pred uplynutím hodiny hry zastavil pri pokuse o prienik smerom k bránke.
Spadol na trávnik a držal sa za ľavé lýtko. Po ošetrení lekármi opustil ihrisko po vlastných a nahradil ho Victor Munoz.