    PSG
    PSG
    Liga majstrov
    09.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    6 - 1
    3:0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Lucas Digne bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan.
    Slovanista sa predal ako nik. Čo si to vyvádzal? Brutálne. Čistá extratrieda, híkali experti
    Yaya Touré počas pozápasovej tlačovej konferencie po zápase PSG - Slovan Bratislava v Lige majstrov.
    Teší ma, že najlepší tím na svete hral proti nám na 100 percent, vraví Touré. Sklamal ho Dembelé
    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo), ktorého fauluje hráč Paríža St. Germain Lucas Digne.
    PSG valcoval, kapitán bol úprimný: Nič si neužil. Jeden slovanista mal svetový okamih
    Na snímke brankár Slovana Dominik Takáč (uprostred) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé (tretí sprava), ktorý strelil gól na 2:0 počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava.
    Lajdácky Blackman, behavý a bojovný Camara. V čom zlyhal Slovan proti PSG?
    Fanúšikovia Paríža St. Germain počas zápasu so Slovanom Bratislava v Lige majstrov.
    Slovanisti nechceli v Paríži provokovať. Camara ich potešil gólovým sólom
    Na snímke hráč Slovana Andraž Šporar (uprostred) a hráč Paríža St. Germain Senny Mayulu bojujú o loptu.
    Ohňostroj na úvod európskej kampane, píšu Francúzi. Pre PSG to bol proti Slovanu bežný deň
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    Ohňostroj na úvod európskej kampane, píšu Francúzi. Pre PSG to bol proti Slovanu bežný deň

    Na snímke hráč Slovana Andraž Šporar (uprostred) a hráč Paríža St. Germain Senny Mayulu bojujú o loptu.
    Fotogaléria (55)
    Na snímke hráč Slovana Andraž Šporar (uprostred) a hráč Paríža St. Germain Senny Mayulu bojujú o loptu. (Autor: TASR)
    TASR|10. sep 2026 o 10:19
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    Prečítajte si ohlasy médií na víťazstvo Paríža Saint-Germain nad Slovanom Bratislava.

    Ohlasy svetových médií na stredajšie víťazstvo futbalistov Paríža Saint-Germain nad Slovanom Bratislava 6:1 v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov:

    Francúzsko

    L'Equipe: „PSG s ľahkosťou a odhodlaním odštartovalo novú sezónu v Lige majstrov a boj o majstrovský hetrik. Tím predviedol výkon zodpovedajúci jeho postaveniu a očakávaniam.“

    Le Parisien: „Paríž opäť naštartoval svoju sezónu po váhavom štarte v domácej lige aj v Superpohári. Videli sme tím, ktorý túži písať históriu a znova objavil svoje kúzlo v Lige majstrov.“

    Teší ma, že najlepší tím na svete hral proti nám na 100 percent, vraví Touré. Sklamal ho Dembelé
    Súvisiaci článok
    Teší ma, že najlepší tím na svete hral proti nám na 100 percent, vraví Touré. Sklamal ho Dembelé

    Le Figaro: „Parížsky ohňostroj na úvod európskej kampane. Paríž hral seriózne a efektívne. Využil slabiny slovenského tímu, pripísal si plný bodový zisk a odchádza s potrenou vzpruhou.“

    Fotogaléria zo zápasu PSG - Slovan Bratislava v Lige majstrov (ligová fáza, 1. kolo)
    PSG players celebrate the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Ousmane Dembele celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Ousmane Dembele, right, celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Nuno Mendes kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    55 fotografií
    PSG's Ousmane Dembele celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, left, and PSG's Nuno Mendes celebrate the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes eyes the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Maghnes Akliouche , center, challenges with Slovan's Svetozar Markovic, right, during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes, left, and Slovan's Tigran Barseghyan challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, left, and Slovan's Sandro Cruz challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, right, challenges with Slovan's Svetozar Markovic during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, left, and Slovan's Sandro Cruz challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke sprava hráči Paríža St. Germain kapitán Ašraf Hakimí a Nuno Mendes sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Ousmane Dembélé počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč ŠK Slovan Bratislava Suleiman Camara (vpravo) a kapitán Paríža St. Germain Ašraf Hakimí bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG players poses before the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč ŠK Slovan Bratislava Svetozar Markovič (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč ŠK Slovan Bratislava Tigran Barseghjan (vľavo)a hráč Paríža St. Germain Fabián Ruiz bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Ferran Torres celebrates with PSG's Achraf Hakimi after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres walks on the pitch after the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrates after defeating Slovan Bratislava during their Champions League opening phase soccer in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrates after defeating Slovan Bratislava during their Champions League opening phase soccer in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Paríža St. Germain Fabián Ruiz (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Fabian Ruiz, center left, celebrates with teammates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz, center right, celebrates with teammates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Maghnes Akliouche, left, challenges with Slovan's Sandro Cruz during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Slovana Andraž Šporar (vpravo) a hráč Paríža St. Germain Willian Pacho bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Mika Godts, left, is challenged by Slovan's Peter Pokorny during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, center, kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke tréner Slovana Yaya Touré gestikuluje počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vpravo) a hráč Paríža St. Germain Nuno Mendes bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Paríža St. Germain Ferran Torres (uprostred) sa teší z hetriku počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé (vpravo) sa teší z hetriku, ktorý strelil jeho spoluhráč Ferran Torres počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Maghnes Akliouche runs during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres, left, challenges with Slovan's Peter Pokorny during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo), ktorého fauluje hráč Paríža St. Germain Lucas Digne počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Slovana Peter Pokorný (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Ferran Torres celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, and Slovan's Peter Pokorny battle for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres scores during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Slovana Sandro Cruz (vpravo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Suleiman Camara počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Slovana Sandro Cruz (vpravo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Suleiman Camara počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáSlovan's goalkeeper Dominik Takac, left, makes a save as PSG's Ousmane Dembele kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, and Slovan's goalkeeper Dominik Takac eye the ball after a kick during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres intercepts the ball as Slovan's Cesar Blackman jumps during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke brankár Slovana Dominik Takáč, ktorý inkasuje gól počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Ferran Torres celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres, is congratulated by PSG's Ousmane Dembele, top, after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke brankár Slovana Dominik Takáč (uprostred) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé (tretí sprava), ktorý strelil gól na 2:0 počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke sprava brankár Slovana Dominik Takáč, hráč Slovana Svetozar Markovič a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé, ktorý strelil úvodný gól počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáSlovan's goalkeeper Dominik Takac dives during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke sprava tréner Slovana Yaya Touré a tréner Paríža St. Germain Luis Enrique reagujú počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráči Slovana sprava Kenan Bajrič, Svetozar Markovič, Sandro Cruz a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Dro Fernandez, left, kicks the ball past to Slovan's Svetozar Markovic during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Le Monde: „Vďaka skvelému výkonu dvojice Dembele a Torres začal Paríž svoju európsku kampaň vo veľkom štýle.

    Po náročnom úvode sezóny mal ukázať bojovného ducha a vrátiť sa na víťaznú vlnu. Parížania sa musia upokojiť.“

    Anglicko

    The Guardian: „Výkon obhajcov titulu vzbudzoval rešpekt. Hoci nehrali proti špičkovému tímu, hrali výborne a vo veľkom tempe.“

    PSG valcoval, kapitán bol úprimný: Nič si neužil. Jeden slovanista mal svetový okamih
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    PSG valcoval, kapitán bol úprimný: Nič si neužil. Jeden slovanista mal svetový okamih

    The Independent: „Ousmane Dembele strelil dva góly, potom zaznamenal tri góly za sebou víťaz majstrovstiev sveta Torres a PSG si tak s prehľadom pripísalo rutinné víťazstvo nad slovenským tímom.“

    USA

    The Athletic: „Pre Paríž Saint-Germain to bol bežný deň. Slovan Bratislava, ktorý vedie bývalý stredopoliar Manchestru City Yaya Toure, inkasoval vo francúzskej metropole šesť gólov. “

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    3
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    4
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    5
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    6
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    7
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    8
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    9
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    10
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    11
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    12
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    13
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    26
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    27
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    28
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    30
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    31
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    32
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    33
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    34
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    35
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Martin Ödegaard (v strede) sa teší z gólu proti Neapolu.
    Martin Ödegaard (v strede) sa teší z gólu proti Neapolu.
    Ödegaard opäť udrel a Arsenal začal úspešne v Lige majstrov. Arteta: Má tú správnu iskru
    dnes 11:38
    Hráč ŠK Slovan Bratislava Svetozar Markovič (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé
    st 21:29|4
    VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Paríž St. Germain - Slovan Bratislava v Lige majstrovSlovan Bratislava vstúpil do Ligy majstrov prehrou proti obhajcovi trofeje.
    st 21:29|4
    Ferran Torres a Peter Pokorný
    st 23:04
    Slovan padol na dno už po prvom zápase. Pozrite si tabuľku Ligy majstrovPozrite si tabuľku Ligy majstrov po zápasoch úvodného 1. kola ligovej fázy. Na ktorom mieste je Slovan Bratislava?
    st 23:04
    Na snímke uprostred tréner ŠK Slovan Bratislava Yaya Touré počas tréningu pred stredajším zápasom 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov proti Parížu St. Germain.
    Pavol Spálst 14:20|1
    Slovan má tajnú zbraň, šéf ho vyzval: Idú vážne veci. Ako to urobíme? O Slovane sa takmer nebavia.
    Pavol Spál|st 14:20|1
    Šéf PSG Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi oslavuje triumf v Lige majstrov.
    Pavol Spálut 07:00|9
    Kmotrík a najmocnejší muž začali spolu éru, čo nemá páru. Ako Slovan míňal? Prvý a druhý najdrahší v dejinách.
    Pavol Spál|ut 07:00|9
    Hráči základnej zostavy ŠK Slovan Bratislava v play-off Ligy majstrov.
    ut 10:00
    Slovan v Lige majstrov takmer na dne rebríčka. Európskemu futbalu kraľuje jeho prvý súperThe Athletic zostavil rebríček všetkých účastníkov prestížnej súťaže.
    ut 10:00
    Momentka pred zápasom Slovan Bratislava - Manchester City.
    Martin Kozinkast 07:00|43
    Slovan je absolútny outsider, počítač ho nazval najmenšou rybou. Inšpiruje sa cyperským návodom?Čo musí spraviť Slovan, aby z Ligy majstrov nevyšiel opäť s prázdnymi rukami?
    Martin Kozinka|st 07:00|43
    Cristian Martínez rozhodol o postupe Slovana Bratislava do hlavnej časti Ligy majstrov.
    Pavol Spálut 09:10|28
    Kmotrík verí, že padne magická hranica: Touré povedal, že talent má hodnotu 15 miliónovMali sme mladíkov zabiť?
    Pavol Spál|ut 09:10|28
    Luis Enrique.
    ut 16:58
    Máme katastrofálny úvod. Enrique pred Slovanom hovorí o nespravodlivom futbaleEnrique pred zápasom proti Slovanu priznal problematický vstup do sezóny, no verí, že jeho tím dokáže na ihrisku potvrdiť rolu favorita.
    ut 16:58
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Martin Ödegaard (v strede) sa teší z gólu proti Neapolu.
    Martin Ödegaard (v strede) sa teší z gólu proti Neapolu.
    Ödegaard opäť udrel a Arsenal začal úspešne v Lige majstrov. Arteta: Má tú správnu iskru
    dnes 11:38
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Ohňostroj na úvod európskej kampane, píšu Francúzi. Pre PSG to bol proti Slovanu bežný deň