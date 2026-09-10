Ohňostroj na úvod európskej kampane, píšu Francúzi. Pre PSG to bol proti Slovanu bežný deň

Ohlasy svetových médií na stredajšie víťazstvo futbalistov Paríža Saint-Germain nad Slovanom Bratislava 6:1 v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov:
Francúzsko
L'Equipe: „PSG s ľahkosťou a odhodlaním odštartovalo novú sezónu v Lige majstrov a boj o majstrovský hetrik. Tím predviedol výkon zodpovedajúci jeho postaveniu a očakávaniam.“
Le Parisien: „Paríž opäť naštartoval svoju sezónu po váhavom štarte v domácej lige aj v Superpohári. Videli sme tím, ktorý túži písať históriu a znova objavil svoje kúzlo v Lige majstrov.“
Le Figaro: „Parížsky ohňostroj na úvod európskej kampane. Paríž hral seriózne a efektívne. Využil slabiny slovenského tímu, pripísal si plný bodový zisk a odchádza s potrenou vzpruhou.“
Le Monde: „Vďaka skvelému výkonu dvojice Dembele a Torres začal Paríž svoju európsku kampaň vo veľkom štýle.
Po náročnom úvode sezóny mal ukázať bojovného ducha a vrátiť sa na víťaznú vlnu. Parížania sa musia upokojiť.“
Anglicko
The Guardian: „Výkon obhajcov titulu vzbudzoval rešpekt. Hoci nehrali proti špičkovému tímu, hrali výborne a vo veľkom tempe.“
The Independent: „Ousmane Dembele strelil dva góly, potom zaznamenal tri góly za sebou víťaz majstrovstiev sveta Torres a PSG si tak s prehľadom pripísalo rutinné víťazstvo nad slovenským tímom.“
USA
The Athletic: „Pre Paríž Saint-Germain to bol bežný deň. Slovan Bratislava, ktorý vedie bývalý stredopoliar Manchestru City Yaya Toure, inkasoval vo francúzskej metropole šesť gólov. “