Ödegaard opäť udrel a Arsenal začal úspešne v Lige majstrov. Arteta: Má tú správnu iskru

Vicemajster uplynulého ročníka futbalovej Ligy majstrov začal svoju púť v ďalšej edícii víťazstvom na štadióne Diega Armanda Maradonu.
Úradujúci anglický šampión Arsenal Londýn zdolal SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom 1:0 gólom vo forme hrajúceho Martina Ödegaarda.
Veľkú prevahu „kanonierov“ dokumentuje 26 streleckých pokusov, čím Arsenal vytvoril svoj klubový rekord na ihrisku súpera v tejto súťaži.
VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Arsenal
Nórsky stredopoliar a kapitán tímu Ödegaard odštartoval sezónu vo veľkom štýle. V polovici augusta bol strojcom triumfu Londýnčanov v Community Shield nad Manchestrom City.
V ďalších troch ligových dueloch strelil dva góly a jeho strelecký príspevok bol rozhodujúci aj pod Vezuvom. Ödegaard výrazným spôsobom zvýšil svoju ofenzívnu silu, keďže v predošlej sezóne skóroval iba raz v 36 súťažných zápasoch.
Arteta o Ödegaardovi: Je nebezpečným hráčom
„Má tú správnu iskru a má okolo seba aj tých správnych spoluhráčov, čo mu pomáha. Teraz môže začať zaujímať v tíme rôzne pozície, najmä v útočnej fáze. Keď ho dostaneme do týchto pozícií, je naozaj nebezpečným hráčom.
V posledných zápasoch sa do týchto pozícií dostáva oveľa častejšie a cítiť, že má emocionálny stav, v ktorom vie, že lopta môže skončiť v bránke. Dnes večer strelil ďalší neuveriteľný gól,“ uviedol tréner Arsenalu Mikel Arteta.
Jeho zverenci nepoľavovali v tlaku na súpera a odmeny sa dočkali v 75. minúte. Ödegaard po narážačke v blízkosti šestnástky ľavačkou namieril k vzdialenej žrdi, od ktorej sa lopta odrazila do siete.
Bol to pekný gól, povedal Ödegaard
„Ani som nevidel, ako to tam letelo. Bol to pekný gól. Vzhľadom na nízke postavenie súperovej obrany malo v určitom momente zmysel vystreliť spoza pokutového územia. Podarilo sa nám to,“ povedal Ödegaard.
Arteta po zápase konštatoval, že gólový rozdiel mal byť výraznejší: „Skóre by určite malo odzrkadľovať úplne iný výsledok.
Keby sme boli o niečo presnejší, víťazstvo by bolo oveľa väčšie. Ale to, čo sme predviedli na tomto štadióne proti tomuto súperovi, je zo strany tímu pozoruhodné.“
Neapol mal v štatistike očakávaných gólov (xG) iba údaj 0,23, zatiaľ čo jeho súper až 4,04.
„Partenopei“ neprežívajú vydarený úvod sezóny pod novým trénerom Massimilianom Allegrim. Neapolčania prehrali tretí súťažný zápas za sebou.
„Musíme analyzovať naše chyby. V prvom polčase sme mohli hrať lepšie. Arsenal však podal skvelý výkon a dokázal skórovať. Je to skvelý tím.
Museli sme byť trpezliví a nedovoliť im skórovať. Zlepšili sme našu hru. Mohli sme udržať čisté konto a mohli sme aj skórovať,“ poznamenal 59-ročný kormidelník SSC.