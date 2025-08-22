Strelec musí dať gól, aby sa chytil psychicky, myslí si Weiss. Slovan má nádej, že je späť

BRATISLAVA. „Sme späť," vyhlásil sebavedomo kouč Slovana Bratislava Vladimír Weiss starší po prehre s Young Boys Bern (0:1) v play off Európskej ligy.
„Veľa je o hlave, aj o psychike, no dnes si hráči verili a dokázali si, že vedia hrať futbal," dodal.
Napriek tesnej prehre môže byť Slovan s niečím spokojný. Oproti posledným duelom predviedol lepší, presvedčivejší výkon, no stále za hranicou svojich možností.
„Hráčov som pochválil za výkon, ale s prehrou nemôžeme byť spokojní. Takto to má hlavu a pätu a verím, že sme ľudí nesklamali," tvrdil Weiss na pozápasovej tlačovej konfefencii.
Nie je prehra ako prehra
Tréner vidí v tíme zlepšenie. V televíznom rozhovore označil výkon za najlepší v prebiehajúcej sezóne.
„Do mužstva sme vrátili emóciu a disciplínu. Je rozdiel, keď prehráte na Kajrate 0:1 po takom výkone, a je rozdiel, keď prehráte 0:1 s YB Bern po takomto výkone," priznal neskôr pred novinármi.
Proti švajčiarskemu súperovi postavil od prvej minúty defenzívnejšiu zostavu s troma stopérmi a dvoma wing-backmi, ktorú počas druhého polčasu zmenil.
„Nechcel som to od začiatku otvoriť, ale neskoršie sa ukázala zmena na štyroch obrancov ako lepšia," poznamenal tréner.
Za druhý polčas sme si zaslúžili remízu, tvrdil Weiss
Po zmene strán bol Slovan smerom vpred aktívnejší, nebezpečnejší a vypracoval si viac príležitostí ako súper. Duel zakončil s dvanástimi strelami, pričom len dve smerovali na bránu súpera.
„Hovoril som, že tlačme dole tie strely. Ich brankár je prekonateľný hlavne spodkom," vravel Weiss, pričom jeho zverenci až trikrát v zápase opečiatkovali konštrukciu brány súpera.
„Tak, ako sme hrali druhý polčas, by to malo vyzerať. Za druhý polčas by sme si zaslúžili aspoň remízu," doplnil kouč.
Spomedzi jednotlivcov vyzdvihol najmä Róberta Maka, ktorý po príchode na trávnik v 55. minúte oživil hru 'belasých' smerom vpred.
„Robo je výborný, aj keď naskakuje do zápasu. Nie všetci tak vedia naskočiť. Napríklad Vlado (Weiss ml.) dajme tomu nevie," myslí si Weiss starší. Mak je podľa neho najplatnejší po príchode z lavičky: „Musíte s ním počítať. Je to dobrý hráč, dobrý chlapec, výborne trénuje."
Strelec sa potrebuje presadiť
Ďalej vyzdvihol aj výkony Tigrana Barseghjana či fanúšikmi kritizovaného Danyla Ignatenka: „(Ignatenko) ukázal, že keď hrá takto, tak je pán futbalista."
„Nie všetci sme v optimálnej forme. Možno aj ja, ale aj niektorí hráči. Tigran bol dnes výborný, takisto Ignatenko. Niektorí hráči sa ale musia vrátiť do formy, v ktorej boli. Je to otázka času. Keď k zápasu pristúpime tak, ako dnes, tak sa o toto mužstvo nebojím," vyhlásil Weiss.
Tréner Slovana verí, že sa výkonnostne zlepšia aj ďalší hráči. Prial by si, aby sa gólovo konečne presadil útočník Dávid Strelec:
„Strelec huž musí dať gól, aby sa chytil psychicky. Zápas oddrel. Mal veľa šprintov a kopec čiernej roboty, ale nebol v takých šanciach, na aké je zvyknutý, a to nám dnes chýba."
Slovan má nádej, že je späť
Na slovenského útočníka smerovalo v zápase s YB Bern množstvo dlhých lôpt. Dostával sa do vzdušných súbojov, no podľa štatistík žiadny z nich nevyhral.
„Museli sme nakopaváť," poznamenal Weiss a ako príklad doplnil: „Dnes nakopáva aj Real Madrid aj Barcelona. Dnes hrajú na útočníkov za obranu všetky veľké mužstvá. Dnes sa už nehrá tiki-taka. Bol to jeden z receptov, ako sa tam dostať. Mali sme z toho nejaké pološance, ale viac sme sa presadili cez Roba (Maka), cez Tigrana a streľby zo strednej vzdialenosti."
O týždeň čaká Slovan náročná odveta na švajčiarskej pôde. Ak chce postúpiť, musí skórovať minimálne raz.
„Teraz odchádzame porazení, ale s nádejou, že sme späť," vraví tréner Slovana Vladimír Weiss.
