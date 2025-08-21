Mohutný dážď neprial futbalistom Slovana. Na ťažkom teréne doplatili na nepresnú koncovku

Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern.
Fotogaléria (15)
Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|21. aug 2025 o 22:14 (aktualizované 21. aug 2025 o 23:29)
ShareTweet8

Víťazný gól stretnutia padol už v 12. minúte.

Európska liga - 1. zápas play-off

ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern 0:1

Gól: 15. Bedia

Rozhodcovia: Stegemann - Günsch, Achmüller (Nem.), ŽK: Kašia, Strelec, Cruz - Zoukrou, Hadjam

Diváci: 15.008

ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Bajrič, Kašia (55. Mak), Wimmer (69. Kucharevyč) - Blackman (86. Yirajang), Ignatenko, Pokorný (86. Tolič), Cruz (86. Zuberu) - Ibrahim - Barseghjan, Strelec

Young Boys Bern: Keller - Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam - Males (11. Virginius, 83. Blum), Raveloson, Fernandes, Gigovič (83. Lauper) - Bedia (73. Cordova), Monteiro (73. Colley)

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali vo svojom prvom zápase play off Európskej ligy na domácej pôde s Young Boys Bern 0:1.

O jediný gól zápasu sa v hustom daždi postaral v 15. minúte Chris Bedia.

Odveta vo Švajčiarsku je na programe vo štvrtok 28. augusta o 20.00 h na štadióne Wankdorf.

VIDEO: Gól Young Boys Bern na 0:1

Facebook video

Priebeh zápasu Slovan Bratislava - Young Boys Bern

I. polčas:

Pred zápasom sa na Tehelnom poli spustil hustý dážď a výrazne podmáčal terén.

Hostia mali lepší úvod, ale prvú strelu na brankára vyslal Barseghjan. Na zlý terén vzápätí doplatil Males, keď sa pri páde zranil na tvári tréner hostí musel striedať.

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern (Európska liga - play-off)
Na snímke zľava hráč Slovana Tigran Barseghjan a hráč YB Bern Edmilson Fernandes v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.
Na snímke gólová radosť hráčov Bernu v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.
Na snímke brankár Slovana Dominik Takáč vyráža strelu v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.
Na snímke zľava hráč Slovana Sandro Cruz, hráč Slovana Peter Pokorný a hráč YB Bern Edmilson Fernandes v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.
15 fotografií
Na snímke sprava hráč Slovana Danylo Ignatenko a hráč YB Bern Tanguy Zoukrou v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.Na snímke tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss st. v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.Na snímke zľava hráč Slovana Tigran Barseghjan a hráč YB Bern Loris Benito v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.Na snímke tréner futbalistov YB Bern Giorgio Contini v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.Na snímke zľava hráč Slovana César Blackman a hráč YB Bern Jaouen Hadjam v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.Na snímke sprava Slovanisti Dávid Strelec, Mykola Kucharevič a radosť futbalistov YB Bern po výhre 1:0 v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.Na snímke po strele hráča Slovana Róberta Maka zvonilo brvno, na snímke brankár YB Bern Marvin Keller v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.Na snímke brankár YB Bern Marvin Keller vyráža strelu v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.Na snímke hráč Slovana Tigran Barseghjan a jeho reakcia po nevydarenej strele v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.Na snímke tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss st. v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.Na snímke sprava hráč Slovana César Blackman a hráč YB Bern Ebrima Colley v prvom zápase play-off Európskej ligy UEFA 2025/26 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys.

V 15. minúte urobil chybu domáci Bajrič a z rýchlej kontry zakončil presne Bedia - 0:1.

Švajčiarsky tím mal onedlho ďalšiu možnosť, Monteiro si potiahol loptu a spoza šestnástky prinútil Takáča k úspešnému zákroku.

Na opačnej strane sa tiež k podobnej strele odhodlal Barseghjan, jeho tečovaný pokus skončil na brvne. Ten istý hráč preveril brankára aj onedlho z voleja po rohovom kope.

Na opačnej strane Takáč dobre zasiahol po strele Gagoviča a brankár Slovana v závere polčasu dobre zareagoval aj po chybe Kašiu.

II. polčas:

Po zmene strán mal prvú šancu Blackman, jeho strela letela vedľa ľavej žrde.

V 55. minúte prišiel na ihrisko Mak za stopéra Kašiu, Slovan zmenil rozostavenie viac ofenzívne a snažil sa vyrovnať.

Možnosti mal po štandardkách, blízko ku gólu po najmä Barseghjan po strele spoza šestnástky.

V 73. mal Slovan výhodu priameho kopu, Barseghjan z neho priťukol loptu Makovi, ale jeho prudká strela skončila opäť len na brvne.

Útočník "belasých" sa potom dostal do brejku po ľavej strane, prihral Kucharevyčovi, ale tomu zmaril vyrovnanie Keller.

Zverenci Vladimíra Weissa st. bojovali až do konca, no napriek snahe sa im už nepodarilo skórovať.

VIDEO: Hodnotenie zápasu trénera Vladimíra Weissa st.

VIDEO: Tréner Vladimír Weiss st. o odvete


Hlasy po zápase

Dominik Takáč, brankár Slovana: „Zápas ovplyvnilo počasie, no bol to jeden z našich lepších výkonov. Zbytočne sme to otvorili a súperov útočník to využil na strelenie gólu. Mali sme tam šance, dali sme brvná, no nepadlo to tam. Mrzí ma, že sme doma nestrelili gól, určite by sa nám cestovalo do Švajčiarska ľahšie."

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Škoda prehry, nikto nechce doma prehrať prvý zápas. Bol to náš najlepší výkon od začiatku sezóny. Zrejme sme šťastenu urazili proti Kajratu a teraz sa nám to vrátilo. Verím, že ešte zabojujeme, pretože nič nie je stratené. V druhom polčase sme už museli zariskovať, preto prišli zmeny v zostave. Tie nám priniesli oživenie hry a celkovo výborný výkon v druhom polčase. Zaslúžili sme si aspoň remízu. V odvete je možné všetko. Vieme, akú kvalitu má náš súper, preto to nemôžeme veľmi otvoriť. Verím, že v odvete dáme gól a uvidíme, ako to dopadne.“

Sandro Cruz, obranca Slovana: „Prehral tím, ktorý urobil viac chýb. Keď dáte Young Boys takúto príležitosť, tak ju využijú. Nemôžeme robiť takéto chyby, ale som hrdý na tento tím za hru v druhom polčase, kedy sme ukázali, čoho sme schopní. Taktiež sme mali šance, takže sa musíme zlepšiť a v odvete urobiť niečo špeciálne. Vo futbale je všetko možné a budeme bojovať. Odovzdáme maximum, aby sme postúpili. Terén bol veľmi náročný, lopta na ňom zastavovala, takže sme museli využiť aj nakopávané lopty.“

Európska liga

    Patrik Hrošovský v drese KRC Genk.
    Patrik Hrošovský v drese KRC Genk.
    Hrošovský naštartoval Genk dvoma gólmi, futbalisti Olomouca prehrali rozdielom triedy
    št 22:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»Mohutný dážď neprial futbalistom Slovana. Na ťažkom teréne doplatili na nepresnú koncovku