Mohutný dážď neprial futbalistom Slovana. Na ťažkom teréne doplatili na nepresnú koncovku

Európska liga - 1. zápas play-off
ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern 0:1
Gól: 15. Bedia
Rozhodcovia: Stegemann - Günsch, Achmüller (Nem.), ŽK: Kašia, Strelec, Cruz - Zoukrou, Hadjam
Diváci: 15.008
ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Bajrič, Kašia (55. Mak), Wimmer (69. Kucharevyč) - Blackman (86. Yirajang), Ignatenko, Pokorný (86. Tolič), Cruz (86. Zuberu) - Ibrahim - Barseghjan, Strelec
Young Boys Bern: Keller - Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam - Males (11. Virginius, 83. Blum), Raveloson, Fernandes, Gigovič (83. Lauper) - Bedia (73. Cordova), Monteiro (73. Colley)
BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali vo svojom prvom zápase play off Európskej ligy na domácej pôde s Young Boys Bern 0:1.
O jediný gól zápasu sa v hustom daždi postaral v 15. minúte Chris Bedia.
Odveta vo Švajčiarsku je na programe vo štvrtok 28. augusta o 20.00 h na štadióne Wankdorf.
VIDEO: Gól Young Boys Bern na 0:1
Priebeh zápasu Slovan Bratislava - Young Boys Bern
I. polčas:
Pred zápasom sa na Tehelnom poli spustil hustý dážď a výrazne podmáčal terén.
Hostia mali lepší úvod, ale prvú strelu na brankára vyslal Barseghjan. Na zlý terén vzápätí doplatil Males, keď sa pri páde zranil na tvári tréner hostí musel striedať.
V 15. minúte urobil chybu domáci Bajrič a z rýchlej kontry zakončil presne Bedia - 0:1.
Švajčiarsky tím mal onedlho ďalšiu možnosť, Monteiro si potiahol loptu a spoza šestnástky prinútil Takáča k úspešnému zákroku.
Na opačnej strane sa tiež k podobnej strele odhodlal Barseghjan, jeho tečovaný pokus skončil na brvne. Ten istý hráč preveril brankára aj onedlho z voleja po rohovom kope.
Na opačnej strane Takáč dobre zasiahol po strele Gagoviča a brankár Slovana v závere polčasu dobre zareagoval aj po chybe Kašiu.
II. polčas:
Po zmene strán mal prvú šancu Blackman, jeho strela letela vedľa ľavej žrde.
V 55. minúte prišiel na ihrisko Mak za stopéra Kašiu, Slovan zmenil rozostavenie viac ofenzívne a snažil sa vyrovnať.
Možnosti mal po štandardkách, blízko ku gólu po najmä Barseghjan po strele spoza šestnástky.
V 73. mal Slovan výhodu priameho kopu, Barseghjan z neho priťukol loptu Makovi, ale jeho prudká strela skončila opäť len na brvne.
Útočník "belasých" sa potom dostal do brejku po ľavej strane, prihral Kucharevyčovi, ale tomu zmaril vyrovnanie Keller.
Zverenci Vladimíra Weissa st. bojovali až do konca, no napriek snahe sa im už nepodarilo skórovať.
VIDEO: Hodnotenie zápasu trénera Vladimíra Weissa st.
VIDEO: Tréner Vladimír Weiss st. o odvete
Hlasy po zápase
Dominik Takáč, brankár Slovana: „Zápas ovplyvnilo počasie, no bol to jeden z našich lepších výkonov. Zbytočne sme to otvorili a súperov útočník to využil na strelenie gólu. Mali sme tam šance, dali sme brvná, no nepadlo to tam. Mrzí ma, že sme doma nestrelili gól, určite by sa nám cestovalo do Švajčiarska ľahšie."
Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Škoda prehry, nikto nechce doma prehrať prvý zápas. Bol to náš najlepší výkon od začiatku sezóny. Zrejme sme šťastenu urazili proti Kajratu a teraz sa nám to vrátilo. Verím, že ešte zabojujeme, pretože nič nie je stratené. V druhom polčase sme už museli zariskovať, preto prišli zmeny v zostave. Tie nám priniesli oživenie hry a celkovo výborný výkon v druhom polčase. Zaslúžili sme si aspoň remízu. V odvete je možné všetko. Vieme, akú kvalitu má náš súper, preto to nemôžeme veľmi otvoriť. Verím, že v odvete dáme gól a uvidíme, ako to dopadne.“
Sandro Cruz, obranca Slovana: „Prehral tím, ktorý urobil viac chýb. Keď dáte Young Boys takúto príležitosť, tak ju využijú. Nemôžeme robiť takéto chyby, ale som hrdý na tento tím za hru v druhom polčase, kedy sme ukázali, čoho sme schopní. Taktiež sme mali šance, takže sa musíme zlepšiť a v odvete urobiť niečo špeciálne. Vo futbale je všetko možné a budeme bojovať. Odovzdáme maximum, aby sme postúpili. Terén bol veľmi náročný, lopta na ňom zastavovala, takže sme museli využiť aj nakopávané lopty.“