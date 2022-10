Slovan prichádza o dôležitého hráča, na tréningu si zlomil nohu

Ak by sme vo štvrtok dokázali zvíťaziť, preskočili by sme Pjunik v tabuľke a pred posledným zápasom vo Vilniuse by sme mali všetko vo svojich rukách,“ uvádza oficiálny web ŠK Slovan Bratislava.

V prípade Slovana pôjde o posledný domáci zápas v Európe v kalendárnom roku 2022.