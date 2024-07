VIDEO: Slovan neubránil hviezdu súpera, ale teší sa z výhry. Pozrite si všetky góly

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava mali rozpačitý vstup do zápasu s macedónskym majstrom FC Struga v 1. predkole Ligy majstrov 2024/2025. Nepresné prihrávky, zbytočné fauly a veľa priestoru pre súperových hráčov - to bol obraz úvodných minút na bratislavskom Tehelnom poli. Postupne sa však Slovan dostal do hry a už akcia Marka Toliča naznačila, že "belasí" si chcú pred budúcotýždňovou odvetou vytvoriť lepšiu pozíciu.

K tomu ich priblížila už situácia zo 17. minúty. Dávid Strelec ustál ťažký súboj v strede ihriska, šikovnou kolmicou poslal do nájazdu Vladimíra Weissa a kapitán belasých prekonal Filipa Dujmoviča.

VIDEO: Gól Vladimíra Weissa proti FC Struga - 1:0

"Fantastické zakončenie Weissa. Vbehol za obranu a zakončil to s prehľadom. Ale to, čo urobil Strelec? To od neho potrebujeme. Pre toto sem prišiel. Presadil sa medzi dvoma hráčmi, využil svoje telo, urobil si priestor a využil ho na prihrávku. Klobúk dole. Dúfam, že mu šampionát dodal sebavedomie. Toto sú jeho kvality," povedal bývalý hráč Slovana Marián Zeman.

Slovan mal následne šťastie. Po priamom kope si domáci futbalisti nedali pozor na hlavičkujúceho Kirea Ristevského, no jeho gól neplatil pre tesný ofsajd. Druhýkrát sa menilo skóre v 36. minúte a opäť sa mohli tešiť fanúšikovia Slovana. Vo svojom prvom súťažnom zápase za Slovan skóroval Róbert Mak. VIDEO: Gól Róberta Maka proti FC Struga - 2:0

"Domácim vyšla pekná a rýchla akcia. Tolič šikovne prepustil loptu na Maka, ten sa pred šestnástkovým oblúkom skvele uvoľnil a technickou strelou okolo Dujmoviča upravil na 2:0," vravel komentátor Marcel Merčiak. "Slovan je fantasticky efektívny a opäť bol na začiatku celej akcie Strelec. Išla na neho ťažká dlhá lopta na pravé krídlo, no spracoval si ju.

Boli na ňom zavesení dvaja hráči, ale urobil si priestor. Tolič tým prepustením lopty otvoril priestor a toto sú situácie, ktoré Mak potrebuje," doplnil Zeman. Na začiatku druhého polčasu sa hosťom podarilo streliť kontaktný gól. VIDEO: Gól Besarta Ibraimiho proti Slovanu Bratislava - 2:1

Na faule Lukáša Pauscheka vo vlastnom pokutovom území si loptu na biely bod postavil Besart Ibraimi a brankára Trnovského poslal na druhú stranu. Tesne predtým bol Slovan blízko k tomu, aby strelil svoj tretí gól. Mak dostal loptu do siete, no v čase Strelcovej prihrávky bol v tesnom ofsajde. Ibraimi strelil vo vlaňajšej pohárovej sezóne sedem gólov a jeden zásah mu na Tehelnom poli nestačil. V 74. minúte poľahky upravil na 2:2. VIDEO: Druhý gól Besarta Ibraimiho proti Slovanu Bratislava - 2:2

"Slovan to otvoril, súper išiel do protiútoku a Vlado Weiss pykal za predošlú žltú kartu, pretože mohol ten útok zastaviť, no vieme, čo by nasledovalo. Akoby sa to trochu pýtalo. Výkon Slovana je úplne odlišný ako v prvom polčase. Nie je to ono, Slovan bol predtým živší," dodal Zeman. Bič však plieskal na konci a hrdinom zápasu bol napokon Juraj Kucka. VIDEO: Gól Juraja Kucku proti FC Struga - 3:2

V 85. minúte si krásne nabehol na center striedajúceho mladíka Nina Marcelliho, prehlavičkoval aj hosťujúceho brankára a strelil gól na 3:2. Ibraimi napokon nebol jediným hráčom, ktorý sa zaskvel dvoma gólmi. Napodobnil ho Kucka, ktorý ešte nedávno reprezentoval Slovensko na EURO. VIDEO: Druhý Juraja Kucku proti FC Struga - 4:2