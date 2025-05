V Rusku sa nepresadil. Slovan Bratislava sa usiluje o návrat skúseného stopéra

Abena odišiel zo Slovana do Ferencvárosu Budapešť v januári 2023 za 400-tisíc eur. V lete 2024 však reprezentant Surinamu opäť menil klub. Maďarský majster ho predal do Spartaka Moskva za trojnásobnú sumu – 1,2 milióna eur.

BRATISLAVA. Podľa informácií z nášho podcastu Bavme sa o lige sa rieši možný návrat stopéra Myentyho Abenu do Slovana Bratislava.

Na Slovensku pôsobil okrem Slovana aj v Spartaku Trnava, kde získal svoju prvú trofej – Slovnaft Cup. Neskôr sa mu dvakrát podarilo uspieť aj so Slovanom, s ktorým vybojoval tri ligové tituly.

Ak by sa prestup uskutočnil, išlo by už o druhý návrat hráča z Ruska do Slovana od začiatku vojny na Ukrajine. Tým prvým bol Jurij Medveděv, český pravý obranca, ktorý strávil rok v ruskom Soči.

VIDEO: Najnovšia časť podcastu Bavme sa o lige