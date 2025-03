Weissovi praskli nervy, šiel von: Bol v tranze. Tak chce, až to preháňa, tvrdil otec

BRATISLAVA. Opäť bol plný emócii, opäť neudržal nervy a bol vylúčený. Vladimír Weiss junior dostal červenú kartu a najslávnejšie slovenské derby sa preňho skončilo už v prvom polčase. Do slovnej ˇprestrelky´ sa dostal aj s trénerom Trnavy Michalom Gašparíkom. V závere prvého polčasu sa vyrútil proti lavičke Spartaka Trnava. Spoluhráči museli svojho kapitána držať a odtiahnuť. Vladimír Weiss junior nastúpil v derby po dlhšom čase a opäť si neodpustil žltú kartu.

Stalo sa tak v ligovom zápase už šesťkrát za sebou. Dostal aj druhú žltú kartu, keď krátko predtým fauloval Holíka. „Zápas ovplyvnilo vylúčenie Vlada. Tak strašne chce, až to proste preháňa. To ho šak neospravedlňuje, nemalo by sa to stať. Ja - ako otec sa ho však vždy budem zastávať,“ opisoval tréner Vladimír Weiss. „Bol v tranze, bohužiaľ sa to stalo,“ doplnil Weiss.

Úplne iné derby Hostia svoju presilovku ešte do polčasu využili, keď spoza šestnástky parádne vystrelil Adrian Zeljkovič a otvoril skóre. Slovinský stredopoliar a reprezentant môže už vo štvrtok na rovnakom štadióne čeliť Slovákom v baráži Ligy národov. V závere ho však zarmútil jeho krajan a spoluhráč z národného tímu. Stopér Slovana Kenan Bajrič mieril veľmi presne pod brvno. Futbalisti Slovana v druhom kole nadstavby skupiny o titul remizovali doma s Trnavou 1:1. VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Slovan - Trnava

„Bolo to úplne iné derby ako pred dvoma týždňami. Prevládali emócie, bojovnosť a kopec faulov. Boli sme veľmi blízko k tomu, aby sme zamotali ligu, ale sami sme si to pokazili. Je to veľká škoda,“ opisoval tréner Trnavy Michal Gašparík. Slovan predošlé dva vzájomné zápasy v domácej aréne s úhlavným rivalom z Trnavy prehral. A navyše nedal ani gól (0:1 a 0:2). Zdalo sa, že to nezvládne ani tretíkrát. V závere však bol vylúčený aj hráč Trnavy a hostia pykali z poslednej akcie.

Weiss chválil nováčika „Minimálne bod sme si zaslúžili. Má možno pre nás cenu zlata. Kolektívny výkon na hranici nemožného, hrali sme na obrovské riziko,“ hodnotil Weiss. Krátko po zápase bol aj on plný emócii. Kýval a tlieskal divákom. „Hodnotím zápas pozitívne, lebo sme v poslednej sekunde získali bod. Výborný futbal, bolo tam všetko aj červené karty. Beriem to dnes ako víťazstvo. Verím, že si to už s našou kvalitou uhráme,“ doplnil Weiss. Vyzdvihol hlavne jedného hráča, najnovšiu posilu z Trenčína. „Rahim Ibrahim odohral fantastický zápas. Je to úžasná posila. A to má ramadán. Predstavte si, že nejete a nepijete a podáte takýto výkon,“ tvrdil Weiss. Tréner Gašparík bol veľmi blízko, aby pokoril Slovan tretíkrát uňho doma. „Každý, keď si to pozrie, tak uzná, že rozhodca to v závere nezvládol. Rozhodca to mal pískať opačne. Nakoniec bol vylúčený náš hráč a potom sme si to skazili už sami,“ priznal tréner Trnavy.

Vytrestali sa sami, tvrdil Weiss „Dlho sme nevideli, aby sa Slovan takto doma tešil z bodu. Je to pre nich kľúčový bod,“ myslí si Gašparík. „Deväťdesiat minút sme mali hru pod kontrolou, takto sme smutní,“ dodal kouč Spartaka. Tréner Weiss kontrovali. „Vytrestali sa sami, lebo zdržovali.“ Slovan má stále pred Trnavou náskok siedmich bodov. Do konca súťaže zostáva ešte osem zápasov. VIDEO: Kenan Bajrič reaguje po zápase Slovan - Trnava

„Nechcem povedať, že je rozhodnuté o titule. Mohli sme ich však dostať pod obrovský tlak a celé Slovensko by si to pozrelo,“ myslí si Gašparík. Bolo to tradičné derby. Plné emócii, vzájomných urážok, strkaníc. „Toto je jediný zápas na Slovensku, kde sa dejú takéto veci. Emócia bola na hrane a niekde až za hranou,“ doplnil Gašparík.

Totálna hmla Trénerovi Weissovi sa derby páčilo. „Chrabrosť a bojovnosť a fantastická atmosféra. Takto si predstavujem ligový zápas. Výborné, tak to má byť. Je to ako Sparta a Slavia v Česku. Nie sme v Národnom divadle,“ dodal tréner Slovana. V jeden okamih prvého polčasu nastala hmla. Totálna. Hustá. Nebolo nič vidieť. Zapáchala pyrotechnika. Ultras fanúšikovia Slovana si to opäť neodpustili. „Žiadame fanúšikov, aby nepoužívali pyrotechniku. Zápas by mohol byť aj zrušený,“ upozorňoval hlásateľ. Nehralo sa asi päť minút. Na ihrisku sa dovtedy nič extra nedialo a fanúšikovia Slovana združujúci sa za bránou pútali pozornosť. Trebárs chodili hromadne z jednej strany tribúny na druhú. Hlásateľ upozorňoval fanúšikov oboch strán márne, pyrotechniku používali oba tábory. V 35. minúte chuligáni Slovana podpálili šále a tričká s logom Trnavy, ktoré mali zavesené na šnúre.

Slovan mal po polhodine prvú vážnu šancu, ale Rahim Ibrahim ani Róbert Mak neboli úspešní. Výborne zakročil trnavský brankár Žiga Frelih i stopér Lukáš Štetina. Mak nepremenil ani ďalšiu veľkú šancu, keď nastrelil žrď. Slovan bol aj v oslabení aktívnejší a mal v prevahu. V 11. kole Niké ligy prišlo do Trnavy 13 583 divákov, čo je stále rekord sezóny. Posledné derby sledovalo v nedeľu na bratislavskom Tehelnom poli 11 644 ľudí. Pred dvoma týždňami ich prišlo 12 894. Tabuľky Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 24 16 5 3 52 : 28 53 R V P R R 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 24 13 7 4 43 : 23 46 P R V P R 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 24 12 10 2 36 : 19 46 R R V R R 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 24 9 9 6 36 : 24 36 V R V R R 5 FC KOŠICE FC KOŠICE 24 8 8 8 34 : 28 32 V P V P V 6 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 24 7 10 7 31 : 30 31 P R R R V Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

