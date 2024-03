Po vyše dvoch týždňoch sa Slovan a Trnava stretávajú opäť. Tentoraz v rámci 2. kola nadstavby. Tradičné slovenské derby sa začína o 17:30.



Slovan je v tabuľke prvý, na konte má 60 bodov, pred druhou Žilinou 16-bodový náskok a zápas k dobru. Belasí nazbierali na jar v lige plný počet bodov, všetkých päť duelov vyhrali. Naposledy zdolali Ružomberok 1:0. Vypadli však zo Slovnaft Cupu, keď vo štvrťfinále podľahli Podbrezovej 1:3.



Trnava figuruje na tretej priečke so ziskom 42 bodov, na druhú Žilinu stráca dva body, no v prípade dnešnej výhry by ju preskočila. Trnavčania získali na jar šesť bodov z pätnástich možných. V minulom kole však jednoznačne porazili D. Stredu 3:0. V Slovnaft Cupe sa nachádzajú medzi najlepšou štvoricou.