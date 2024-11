Weissa potešil návrat Maka a vychválil Strelca: Na Slovensku je útočník číslo jeden

"Robi je potrebný pre toto mužstvo skúsenosťami aj kvalitou. Mal šancu, prihrával a bol z toho vlastný gól do siete súpera," uviedol tréner domácich Vladimír Weiss na adresu Maka, ktorý striedal v 65. minúte.

"Je to dobré, drží to a teší ma, že som bol opäť na ihrisku. Dôležité je, že sme vyhrali. V prvom polčase rozhodla efektivita, šance boli aj v druhom, no úvodný bol oveľa lepší. Pri víťaznom góle tam bol 'Strelo' úplne voľný a mohol mať ten hetrik, bohužiaľ, sa to nepodarilo," opísal Mak, ktorý laboroval so zraneným členkom.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Skalica