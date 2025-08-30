Slovan spoznal rozpis zápasov v Konferenčnej lige. Doma začne proti tímu z Ligue 1

Na snímke hráči Slovana sa tešia z gólu .
Na snímke hráči Slovana sa tešia z gólu .
Ligovú fázu uzavrie tiež doma, proti BK Häcken.

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava spoznali rozpis zápasov v ligovej fáze Konferenčnej ligy.

Svoju púť v tretej najvyššej európskej súťaži začnú na domácom trávniku s francúzskym Racing Štrasburg. Duel sa odohrá 2. októbra o 21.00 h.

Ďalšie dva duely odohrá na ihriskách súperov. Najskôr sa predstaví s AZ Alkmaar, neskôr vo fínskom KuPS Kuopio.

Ďalší domáci duel odohrá 27. novembra o 18.45 h s Rayo Vallecano. Ligovú fázu uzavrie domácim duelom s BK Häcken 18. decembra o 21.00 h.

Rozpis zápasov Slovana v Konferenčnej lige

2. október o 21:00 Slovan Bratislava - Racing Štrasburg

23. október o 21:00 AZ Alkmaar - Slovan Bratislava

6. november o 18:45 KuPS Kuopio - Slovan Bratislava

27. november o 18:45 Slovan Bratislava - Rayo Vallecano

11. december o 18:45 Shkëndija - Slovan Bratislava

18. december o 21:00 Slovan Bratislava - BK Häcken

Konferenčná liga

