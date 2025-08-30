Slovan spoznal rozpis zápasov v Konferenčnej lige. Doma začne proti tímu z Ligue 1

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava spoznali rozpis zápasov v ligovej fáze Konferenčnej ligy.
Svoju púť v tretej najvyššej európskej súťaži začnú na domácom trávniku s francúzskym Racing Štrasburg. Duel sa odohrá 2. októbra o 21.00 h.
Ďalšie dva duely odohrá na ihriskách súperov. Najskôr sa predstaví s AZ Alkmaar, neskôr vo fínskom KuPS Kuopio.
Ďalší domáci duel odohrá 27. novembra o 18.45 h s Rayo Vallecano. Ligovú fázu uzavrie domácim duelom s BK Häcken 18. decembra o 21.00 h.
Rozpis zápasov Slovana v Konferenčnej lige
2. október o 21:00 Slovan Bratislava - Racing Štrasburg
23. október o 21:00 AZ Alkmaar - Slovan Bratislava
6. november o 18:45 KuPS Kuopio - Slovan Bratislava
27. november o 18:45 Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
11. december o 18:45 Shkëndija - Slovan Bratislava
18. december o 21:00 Slovan Bratislava - BK Häcken