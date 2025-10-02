Slovan začína svoju púť vo futbalovej Európe. Zápasy odvysiela Joj Šport

Majster uplynulého ročníka slovenskej najvyššej futbalovej súťaže ŠK Slovan Bratislava odštartuje vo štvrtok večer svoje pôsobenie v ligovej fáze Konferenčnej ligy UEFA.
Belasí vo štvrtok o 21:00 privítajú na Tehelnom poli francúzsky tím Racing Štrasburg.
Priamy prenos odvysiela JOJ Šport aj s predzápasovým štúdiom zo štadióna so začiatkom už od 20:15.
„Sme veľmi radi že na naše obrazovky prinesieme 6 duelov Slovana v ligovej fáze Konferenčnej ligy. Pevne však veríme, že sa belasým podarí postúpiť a tých duelov bude viac,” uviedol šéf JOJ Šport Roman Neuschl.
„Všetky zápasy Slovana odvysielame v lineárnom vysielaní na JOJ Šport. Nebudú nikde uzavreté na uzamknutej platforme, ako na to boli diváci zvyknutí v minulosti,” dodal Neuschl.
Otvárací duel belasých bude komentovať dvojica skúsených komentátorov Karol Jakubovič a Michal Maťašovský.
V štúdiu privíta moderátor Slavo Jurko bývalého hráča Slovana Martina Dobrotku a medzinárodne ostrieľaného bývalého reprezentanta Ľubomíra Moravčíka.
Program ŠK Slovan Bratislava v Konferenčnej lige
Dátum
Čas
Zápas
Výsledok
Detail
Štvrtok 2.10.
21:00
ŠK Slovan Bratislava - Racing Štrasburg
Štvrtok 23.10.
21:00
AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava
Štvrtok 6.11.
18:45
KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava
Štvrtok 27.11.
18:45
ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
Štvrtok 11.12.
18:45
FK Škendija 79 - ŠK Slovan Bratislava
Štvrtok 18.12.
21:00
ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken