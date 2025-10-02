    Slovan začína svoju púť vo futbalovej Európe. Zápasy odvysiela Joj Šport

    Majster uplynulého ročníka slovenskej najvyššej futbalovej súťaže ŠK Slovan Bratislava odštartuje vo štvrtok večer svoje pôsobenie v ligovej fáze Konferenčnej ligy UEFA.

    Belasí vo štvrtok o 21:00 privítajú na Tehelnom poli francúzsky tím Racing Štrasburg.

    Priamy prenos odvysiela JOJ Šport aj s predzápasovým štúdiom zo štadióna so začiatkom už od 20:15.

    „Sme veľmi radi že na naše obrazovky prinesieme 6 duelov Slovana v ligovej fáze Konferenčnej ligy. Pevne však veríme, že sa belasým podarí postúpiť a tých duelov bude viac,” uviedol šéf JOJ Šport Roman Neuschl.

    „Všetky zápasy Slovana odvysielame v lineárnom vysielaní na JOJ Šport. Nebudú nikde uzavreté na uzamknutej platforme, ako na to boli diváci zvyknutí v minulosti,” dodal Neuschl.

    Otvárací duel belasých bude komentovať dvojica skúsených komentátorov Karol Jakubovič a Michal Maťašovský.

    V štúdiu privíta moderátor Slavo Jurko bývalého hráča Slovana Martina Dobrotku a medzinárodne ostrieľaného bývalého reprezentanta Ľubomíra Moravčíka.

    Program ŠK Slovan Bratislava v Konferenčnej lige

    Dátum

    Čas

    Zápas

    Výsledok

    Detail

    Štvrtok 2.10.

    21:00

    ŠK Slovan Bratislava - Racing Štrasburg



    Štvrtok 23.10.

    21:00

    AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava



    Štvrtok 6.11.

    18:45

    KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava



    Štvrtok 27.11.

    18:45

    ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano



    Štvrtok 11.12.

    18:45

    FK Škendija 79 - ŠK Slovan Bratislava

    Štvrtok 18.12.

    21:00

    ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken

