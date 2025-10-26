ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - FC Tatran Prešov dnes, Niké liga LIVE (12. kolo)

ŠK Slovan Bratislava - FC Tatran Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Niké ligy.
ŠK Slovan Bratislava - FC Tatran Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Niké ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|26. okt 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z dohrávky zápasu 12. kola Niké ligy: ŠK Slovan Bratislava - FC Tatran Prešov.

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a FC Tatran Prešov dnes hrajú dohrávku zápasu 12. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - FC Tatran Prešov dnes (Niké Liga LIVE, 12. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Niké liga  2025/2026
26.10.2025 o 18:00
12. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Prešov
Prenos
V 12. kole Niké ligy hostí Slovan Bratislava Tatran Prešov. Stretnutie sa začína o 18:00.

Slovanu patrí 3. priečka so ziskom 21 bodov, no odohral až o tri duely menej, ako vedúca Žilina, ktorá získala 25 bodov. Belasí vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov, zaznamenali tri výhry v rade. V minulom kole zdolali Trnavu 2:0.

Prešov sa nachádza na predposlednom 11. mieste, na konte má 9 bodov. Na desiaty Ružomberok stráca jeden bod, ale odohral o zápas viac. Z uplynulých piatich duelov Prešovčania jeden vyhrali, jeden prehrali a trikrát po sebe remizovali. V minulom kole si body delili s Podbrezovou po výsledku 2:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Príde na štadióny Niké ligy 25-tisíc divákov? Tipni si v Niké!

Blížiace sa kolo našej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa bude niesť v znamení podpory dobrej veci. Projekt Niké liga pomáha prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu tentokrát venuje peniaze združeniu Sloboda zvierat. Za každého diváka na tribúnach prispeje 50 centami. Koľko sa napokon vyzbiera?

Po úvodných neúplných ôsmich kolách je celková návštevnosť 149 745 divákov, čo je priemer 3 327 divákov na zápas. Avšak potiahnuť návštevnosť nahor môže derby Košice – Prešov. V metropole východu sa očakáva návšteva nad 9-tisíc, veď pôjde o prvé derby v najvyššej súťaži po dvanástich rokoch. V Dunajskej Strede očakávajú peknú, možno 6-tisícovú, návštevu na derby o juh proti Komárnu. Zaujímavá konfrontácia sa bude hrať aj v Žiline, kam pricestuje líder z Trnavy a s ním aj veľká skupiny fanúšikov. V Trenčíne zase bude pútať pozornosť prítomnosť majstrovského Slovanu. Rovnako môže divákov na tribúny prilákať forma Michaloviec a Ružomberka.

Dovedna sa preto očakáva 25-tisícová návšteva. Na ňu sa dá aj podať v Niké. Ak sa tak stane, vyjde tiket s kurzom 1,92. Ak nie, tak 1,73.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
6
3
0
21:12
21
V
V
V
R
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
1
3
15:9
16
P
R
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
3
4
18:20
15
V
R
P
V
P
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
4
2
5
12:17
14
V
V
R
R
P
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
5
5
12:18
11
P
R
R
P
V
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
1
6
4
13:17
9
R
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
11
2
1
8
16:26
7
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

