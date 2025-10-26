ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - FC Tatran Prešov dnes, Niké liga LIVE (12. kolo)

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a FC Tatran Prešov dnes hrajú dohrávku zápasu 12. kola Niké ligy.
Slovanu patrí 3. priečka so ziskom 21 bodov, no odohral až o tri duely menej, ako vedúca Žilina, ktorá získala 25 bodov. Belasí vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov, zaznamenali tri výhry v rade. V minulom kole zdolali Trnavu 2:0.
Prešov sa nachádza na predposlednom 11. mieste, na konte má 9 bodov. Na desiaty Ružomberok stráca jeden bod, ale odohral o zápas viac. Z uplynulých piatich duelov Prešovčania jeden vyhrali, jeden prehrali a trikrát po sebe remizovali. V minulom kole si body delili s Podbrezovou po výsledku 2:2.
Blížiace sa kolo našej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa bude niesť v znamení podpory dobrej veci. Projekt Niké liga pomáha prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu tentokrát venuje peniaze združeniu Sloboda zvierat. Za každého diváka na tribúnach prispeje 50 centami. Koľko sa napokon vyzbiera?
Po úvodných neúplných ôsmich kolách je celková návštevnosť 149 745 divákov, čo je priemer 3 327 divákov na zápas. Avšak potiahnuť návštevnosť nahor môže derby Košice – Prešov. V metropole východu sa očakáva návšteva nad 9-tisíc, veď pôjde o prvé derby v najvyššej súťaži po dvanástich rokoch. V Dunajskej Strede očakávajú peknú, možno 6-tisícovú, návštevu na derby o juh proti Komárnu. Zaujímavá konfrontácia sa bude hrať aj v Žiline, kam pricestuje líder z Trnavy a s ním aj veľká skupiny fanúšikov. V Trenčíne zase bude pútať pozornosť prítomnosť majstrovského Slovanu. Rovnako môže divákov na tribúny prilákať forma Michaloviec a Ružomberka.
Dovedna sa preto očakáva 25-tisícová návšteva. Na ňu sa dá aj podať v Niké. Ak sa tak stane, vyjde tiket s kurzom 1,92. Ak nie, tak 1,73.