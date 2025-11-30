ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (16. kolo)

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas 16. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce dnes (Niké Liga LIVE, 16. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
30.11.2025 o 15:30
16. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Prenos
V 16. kole Niké ligy hostí ŠK Slovan Bratislava mužstvo MFK Zemplín Michalovce. Úvodný výkop je naplánovaný na 15:30.
Slovan sa nachádza na 2. mieste, na konte má 33 bodov, na vedúcu Žilinu stráca jeden bod, ale odohral o zápas menej. Belasí vyhrali štyri duely v rade, naposledy zvíťazili na ihrisku Skalice 1:0 gólom Šporara zo 41. minúty.
Michalovciam patrí 5. priečka so ziskom 22 bodov. Na štvrtú Trnavu majú manko sedem bodov. Michalovčania mali slabšie obdobie, keď v štyroch zápasoch získali iba jeden bod, no v minulom kole sa im podarilo bodovať naplno, keď zdolali Ružomberok 4:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
9
5
2
30:12
32
V
R
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
9
2
4
28:14
29
V
V
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
6
4
5
25:23
22
V
P
R
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
4
7
5
19:24
19
V
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
5
3
8
18:26
18
P
V
P
R
P
9
AS TrenčínAS Trenčín
16
5
1
10
14:31
16
P
P
V
P
P
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
15
3
4
8
16:24
13
R
P
P
R
R
11
MFK SkalicaMFK Skalica
16
2
6
8
14:24
12
P
P
P
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body