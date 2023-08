Slovan doma nestačil na Maccabi Haifa. Odveta v Izraeli bude poriadne náročná

/zdroj: RTVS/

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Dnes to bol výborný futbal. Haifa potvrdila svoju kvalitu, no my sme odohrali tiež dobrý zápas. Som hrdý na mužstvo, hráči odviedli skvelú prácu proti kvalitnému súperovi. Brankár Borjan nás podržal vo viacerých situáciách a som rád, že ho máme. Čaká nás tam divácke peklo, no pôjdeme s cieľom vyhrať a pokúsime sa o zázrak."

Juraj Kucka, strelec gólu Slovana: "Bol to dobrý zápas. Oni majú veľkú kvalitu, no škoda takýchto dvoch gólov, ktoré sme dostali. Máme však na čom stavať a môžeme byť viac efektívnejší. Ideme tam zabojovať."