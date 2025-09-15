Šporar? Neviem, aký mám mať názor, čuduje sa expert. Hetrik Ukrajinca sa Slovanu málil

BRATISLAVA. Dávid Strelec absolvoval cez víkend premiéru v drese Middlesbrough v druhej najvyššej anglickej lige.
Nastúpil do druhého polčasu v dueli 5. kola Championship proti Prestonu (2:2). Do hry vstúpil za stavu 0:1, pričom po príchode na trávnik oživil hru.
„Dávid je výborný hráč, ktorý má okolo seba auru,“ povedal o ňom po stretnutí kouč Middlesbrough Rob Edwards.
Ide o druhý prestup Strelca z bratislavského Slovana. Tentokrát ide o lepšie premyslenú zmenu, pričom slovenský útočník je vyzretejší, silnejší a skúsenejší.
Práve skúsenosťami ho najnovšie v Slovane nahradil 31-ročný Andraž Šporar. Slovinský útočník zažil v minulosti v belasých farbách najúspešnejšie obdobie vo svojej kariére.
Nedopadlo to podľa predstáv
Koncom uplynulého desaťročia bol miláčikom bratislavského publika, keď za Slovan strelil dohromady 60 gólov v priebehu dva a pol roka.
Prestúpil do Sportingu Lisabon, kde však pre silnú konkurenciu neoslnil. Portugalský klub ho poslal na hosťovania do Bragy či anglického Middlesbrough, kde v súčasnosti pôsobí Strelec.
„Šporar mal v Anglicku vydarené obdobie v čase Vianoc. Dal tri góly v troch zápasoch v rade. Fanúšikovia si ho obľúbili," tvrdí pre Sportnet britský novinár Dominic Shaw z The Northern Echo.
Šporar strelil v drese Boro osem gólov v 35 ligových stretnutiach, pričom väčšinu z nich v prvej polovici sezóny.
„V druhej stratil formu," vraví novinár a vysvetľuje: „Aj keď jeho pôsobenie nebolo veľmi úspešné, ukázal, že má talent. Bolo sklamanie na oboch stranách, že jeho hosťovanie nedopadlo podľa predstáv."
Moravčík: Reprezentant musí mať kvalitu
Keď sa v lete 2022 vrátil do Portugalska, klub ho predal Panathinaikosu Atény za 3,5 milióna eur, čiže za polovičnú cenu, za akú smeroval zo Slovana.
Počas prvej sezóny v Grécku to vyzeralo, že našiel formu, no už v druhom ročníku vypadol zo základnej zostavy aj pre problémy so zraneniami.
V januári tohto roka mal o neho záujem španielsky Leganés, nakoniec však zamieril do Turecka za 750-tisíc eur, kde strávil len polrok a Alanyaspor s ním krátko pred návratom na Slovensko predčasne rozviazal zmluvu.
„Šporar? Neviem, aký mám mať na to názor. Nevidel som ho, odkedy odišiel," zamyslel sa v podcaste Futbalnet bývalý slovenský reprezentant a odchovanec Slovana Bratislava Marián Zeman.
„Keď hrá niekto za (slovinskú) reprezentáciu, tak musí mať kvalitu," odpovedal mu ďalší bývalý reprezentant Ľubomír Moravčík.
Ani hetrik nestačil
Dvojica expertov riešila otázku, kto lepšie nahradí Strelca. Andraž Šporar alebo Mykola Kucharevič?
Ukrajinec strelil v posledných dvoch dueloch Slovana štyri góly. Tri do siete Košíc, jeden Žiline.
„Veľmi sa mi páčil Kucharevič. Najmä keď naskočil v Prešove, aj jeho hetrik. Bude to zaujímavý hráč," tvrdí Moravčík. „Je to taký šestnástkový futbalista," dodal Zeman, pričom naráža na inú typológiu hráča oproti Strelcovi.
Napriek hetriku proti Košiciam nedostal šancu v základe proti Žiline, kde skóroval ako striedajúci hráč. „Čísla sú pre útočníka dôležité, ale myslím si, že vie hrať ešte lepšie, a to napriek tomu, že dal tri góly," zhodnotil jeho výkon asistent trénera Slovana Boris Kitka.
„To, že bol v šestnástke v priestoroch, v ktorých mal byť, bolo plus. Verím, že ho tieto tri góly budú motivovať ďalej. Bol to fajn výkon, ale má potenciál hrať ešte lepšie," zdôraznil kouč.
Vyšší, mladší a možno hladnejší
Obaja sú vysokí útočníci. Kucharevič meria 193 centimetrov, Šporar 186 centimetrov. Ukrajinec je však o sedem rokov mladší a je pod štvorročnou zmluvou, zatiaľ čo má Slovinec kontrakt do leta 2027.
Šporar je však dlhoročný reprezentant, zatiaľ čo Kucharevič ešte pozvánku do ukrajinského národného tímu nedostal.
„Viem, že očakávania sú obrovské, ale som na to pripravený," tvrdil počas reprezentačnej prestávky Šporar pre slovinské médiá.
Kucharevič je možno hladnejší po úspechu, keďže doposiaľ v kariére nezaznamenal väčší triumf, zatiaľ čo Šporar zdvihol nad hlavu už dvanásť trofejí.
Slovan má v súčasnosti kvalitou dvoch vyrovnaných útočníkov, ktorí medzi sebou budú bojovať o post jednotky v Slovane.