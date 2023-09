Neuveriteľný záver na Slovane! Podbrezová najskôr otočila skóre, ale nakoniec nemá ani bod

Vladimír Weiss, tréner Slovana: "Postavili sme zostavu, ktorá mala zastaviť ich krátke prihrávky. Čiastočne sa nám to podarilo, aj keď na oko diváka bola Podbrezová lepšia. Boli momenty, kde sme boli horší a dali sme gól a boli aj také, kde sme boli lepší a gól sme nedali. Po prehre v Európskej lige bola situácia ťažká, hráči išli na dno svojich síl a zvrátili neuveriteľný zápas, som na nich hrdý. Trocha som sa nechal uniesť ohľadom fanúšikov, ospravedlňujem sa za to, mužstvo však treba podporiť aj keď sa nedarí. Verím, že budú fandiť ďalej, ale dá sa to aj slušne."

Guram Kašia, kapitán a strelec druhého gólu Slovana: "Nakoniec to dopadlo dobre, ale malo to byť lepšie. Mali sme za sebou náročný zápas, cestovanie a ťažké nohy. Pred prvým inkasovaným gólom sme nevyužili dve šance a asi zapracovala karma. Góly nedávam tak často, takže ma to veľmi teší."

Roman Skurhavý, tréner Podbrezovej: "Bol to emočne náročný zápas. Pre Slovan neoblo ľahké skoncentrovať sa po štvrtkovom stretnutí a chceli sme to využiť. Boli sme lepší na väčšine ihriska, nešla nám však koncovka. V závere som spoznal, že niektoré veci fungujú pod tlakom inak. Slovan mal dobrú štandardku a potom prišlo jediné rozohranie na brankára, ktoré so v Podbrezovej zažil. Tomuto sa musíme vyhnúť."

Marek Kristián Bartoš, strelec druhého gólu Podbrezovej: "Som veľmi hrdý na tento tím, do 90. minúty sme boli vo všetkom lepší ako Slovan. Neviem, čo sa stalo v závere, musím si to ešte prejsť. Možno sme už oslavovali víťazstvo predčasne. Pripravili sme sa oň sami. Čo sa týka gólu, len som nastavil hlavu, dostal som výborný center."