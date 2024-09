Slovensko s dvomi celkami v mládežníckej Lige majstrov. Aký je program Slovana a Trenčína?

BRATISLAVA. Začiatok futbalovej Ligy majstrov so sebou každoročne prináša aj začiatok mládežníckej verzie najprestížnejšieho klubového pohára v Európe.

Istotu účasti mal víťaz slovenskej ligy do 19 rokov AS Trenčín. Vďaka postupu Slovana Bratislava do hlavnej fázy bude mať Slovensko v mládežníckej LM po prvý raz v histórii dvoch zástupcov.

Mládežnícka súťaž bude mať v tejto sezóne väčší počet účastníkov, než kedykoľvek predtým. Podobne ako doteraz, aj po novom bude mať mládežnícka LM dve vetvy.