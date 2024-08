ONLINE: APOEL Nikózia - ŠK Slovan Bratislava dnes, Liga majstrov (3. predkolo - odveta) LIVE

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa dnes o 19:00 predstavia v Nikózii proti miestnemu APOELu. Čaká ich odvetný súboj 3. predkola Ligy majstrov.



V prvom dueli na Tehelnom poli Slovan zvíťazil 2:0. V 74. minúte si po prihrávke Barseghjana strelil vlastný gól Petrovič, gólovú bodku dal v 90. minúte Mak.



Na odvetu vycestovali belasí v plnom zložení, s výnimkou zraneného Pauscheka.



Vladimír Weiss st. k zápasu povedal: "Situáciu vnímam triezvo. Niektorí po prvom zápase už možno oslavovali, no som nohami pri zemi, a verím, že aj mužstvo. APOEL u nás neukázal, čo vie, dokáže hrať lepšie i ofenzívnejšie, čo v utorok určite aj bude. Zároveň však bude hrať to, čo mu my dovolíme, a ako budeme nebezpeční. Nemôžeme len brániť. Zápas bude aj o našej disciplíne a sebavedomí na lopte i o kvalite súpera, ktorý bude mať v podobe publika tú výhodu, ktorú sme mali my doma."