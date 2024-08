VAR aj úžasná strela Maka. Slovan je opäť bližšie k svojmu snu

/zdroj: STVR/

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Bol to ťažký zápas so súperom, ktorý je veľmi silný na lopte, čo dokázal, aj keď si nevypracoval veľké šance. My sme boli trpezliví a pozorní v obrane. je o dobrý výsledok, ale všetko je otvorené. Tam budeme bojovať o život, oni kvalitu majú a tam budú mať aj takú kulisu ako my tu."

Róbert Mak, strelec druhého gólu Slovana: "Bolo trošku sklamanie, že som nehral od začiatku, ale cítil som, že keď dnes nastúpim dám gól. Mohol som dať aj dva, ale podaril sa ten prvý a vyšlo to nádherne. Pred vypredaním štadiónom doma je to niečo špeciálne."