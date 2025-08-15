ONLINE: ŠK Slovan Bratislava B - FK Inter Bratislava dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 4. kolo)

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B a FK Inter Bratislava dnes hrajú zápas 4. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava B - FK Inter Bratislava (II. liga, MONACObet liga, 4. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
15.08.2025 o 17:00
4. kolo
Slovan Bratislava U21
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Inter Bratislava
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 4. kola MONACObet ligy, ŠK Slovan Bratislava U21 hostí FK Inter Bratislava. Úvodný výkop je naplánovaný na 17:00.
Slovan figuruje po troch odohraných kolách na 7. mieste, na konte má za dve remízy a jednu výhru 5 bodov, belasí teda ešte túto sezónu neprehrali. V minulom kole zdolali nováčika Lehotu pod Vtáčnikom 3:2.
Inter sa nachádza na 14. priečke, doposiaľ získal 1 bod za minulotýždňovú remízu 1:1 s Považskou Bystricou. Predtým Inter podľahol 1:2 Liptovskému Mikulášu aj Zlatým Moravciam.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
2
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
3
2
1
0
8:5
7
V
R
V
3
FC PetržalkaFC Petržalka
3
2
1
0
4:1
7
V
V
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
3
2
0
1
7:5
6
P
V
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
3
1
2
0
5:4
5
R
R
V
6
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
1
2
0
4:3
5
V
R
R
7
MFK ZvolenMFK Zvolen
3
1
2
0
4:3
5
R
V
R
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
4:2
4
V
P
R
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
4:4
4
P
V
R
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
3
1
1
1
3:3
4
R
P
V
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
0
2
4:8
3
P
P
V
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
3
1
0
2
4:6
3
P
V
P
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
3
0
2
1
3:5
2
R
P
R
14
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
3
0
1
2
3:5
1
R
P
P
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
3
0
1
2
2:5
1
R
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body