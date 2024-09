Odchovanec Slovana hviezdil. Zaspomínal si na otca, chce spraviť skok do reprezentácie

V zápase 6. kola tamojšej Jupiler League sa gólovo presadil už v druhej minúte do siete Beerschot VA, ktorý vedie holandská legenda Dirk Kuyt.

„Cez Dender by som mohol urobiť skok do národného tímu,” citoval pozápasové slová odchovancu Slovana portál Het Belang van Limburg.

„Prestúpil som z Beverenu do Denderu, aby som mohol hrať na najvyššej úrovni. To zvyšuje moje šance na povolanie do národného tímu,” priznal.