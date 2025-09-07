ONLINE: Slávia TU Košice - MŠK Považská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 7. kolo)

KOŠICE. Futbalisti Slávia TU Košice a MŠK Považská Bystrica dnes hrajú zápas 7. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slávia TU Košice - MŠK Považská Bystrica (II. liga, MONACObet liga, 7. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
07.09.2025 o 11:00
7. kolo
TU Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Považská Bystrica
Prenos
Proti sebe sa postavia tímy, ktoré sú namočené v zostupových vodách.
Slávia TU Košice sa ako nováčik dočká prvého domáceho zápasu po úpravách ihriska a štadióna. Východniari zo šiestich duelov získali doposiaľ len dva body pri skóre 7:15, za čo im patrí posledná 16. priečka. Naposledy prehrali v Pohroní vysoko 1:4.
Považská Bystrica je na tom o čosi lepšie. Priebežne je na 14. mieste s piatimi bodmi (skóre 6:11). Vyhrala hneď v prvom kole, no následne sa z triumfu netešila. Minulý víkend viedla doma proti Liptovskému Mikulášu v 19. minúte 2:0, o tri body prišla v 89. minúte vyrovnaním na 2:2.
Vážení diváci, vitajte pri textovom online prenose zo zápasu 7. kola MONACObet ligy medzi Slávia TU Košice a MŠK Považská Bystrica.
Stretnutie sa začne o 11:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
5
2
0
14:6
17
R
V
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
4
2
1
17:12
14
V
R
V
R
P
3
MFK ZvolenMFK Zvolen
7
3
4
0
14:8
13
R
R
V
V
R
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
7
3
2
2
13:8
11
P
V
V
R
V
5
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
3
2
2
8:7
11
V
R
V
V
R
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
6
3
2
1
9:6
11
V
P
R
V
V
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
1
3
13:14
10
P
V
R
V
P
8
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
2
3
1
12:8
9
P
V
R
R
R
9
FC PetržalkaFC Petržalka
6
2
3
1
8:6
9
R
R
P
V
V
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
7
2
2
3
10:12
8
P
R
V
R
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
7:10
7
P
P
V
P
V
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
7
1
2
4
10:15
5
V
P
P
P
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
7
1
0
6
9:18
3
V
P
P
P
P
16
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body