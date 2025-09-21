ONLINE: Slávia TU Košice - ŠK Slovan Bratislava B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 9. kolo)

KOŠICE. Futbalisti Slávia TU Košice a ŠK Slovan Bratislava B dnes hrajú zápas 9. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: Slávia TU Košice - ŠK Slovan Bratislava B (II. liga, MONACObet liga, 9. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
21.09.2025 o 11:00
9. kolo
TU Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava U21
Prenos
V 9. kole MONACObet ligy hostí Slávia TU Košice mužstvo ŠK Slovan Bratislava U21. Stretnutie sa začína o 11:00.
Slávia sa nachádza na 14. mieste, na konte má 5 bodov. Na konte má jednu výhru, tú dosiahla práve v minulom kole, keď po góloch Hasaja a Hibu zvíťazila nad posledným Púchovom 2:0.
Slovanu U21 patrí 12. priečka so ziskom 8 bodov. Belasí vyhrali dva z uplynulých piatich duelov, v minulom kole prehrali na pôde Liptovského Mikuláša 1:2. Gól Slovana zaznamenal v 73. minúte Lichý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
7
2
0
21:7
23
V
V
R
V
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
9
5
3
1
15:7
18
V
V
V
R
R
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
5
2
2
19:14
17
P
V
V
R
V
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
9
4
4
1
16:11
16
V
P
R
R
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
8
4
3
1
18:10
15
V
V
P
V
R
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
9
4
2
3
12:10
14
V
P
V
R
V
7
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
9
3
3
3
10:11
12
P
R
P
V
P
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
9
3
2
4
17:14
11
P
P
P
V
V
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
9
3
2
4
13:15
11
P
V
P
R
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
8
3
1
4
11:13
10
V
P
P
P
V
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
3
1
5
14:21
10
P
P
P
V
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
9
2
1
6
13:21
7
V
R
V
P
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
7
1
2
4
9:15
5
V
P
P
R
R
15
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
7
1
2
4
7:14
5
P
R
P
P
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
9
1
2
6
10:21
5
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body