Slavia je sklamaná z vypadnutia. Do zápasu sme vstúpili zle, vraví Schranz

"Pôvodne som chcel otočiť hru, no zbadal som, že je tam aj útočník, tak som sa rozhodol nahrávať inak. Stretli sa mi myšlienky a potom som sa ešte kopol do nohy. Všetko bolo zle, prehru beriem na seba," nešetril sebakritikou po zápase nešťastný brankár pre české médiá.

"Do zápasu sme vstúpili zle, dostali sme rýchly gól po našej chybe, ale to k futbalu patrí. Oklepali sme sa a vrátili do zápasu, z oboch strán to bolo dosť opatrné. Bola cítiť vážnosť duelu, že je to rozhodujúci súboj a sme v tejto súťaži už dosť ďaleko.

Myslím si, že sme mali málo šancí a spravili niekoľko chýb, čo nás asi stále postup. Ale ako vravím, aj taký je futbal.

Myslím si, že môžeme mať hlavy zdvihnuté, rozdali sme si to férovo, no Feyenoord mal v odvete, bohužiaľ, viac šťastia," poznamenal Schranz v rozhovore pre oficiálny web Slavie.