Zo zranení na vrchol. Schranzov rok plný kontrastov má majstrovskú bodku

PRAHA. Futbalisti pražskej Slavie sa vrátili na český trón po štyroch rokoch. K zisku ôsmeho titulu vršovického klubu v ére samostatnosti prispel aj slovenský reprezentačný krídelník Ivan Schranz, pre ktorého to bola prvá majstrovská trofej v kariére. Na konte mal predtým iba dva pohárové triumfy - cyperský s AEL Limassol (2019) a český so Slaviou z roku 2023. „Zošívaní“ počas celej sezóny vládli najvyššej českej súťaži a zisk titulu spečatili v sobotu po hladkom víťazstve 5:0 na pôde Sigmy Olomouc v prvom nadstavbovom kole, teda štyri kolá pred koncom ročníka.

Pozápasová cesta z Hanej domov bola príjemná. „A hlavne veselá... Po zápase sme mali pristavený vlak, v ktorom sa konala taká malá akcia hráčov s najbližším vedením a zamestnancami klubu. Po príchode do Prahy nás na štadióne privítali naši fanúšikovia, neskôr sme sa presunuli do podnikov, kde sa to pomaly rozptýlilo,“ poodhalil priebeh prvých osláv pre TASR Schranz. Tridsaťjedenročný najlepší strelec ME 2024 prežíval po zisku titulu obrovskú úľavu. „Pocity sú skvelé, veľmi sa tešíme. Je to úľava aj z toho dôvodu, že je to môj prvý titul. Mali sme dlho veľký náskok a myslím si, že sme si boli viac-menej istí, že sa nám ho podarí získať. Otázka bola, kedy ho spečatíme. Sme radi, že sa to podarilo už v predstihu a mohli sme si užiť oslavy.“

Schranz odohral v končiacom sa ročníku 18 zápasov, strelil jeden gól. Viac štartov mu znemožnili zdravotné problémy najmä v jesennej časti, pár duelov vynechal aj na jar. „Leto pritom bolo ako z ríše snov. Darilo sa mne aj tímu na ME v Nemecku, no potom ma začali trápiť zranenia. Na jeseň som pauzoval skoro dva mesiace a potom som sa do toho dlho dostával. Aj teraz na jar ma trošku potrápili nejaké drobnosti, celkovo to bola z osobného pohľadu rozháraná sezóna. Chcel som odohrať viac zápasov, ale tento rok to na mňa prišlo a zranenia mi to trošku pokazili. Z tímového hľadiska to však bola krásna sezóna. Chlapci hrali skvele a výsledkom je titul,“ poznamenal Schranz, ktorý venoval čerstvý úspech svojej rodine a najbližším.