V Prahe skandovali UEFA – mafia. Objav dal dva góly, Schranz mohol byť hrdinom

BRATISLAVA. Pražská Slavia sa predstavila v hlavnej fáze Ligy majstrov po šiestich rokoch.
V súboji s jedným zo štyroch nováčikov súťaže, nórskym majstrom Bodö/Glimt vyhrávala už 2:0, no napokon sa musela uspokojiť s remízou 2:2.
Ak by striedajúci Ivan Schranz premenil v nadstavenom čase vyloženú šancu, bolo by to prvé víťazstvo Slavie v LM od roku 2007, kedy pražský tím v skupinovej fáze zdolal Steauu Bukurešť.
Z druhej ligy do Ligy majstrov
Oba góly domácich vsietil Youssoupha Mbodji, 21-ročný ľavý obranca zo Senegalu. Prišiel z druholigovej Jihlavy za 30 miliónov českých korún a za Slaviu odohral pred utorňajším zápasom iba jedinú minútu.
Proti Nórom tréner Jindřich Trpišovský zariskoval a zaradil ho do základnej zostavy.
Mbodji dal oba góly podobným štýlom: krásne nabehol na center Lukáša Provoda a pri ľavej žrdi z bezprostrednej blízkosti skóroval.
„Je to obdivuhodné, krásny príbeh,“ chválil Senegalčana Trpišovský. „Spravil presne to, čo sme chceli. Chceli sme sa dostať pred bránu cez priestor pravého obrancu a on to skvelo zavrel. Fenomenálne,“ doplnil tréner.
Pri jeho angažovaní vyzdvihoval Mbodjiho dynamiku, akceleráciu a futbalovosť.
„Má obrovský potenciál, preto sme ho brali. Myslím si, že bude mať veľkú kariéru,“ vravel po zápase s nórskym majstrom Trpišovský.
VAR dvakrát v akcii
V zápase skúmal VAR dve situácie v pokutovom území. Na konci prvého polčasu sa domáci nádejali, že by mohli kopať penaltu po ruke hosťujúceho hráča. VAR situáciu dlho preveroval, za ten čas ju skúmali na tablete aj realizačné tímy.
„Jasná ruka,“ dalo sa odčítať z pier trénera Trpišovského.
Predchádzal jej však faul Tomáša Chorého a tak sa napokon penalta nekopala.
Zaplnený Eden dal najavo svoju nespokojnosť skandovaním „UEFA – mafia“.
VIDEO: Zostrih zápasu Slavia Praha - Bodö/Glimt
Svojská kritika na adresu Európskej futbalovej únie zaznela aj pri druhej intervencii VAR-u.
Tentoraz sa vyhodnocovala situácia pred domácim brankárom. Mbodji išiel do riskantného súboja s Danielom Bassim a rozhodca to posúdil ako faul.
Diváci sa znovu búrili, avšak onedlho už vyvolávali meno Jindřicha Staněka. Brankár Slavie totiž pokutový kop Kaspera Høgha chytil.
„On síce nešiel po loptu a nejako sa schovával, ale dúfal som, že práve on bude kopať. Mali sme ho prečítaného, všetky jedenástky až na jednu umiestnil doľava,“ opisoval brankár Slavie.
Slzy v očiach
Domáci mali zápas výborne rozohratý, avšak štyri minúty po druhom góle inkasovali po rýchlom protiútoku.
Nóri sa kontaktným gólom Daniela Bassiho vrátili do zápasu, ale Slavia tiež mohla rozhodnúť. V záverečnej štvrťhodine predviedol pražský tím totálny futbal, Provod trafil brvno, pri ďalších šanciach čaroval brankár Chajkin.
Slavia mala až 26 streleckých príležitostí, Bodø dvanásť.
Obaja brankári predviedli výnimočný výkon, Staněk chytil v 90. minúte tutovku, lenže odrazenú loptu napálil z prvej Sondre Brunstad Fet a vyrovnal.
V ôsmej minúte pridaného času poslal na ihrisko domáci tréner Muhammada Chama aj Ivana Schranza.
Mohli sa stať hrdinami: v samom závere práve Cham vysunul ideálnou kolmicou Schranza, jeho pokus však zlikvidoval brankár Chajkin.
„Ivan priťahuje tieto situácie a vo veľa zápasoch nám pomohol. Dnes mu to nevyšlo, je to škoda, lebo stopercentne sme si zaslúžili vyhrať,“ vravel pred televíznymi kamerami kapitán Slavie Lukáš Provod.
Zvolili ho za muža zápasu, ale mal slzy v očiach.
„Je to obrovské sklamanie. Myslím si, že už sme dostatočne veľký tím, aby sme také zápasy zvládali,“ poznamenal.
„Som však na chlapcov strašne hrdý. Pre mnohých z nich to bola premiéra v Lige majstrov a zvládli to fantasticky,“ dodal.