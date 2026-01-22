Slavia hrala odvážne a získala rešpekt. Barcelona sa pohybovala na tenkom ľade

Španielske médiá ocenili futbalistov pražskej Slavie za to, že napriek takmer šesťtýždňovej zimnej prestávke odohrali zápas s Barcelonou vo vysokom tempe a narobili favoritovi problémy.
Českí šampióni v stredajšom dueli 7. kola Ligy majstrov napokon doma podľahli katalánskemu veľkoklubu 2:4, podľa novinárov ale predviedli odvážny výkon.
Slavia viedla od 10. minúty po góle Vasila Kušeja, potom dvoma gólmi otočil stav Fermín López. Pražania ešte do pauzy vyrovnali po vlastnom góle Roberta Lewandowského, ale v druhej polovici rozhodli striedajúci Dani Olmo a Lewandowski.
"Barcelona sa pohybovala na tenkom ľade, ale napokon sa jej podarilo Slaviu zdolať a udržala šancu na elitnú osmičku a priamy postup do osemfinále," napísal denník AS.
VIDEO: Zostrih zápasu Slavia - Barcelona
Úradujúci španielski šampióni sú v spoločnej tabuľke 36 mužstiev na deviatom mieste, do play off prejde 24 tímov. Slavii patrí 34. pozícia bez šance na postup.
"Barca v Prahe nezmrzla, víťazstvom si ale iba splnila povinnosť. V obrane bola krehká, čoho Slavia dokázala využiť. Vylepšenie skóre v boji o najlepšiu osmičku sa teda nekonalo, "zhrnul list Mundo Deportivo.
Podľa novinárov nebolo poznať, že by Pražanom chýbala po zimnej príprave herná prax. "Intenzitu Slavie, ktorá pritom nehrala súťažný zápas viac ako mesiac, pocítila Barcelona od samého začiatku. Český tím ju dostal v prvom polčase do vážnych ťažkostí, "uviedol AS.
"Slavia hrala odvážne a s veľkou energiou, aj keď pred zimnou pauzou nastúpila k poslednému stretnutiu 13. decembra. Lepšie zbierala odrazené lopty, využívala straty Barcy a okamžite chodila do rýchlych protiútokov. Sily jej došli až po zmene strán, keď favorit predsa len rozhodol, "doplnil denník El País.