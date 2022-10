Slavia prežila klinickú smrť. Brankára takmer trafila plná fľaša: Absurdné

"Išlo mi to na hlavu, bola to jednoduchá situácia. Trafil som hráča, ten si to tam zrazil. Užil som si to veľmi, objímalo ma snáď dvadsať ľudí.

Takú oslavu som mal vymyslenú už pred zápasom, akurát tam boli dva banery, musel som ich prekonať, ale zvládol som to," povedal Lingr o gólovej situácii pre isport.cz.

"Prežili sme klinickú smrť. Dnes nevyhrať, tak už sa vlastne o nič nehrá," vyhlásil brankár Ondřej Kolář, ktorý si udržal čisté konto a najmä na konci duelu podržal svoj tím kľúčovými zákrokmi.

Vyhýbať sa musel aj predmetom, kúsok od neho dopadla počas duelu fľaša.