Asi si chceli vyskúšať náš trávnik, hneval sa Chorý na zdržovanie. Tréner čakal viac

Zmrzlý urobil chybu pri penalte a vie to, ale veľmi sa mi páčilo, ako to chcel svojou aktivitou zvrátiť. Keď nerobíte toľko rotácií, je to pre hráčov zložitejšie, ale od prvej minúty druhej polovice im to už šlo," citoval Trpišovského portál isport.cz.

Zápas "poznačilo" 38 faulov, 11 žltých kariet a vylúčenie holandského obrancu Youriho Baasa v 75. minúte.

Chorý: Asi si chceli vyskúšať trávnik

"Asi si chceli vyskúšať náš trávnik, dobre sa im tu ležalo. Myslel som si, že budú chcieť zvíťaziť, hrať futbal a nie zdržiavať. Fakt to vo mne chvíľami hrozne vrelo. Keby to šlo, vezmem štyroch z nich na chrbát a z ihriska ich vynesiem sám," hneval sa Chorý.

"Ťažko to komentovať. Prišlo mi, že keď sme faulovali my, bola to hneď žltá. Zato keď oni, tak nebola. Ale na to by som sa nevyhováral," dodal stredopoliar David Douděra.