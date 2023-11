Škriniar nechce hrať na remízu. Tlak bude veľký, chceme tri body, vraví

Národný tím nestačil v J-skupine len na superfavorita Portugalsko a bod v dueli s Islandom sa tak môže javiť ako samozrejmosť. "Tlak bude väčší, ľudia to berú tak, že nám stačí bod a je to doma. Bolo by skvelé, keby sa to podarilo pred plným štadiónom," povedal Škriniar.

Island príde na Tehelné pole bojovať o udržanie matematickej možnosti na postup, na to však potrebuje tri body. Dvadsaťosemročný stopér sa chce však sústrediť najmä na výkon svojho tímu, víťazstvo má podľa neho vo vlastných rukách.

"Ten prvý zápas bol naozaj ťažký, ale ani my sme nepodali optimálny výkon. Veľa lôpt sme strácali a z toho mali oni brejky. Toho sa musíme vyvarovať a verím, že to zvládneme," povedal obranca Paríža Saint-Germain.