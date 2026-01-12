Škótsky fanúšik ide do väzenia. Po hráčovi svojho tímu hodil sedadlo

Futbalového fanúšika, ktorý počas zápasu škótskej futbalovej Premiership spôsobil hráčovi svojho obľúbeného tímu zranenie po tom, čo hodil na ihrisko časť sedadla, odsúdili v pondelok na 18 mesiacov väzenia.
Tridsaťdvaročný David Gowans hodil predmet na hraciu plochu po ligovom zápase medzi Aberdeenom a Dundee United, ktorý sa hral 17. mája v Dundee.
Zasiahol obrancu Aberdeenu Jacka MacKenzieho, ktorý sa presunul k sektoru pred hosťujúcimi fanúšikmi, aby im po zápase poďakoval za podporu.
Obranca utrpel hlbokú tržnú ranu na ľavom obočí a odreninu pod ľavým okom. Následkom incidentu mu zostalo trvalé zranenie, informovala agentúra DPA.
Pri vynesení rozsudku na šerifskom súde v Dundee v pondelok šerif Alastair Carmichael povedal Gowansovi: „Vaše konanie bolo sebecké, hlúpe, nebezpečné a absolútne nezodpovedné. Neexistuje žiadna rozumná alternatíva k nepodmienečnému trestu odňatia slobody.“