Škótsky fanúšik ide do väzenia. Po hráčovi svojho tímu hodil sedadlo

Jack MacKenzie po zásahu stoličkou do hlavy
Jack MacKenzie po zásahu stoličkou do hlavy (Autor: FIFPRO/X)
TASR|12. jan 2026 o 16:49
Bol odsúdený na 18 mesiacov.

Futbalového fanúšika, ktorý počas zápasu škótskej futbalovej Premiership spôsobil hráčovi svojho obľúbeného tímu zranenie po tom, čo hodil na ihrisko časť sedadla, odsúdili v pondelok na 18 mesiacov väzenia.

Tridsaťdvaročný David Gowans hodil predmet na hraciu plochu po ligovom zápase medzi Aberdeenom a Dundee United, ktorý sa hral 17. mája v Dundee.

Zasiahol obrancu Aberdeenu Jacka MacKenzieho, ktorý sa presunul k sektoru pred hosťujúcimi fanúšikmi, aby im po zápase poďakoval za podporu.

Obranca utrpel hlbokú tržnú ranu na ľavom obočí a odreninu pod ľavým okom. Následkom incidentu mu zostalo trvalé zranenie, informovala agentúra DPA.

Pri vynesení rozsudku na šerifskom súde v Dundee v pondelok šerif Alastair Carmichael povedal Gowansovi: „Vaše konanie bolo sebecké, hlúpe, nebezpečné a absolútne nezodpovedné. Neexistuje žiadna rozumná alternatíva k nepodmienečnému trestu odňatia slobody.“

