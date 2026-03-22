ONLINE: MFK Skalica - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 3. kolo)

Futbalisti MFK Skalica a KFC Komárno dnes hrajú zápas 3. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
22.03.2026 o 15:30
3. kolo
Skalica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
V 3. kole nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o udržanie sa hostí Skalica Komárno. Stretnutie sa začína o 15:30.
Skalica sa nachádza na poslednom 12. mieste, na konte má 19 bodov. Na predposledný Prešov stráca tri body, no má zápas k dobru. Skaličania vyhrali dva z uplynulých piatich duelov, ostatné prehrali. V minulom kole podľahli Trenčínu 1:2.
Komárnu patrí 9. priečka so ziskom 26 bodov. Na ôsmy Trenčín stráca Komárno štyri body, ale odohralo o duel menej. V posledných piatich zápasoch nazbierali hráči Komárna sedem bodov za jednu výhru a štyri remízy. V minulom kole remizovali s Prešovom 0:0.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
15
4
5
50:32
49
P
V
V
R
P
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
25
13
7
5
49:29
46
V
V
P
R
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
24
13
7
4
42:24
46
P
V
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
24
12
4
8
36:29
40
P
V
P
P
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
25
10
5
10
35:39
35
V
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
25
9
4
12
40:44
31
V
R
V
V
R
2
AS TrenčínAS Trenčín
25
9
3
13
23:41
30
V
V
P
V
P
3
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
24
6
8
10
27:34
26
R
V
R
R
R
4
MFK RužomberokMFK Ružomberok
25
6
8
11
26:41
26
P
R
P
R
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
25
4
10
11
23:38
22
P
R
P
P
R
6
MFK SkalicaMFK Skalica
24
4
7
13
22:37
19
P
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body